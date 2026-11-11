Vivienda del Bienestar reportó 50 mil casas entregadas a partir de créditos Infonavit y buscará abrir nuevos desarrollos en noviembre

Para acceder al programa, los solicitantes deben demostrar ingresos de hasta dos salarios mínimos.

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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, encabezó este miércoles la entrega de 72 viviendas en el desarrollo habitacional Infonavit del Barranco, en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, con lo que concluyó la asignación de las 152 casas que se encuentran en el conjunto.

La gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel sostiene que el estado registra un avance de 87% en su meta de vivienda social y cuenta con otros 92 terrenos que podrían donarse al Infonavit y a la Sedatu.

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El predio donde se construyó el desarrollo fue donado por el gobierno estatal y autoridades municipales.

La entrega de estas casas se suma a otras que ha realizado el estado a través del Infonavit. En conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Romero Oropeza informó que se han llevado a cabo entrega de viviendas en 143 conjuntos habitacionales del país, de los cuales 57 se encuentran ya agotados.

De acuerdo con información del gobierno, el programa federal suma ya más de 50 mil casas colocadas y prevé abrir nueve desarrollos adicionales durante noviembre.

En Aguascalientes, la meta de construcción pasó de 6 mil a 20 mil viviendas. El instituto tiene más de 8 mil casas contratadas y busca sumar otras 9 mil antes de que termine el año, con lo que alcanzaría 17 mil viviendas y un avance aproximado de 86%.

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La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que el gobierno federal trabaja con la administración estatal para ampliar la participación de la Conavi, el Fovissste y el Infonavit.

Vivienda del Bienestar que han sido entregadas como parte del programa de Claudia Sheinbaum a través de Infonavit (Gob. de México)

Qué es el programa Vivienda del Bienestar

El Programa Vivienda para el Bienestar es una estrategia federal para ampliar el acceso a vivienda adecuada entre personas de bajos ingresos, principalmente quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos y no cuentan con casa propia.

El programa tiene cuatro componentes principales:

Construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas .

Créditos y apoyos para mejorar viviendas.

Entrega y regularización de escrituras o títulos de propiedad.

Atención a derechohabientes de Infonavit y Fovissste, así como a población sin seguridad social mediante la Conavi.

Las viviendas están dirigidas a familias que no pueden acceder fácilmente al mercado inmobiliario. Según el esquema, las casas deben tener al menos 60 metros cuadrados, dos recámaras y servicios básicos cercanos.

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Para trabajadores derechohabientes del Infonavit, los criterios difundidos incluyen tener empleo formal, seis meses de antigüedad y no contar con vivienda propia.

En la modalidad de Conavi, las convocatorias pueden pedir no tener casa ni crédito vigente de instituciones de vivienda, además de vivir en zonas definidas como prioritarias. El registro es gratuito y depende de convocatorias locales; no se realiza mediante gestores.

Claudia Sheinbaum Pardo interviene en el acto de presentación del Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México, con edificios de vivienda naranja al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué necesito para acceder a un crédito a través del programa Vivienda del Bienestar

Depende de la modalidad a la que puedas acceder: Infonavit para trabajadores con empleo formal o Conavi para personas sin derechohabiencia.

Para solicitar una vivienda mediante Vivienda para el Bienestar, los requisitos generales son:

Estar dado de alta como derechohabiente del Infonavit.

Tener un empleo formal vigente.

Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral .

No tener una vivienda propia.

No contar con un crédito hipotecario vigente.

Revisar la disponibilidad de viviendas del programa en tu entidad.

El esquema está enfocado en trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos. El monto final depende de tu salario, ahorro en la Subcuenta de Vivienda y capacidad de pago.

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Si no cotizas en Infonavit ni Fovissste

La Conavi puede incorporar a personas sin seguridad social mediante convocatorias locales. Usualmente se solicita:

Tener 18 años o más.

No contar con vivienda propia.

No tener un crédito vigente de Infonavit, Fovissste u otro organismo de vivienda.

Tener ingresos familiares dentro del límite que marque la convocatoria.

Vivir en un municipio, localidad o polígono prioritario donde exista un proyecto.

Acudir personalmente al módulo de registro cuando se publique la convocatoria.

Presentar CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio. En etapas posteriores pueden pedir comprobante de ingresos, acta de nacimiento y constancia de no propiedad.

El trámite es gratuito. No necesitas gestores ni intermediarios; las convocatorias y resultados se publican por canales oficiales de Conavi e Infonavit.