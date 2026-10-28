Qué estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha ya concluyeron los trabajos de construcción y están próximas a inaugurarse

Qué estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha ya concluyeron los trabajos de construcción (X/ @STECDMX)

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La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) concluyó los trabajos de obra civil en las estaciones pendientes de la Línea 11 del Trolebús, que va de Chalco a Santa Martha y que conecta con servicio del Cablebús Línea 2 y con la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Con esta última fase del proyecto que inició en 2023, la obra del Trolebús Elevado de Chalco se perfila a ser entregada en su totalidad y con ello habilitar las 15 estaciones que componen su trayecto, el cual permite la conexión del oriente de la capital con el Estado de México.

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La ruta tiene una longitud de 18.5 kilómetros y enlaza Santa Martha, en Iztapalapa, con Chalco. En los límites de la alcaldía Iztapalapa las autoridades dejaron pendientes la construcción de tres estaciones que forman parte del trayecto del tramo elevado que pasa por encima de la autopista México - Puebla.

¿Qué estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha concluyeron obras y están por abrir?

Una estación del Trolebús Chalco-Santa Martha conecta con una pasarela peatonal sobre los carriles de una autopista. (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

La Línea 11 del Trolebús entre Chalco y Santa Martha está cerca de operar con sus 15 estaciones, luego de que habrían concluido las obras civiles en las paradas Teotongo, La Virgen y Xico, cerradas desde que la ruta comenzó operaciones el 18 de mayo de 2025. Las autoridades de la CDMX y el Estado de México aún no informan la fecha en que abrirán al público.

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La página especializada SNT: Movilidad Urbana difundió imágenes de las tres estaciones ubicadas entre la alcaldía Iztapalapa y el oriente del Estado de México. En el material se observan terminados los andenes, las estructuras principales y los puentes peatonales de acceso.

La Línea 11 funciona actualmente con 12 de sus 15 paradas. La apertura de Teotongo, La Virgen y Xico completará el trayecto entre Santa Martha y el municipio de Chalco para usuarios de la zona metropolitana.

Estas últimas estaciones faltantes serán de vital importancia para la conectividad del municipio La Paz con los límites de Iztapalapa. La estación Teotongo se ubica en los carriles laterales de la autopista México - Puebla, será la primera parada después de la terminal Santa Martha con dirección a Chalco.

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Una estación del Trolebús Chalco-Santa Martha conecta con un puente peatonal sobre los carriles vehiculares de la autopista en el Estado de México. (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

En cuanto a la estación La Virgen se localiza en los límites de la colonia Emiliano Zapata de Iztapalapa, sus accesos también permitirán que los habitantes cercanos a la México - Puebla cuenten con alternativas de movilidad. Por último, la estación que también concluyó su construcción es Xico. Xico es la última estación localizada en los límites de la alcaldía Iztapalapa.

Estas son las estaciones que están próximas a inaugurarse del Trolebús Chalco:

Teotongo

La Virgen

Xico

Las estaciones aún requieren trabajos técnicos y operativos

Aunque la obra civil ya estaría terminada, faltan elementos para poner en servicio las estaciones. Entre ellos están la señalética con los nombres y sentidos de los andenes, así como detalles de iluminación y aspectos técnicos de operación.

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Los trabajos también afectaron durante meses los carriles laterales de la autopista México-Puebla. La maquinaria ya fue retirada tras concluir sus labores en la zona, de acuerdo con las imágenes compartidas por SNT: Movilidad Urbana.

Una estación del Trolebús Chalco-Santa Martha se ubica sobre un viaducto de concreto en una zona urbana. (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

Las obras complementarias continuaron pese a que el servicio ya operaba. Cuando se inauguró la ruta, en mayo de 2025, únicamente nueve de las 15 estaciones iniciaron actividades debido a obras hidráulicas en el centro de Chalco y pendientes de construcción en otras paradas.

En mayo de 2026, Teotongo y La Virgen registraban avances con la colocación de cimientos y parte de la estructura de los puentes peatonales. La constructora tenía como plazo el 30 de abril, pero pidió una prórroga por complicaciones técnicas y afectaciones relacionadas con la operación de la autopista México-Puebla.

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El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, indicó entonces que la intención era terminar a mediados de mayo. Las labores, no obstante, se extendieron durante el resto del año.