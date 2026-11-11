Quién fue San Drogón, el santo patrono de quienes se sienten feos y qué dice su oración

Un icono de estilo bizantino representa a un santo mártir de túnica roja ante un fondo dorado que incluye un medallón con la escena de la crucifixión. (Anastpaul.com)

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Bien dicen que existen un santo para todas las causas, incluso para las más extrañas o difíciles de creer.

Tal es el caso de San Drogón, un santo que suele ser poco conocido, pero al cual se le atribuye una interesante y noble causa que podría parecer superficial, pero que en realidad tiene una hermosa historia por detrás que incluye una culpa por su madre muerta, una vida humilde como pastor, el haber sobrevivido a un incendio y la reclusión durante años por la vergüenza de su aspecto.

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Drogón de Sebourg fue un ermitaño nacido en 1118 en Epinoy, Artois, Francia. Nació durante las primeras décadas del siglo XII en Epinoy y se sabe que su madre falleció en el parto tras una cesárea durante un parto complicado. Este hecho lo marcaría para siempre ya que se sintió culpable de la muerte de su madre a lo largo de su vida.

Huérfano desde el primer día, quedó al cuidado de familiares y recibió el nombre de Drogo, o Druon en francés. Drogón pertenecía a una familia de la nobleza flamenca quienes se hicieron responsables de él pues también perdió a su padre cuando era adolescente.

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Debido a la culpa que sentía por la muerte de su madre practicó mortificaciones y penitencias desde muy pequeño y continuo con ellas el resto de su vida, de acuerdo con información de la revista especializada Crisis Magazine.

Afectado por aquel relato, lloraba por ella y llegó a atribuirse, con la sencillez de un niño, una culpa que pedía a Dios perdonar. Adoptó ayunos y abstinencias, además de entregar limosnas como penitencia.

Al aproximarse a la adultez, renunció a su casa y repartió entre los pobres la herencia recibida. Conservó únicamente la ropa que llevaba y abandonó Epinoy y tras recorrer distintos caminos, llegó a Sebourg, entonces integrada en el condado independiente de Henao, a unos 56 kilómetros (35 millas) de su pueblo natal. Allí cuidó ovejas para una campesina acomodada y devota.

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Se le atribuyen causas como la humildad, las enfermedades y amor por los animales.(Chatsam/Wikipedia)

Su vida como pastor, devoto y su reclusión de la vida externa

Drogón pasó seis años al cuidado de los rebaños de Elisabeth La Haire, una dama de Sebourg, localidad cercana a Valenciennes y a la actual frontera de Francia con Bélgica.

En su juventud, comenzó a crecer en los poblados cercanos la fama de que tenía capacidad para curar enfermedades del ganado y protegerlo de insectos que provocaban padecimientos debido a que era uno de los mejores pastores de la zona e incluso capacitaba a otros en el oficio.

Pastores de otras zonas de Flandes y Champaña solicitaron sus servicios. La abundancia de ganado en esas regiones contribuyó después a que su culto se extendiera por Hainaut, Artois, Picardía, Cambrésis y Flandes.

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Además de su fama como pastor experto pese a su juventud también fue conocido por dedicar largas horas a la oración y por entregar a los pobres gran parte de su salario y de los regalos que recibía.

La tradición sostiene que, mientras vigilaba su rebaño o rezaba en el campo, también podía ser visto en la misa del pueblo. De allí surgió una expresión popular que se mantuvo hasta el siglo XX: “No soy san Drogo; no puedo tocar la campana de la misa y estar en la procesión”. Por esta razón también se le solía atribuir el don de la bilocación.

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Después de seis años en Sebourg, inició peregrinaciones a Roma. Visitó las tumbas de san Pedro y san Pablo, además de otros santuarios de Francia e Italia, y aprovechó su oficio para mantenerse durante el trayecto. Realizó nueve viajes a Roma a lo largo de nueve años y regresaba brevemente a Sebourg entre cada recorrido. Algunas narraciones afirman que buscaba la absolución papal por la muerte de su madre, aunque nunca se encontró con el pontífice.

El fin de su vida como pastor ocurrió cuando, durante una peregrinación contrajo una enfermedad que le provocó una hernia, lo dejó casi inmovilizado y deformó su cuerpo. Por esta razón, a los 26 años se encerró en una celda construida junto a la iglesia de Sebourg para evitar ser visto por los habitantes.

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Desde ese espacio recibía la Eucaristía a través de una abertura. Su alimentación se limitaba a pan y vino los domingos, y mantuvo un contacto mínimo con otras personas hasta su muerte.

Durante su exilió un incendio consumió la iglesia de madera donde se encontraba, pero la celda donde él se encontraba quedó intacta y él no sufrió ningún daño. El hecho fue considerado milagroso dentro de la tradición asociada al eremita.

Imagen que ilustra a San Drogón intacto tras el incendio en su iglesia. (Redes sociales)

El cuerpo de Drogón quedó sepultado en Sebourg

Tras su fallecimiento, la familia de Drogón reclamó sus restos para trasladarlos a Epinoy. Los habitantes de Sebourg buscaban conservarlos, pues ya lo reconocían como santo.

El cuerpo fue colocado en un carro, pero el vehículo se volvió cada vez más pesado durante el trayecto hasta que ya no pudo avanzar en una loma situada en el límite del pueblo. La comunidad interpretó el suceso como una señal de que no debía abandonar Sebourg.

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Drogón fue enterrado en la iglesia local, que se convirtió en sitio de peregrinación regional. Una cruz recuerda el punto donde se detuvo el carro, conocido como Le Taillendier o Mont-Joie.

En Sebourg se realiza una procesión en la que cofradías de Carvin y la propia localidad llevan el estandarte y el relicario del santo. Los pastores ocupan un lugar destacado en la ceremonia.

El escritor Claude Louis-Combet publicó en 2005 la novela Les érrances Druon, en la que presenta a Drogón como un místico perseguido por la culpa que sentía por la muerte de su madre.

Debido a su vida, obra y milagros (los cuales se le atribuyen tanto en vida como en la muerte) a San Drogón se le considera patrón de los pastores y protector de los rebaños. También se lo invoca por las mujeres embarazadas, las personas con hernias, cálculos renales y otros padecimientos abdominales, además de quienes son considerados físicamente poco agraciados.

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Esto último debido a que el sintió vergüenza por su cuerpo deformado a causa de la enfermedad.

En Sebourg y Carvin siguen activas cofradías dedicadas a él; en Cambrai, una misa anual de pastores bendice a los criadores de ovejas y a sus corderos. Su día se considera el 16 de abril, fecha de su nacimiento.

(Redes sociales)

Oración a San Drogón

Oh, ¡glorioso San Drogón!

Tú que viviste una vida de profunda humildad, penitencia y entrega absoluta a Dios, entregando tus bienes a los necesitados para servir como humilde pastor.

Tú que soportaste con paciencia y fe inquebrantable el dolor, la enfermedad y el rechazo, encontrando siempre tu mayor refugio en la oración y en la Sagrada Eucaristía.

Te pido hoy que intercedas por mí ante el Buen Pastor. Ayúdame a aceptar mis cargas con paciencia, a encontrar belleza en la sencillez de mi alma y a no dejarme vencer por la tristeza o el sutrimiento (Menciona aquí tu petición especial, ya sea por sanación de una dolencia, fortaleza interior o aceptacion).

San Drogón, protector de los afligidos y olvidados, ruega por nosotros y enseñanos a confiar en que Dios nunca abandona a quienes ponen su vida en Sus manos. Amén.

Amén.

Causas que se le atribuyen y por las cuales se le puede pedir:

Mujeres embarazadas

Personas con hernias

Cálculos renales

Enfermedades en general

Quienes son considerados físicamente poco agraciados

Quienes buscan humildad

Por los animales