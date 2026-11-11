FEMSA cierra decenas de tiendas OXXO y farmacias para apostar por otro negocio

FEMSA informó el pasado 28 de octubre que sus ingresos consolidados alcanzaron 235 mil 609 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026, un crecimiento anual de 9.8%, mientras la utilidad neta subió 81% a 10 mil 569 millones de pesos, favorecida por un mayor resultado operativo, una ganancia cambiaria y la ausencia de pérdidas por operaciones discontinuas registradas un año antes.
El avance de las ventas fue impulsado por Coca-Cola FEMSA, OXXO México, Américas y Movilidad, así como Salud. Europa fue el único segmento que redujo sus ingresos; sin considerar la integración de OXXO Brasil y los efectos cambiarios, el crecimiento consolidado fue de 9.4%.
PUBLICIDAD
La utilidad neta de la empresa se benefició de que el tercer trimestre de 2025 incluyó una pérdida de 3 mil 146 millones de pesos por operaciones discontinuas vinculadas con la desinversión de Solistica. También influyó una ganancia cambiaria no monetaria de 1 mil 121 millones de pesos, frente a una pérdida cambiaria de 1 mil 261 millones un año antes.
FEMSA cerró septiembre con efectivo e inversiones por 70 mil 403 millones de pesos y deuda total por 165,605 millones. Su deuda neta, calculada sin incluir Coca-Cola FEMSA, fue de 95 mil 203 millones de pesos, con una razón de deuda neta sobre EBITDA ajustado de 12 meses de 1.19 veces, frente a 0.91 veces del tercer trimestre de 2025.
PUBLICIDAD
La inversión en activo fijo sumó 9 mil 408 millones de pesos, equivalente a 4% de los ingresos consolidados y 28.3% menor frente al mismo periodo del año anterior. La reducción respondió principalmente a menores inversiones de Coca-Cola FEMSA, OXXO México, Europa y Salud.
OXXO México eleva ventas y cierra 140 tiendas de bajo desempeño
El reporte trimestral informó que OXXO México registró ingresos por 86 mil 652 millones de pesos, un incremento anual de 10.3%, apoyado por un alza de 9.2% en ventas mismas-tiendas y una expansión de 2.9% en su red.
Las ventas mismas-tiendas crecieron por un aumento de 5.5% en el ticket promedio y de 3.5% en el tráfico. La compañía atribuyó el resultado a iniciativas de variedad y asequibilidad, mejores condiciones climáticas frente a 2025 y el crecimiento de los servicios.
PUBLICIDAD
Además, OXXO abrió 191 establecimientos durante el trimestre, pero cerró 140 tiendas antiguas y de bajo desempeño dentro de una estrategia de optimización de su portafolio. El saldo fue de 51 aperturas netas; al 30 de septiembre, su red en México llegó a 24 mil 759 tiendas.
La utilidad bruta de OXXO México aumentó 7.4%, aunque el margen bajó de 46% a 44.8%. La empresa explicó que el tercer trimestre de 2025 tuvo una concentración especialmente alta de ingresos comerciales, lo que elevó la base de comparación.
Su utilidad de operación creció 5.8%, a 8 mil 041 millones de pesos, pero el margen operativo se redujo 40 puntos base, a 9.3%. Los cierres de unidades de bajo desempeño y los mayores costos laborales y de compensación variable presionaron el resultado.
PUBLICIDAD
En Américas y Movilidad, los ingresos aumentaron 18.1%, a 29 mil 466 millones de pesos. El segmento incorporó desde el 1 de febrero las operaciones de OXXO Brasil, mientras las ventas mismas-tiendas avanzaron 13.8% en pesos mexicanos y 15.8% en términos comparables.
La utilidad de operación de esa división cayó 75.9%, a 170 millones de pesos. FEMSA señaló que la consolidación de las pérdidas de OXXO Brasil y la presión sobre los márgenes de combustibles en México afectaron el resultado.
Bara elevó sus ingresos 44.1%, gracias a un crecimiento de 10.3% en ventas mismas-tiendas y 325 aperturas netas en los últimos 12 meses. La red añadió 112 unidades en el trimestre y alcanzó 898 tiendas al cierre de septiembre.
PUBLICIDAD
Salud y Europa reducen sus utilidades operativas
Europa registró ingresos por 14 mil 063 millones de pesos, 5.2% menos que un año antes por efectos cambiarios. Sin ese factor, la facturación habría crecido 4%, apoyada por las operaciones de retail en Suiza.
El desempeño europeo fue limitado por menores ventas B2B, condiciones climáticas adversas, disrupciones de transporte y un entorno de consumo desfavorable en Alemania. La utilidad de operación bajó 24.8%, a 531 millones de pesos.
Por otro lado, el área de Salud elevó sus ingresos 7%, a 22 mil 985 millones de pesos, por el desempeño de Colombia retail y Ecuador. El segmento registró 4 mil 569 ubicaciones, luego de una reducción neta de 15 durante el trimestre.
PUBLICIDAD
La utilidad operativa de Salud se contrajo 63.2%, a 319 millones de pesos, por una provisión no monetaria de 430 millones vinculada con la terminación del negocio institucional en Colombia, además de menores márgenes en Chile y México.
Spin by OXXO sumó 0.8 millones de usuarios en el trimestre y llegó a 18.4 millones de cuentas adquiridas. Sus usuarios activos ascendieron a 11.7 millones y las transacciones mensuales promedio aumentaron 56%, hasta 131.2 millones.
Spin Premia incorporó 2.1 millones de usuarios y alcanzó 69.2 millones. La plataforma contabilizó 30 millones de usuarios activos, equivalentes a 43.3% de su base, mientras su tasa de uso promedio fue de 52.1%.
PUBLICIDAD
Durante los primeros nueve meses de 2026, FEMSA acumuló ingresos por 674 mil 623 millones de pesos, 8.7% más que en el mismo lapso de 2025. La utilidad neta consolidada ascendió a 37 mil 456 millones de pesos, un alza de 84%.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD