FEMSA cierra decenas de tiendas OXXO y farmacias para apostar por otro negocio

La utilidad neta de FEMSA sube 81% en el tercer trimestre de 2026 y suma 10 mil 569 millones de pesos. (REUTERS/Raquel Cunha)

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FEMSA informó el pasado 28 de octubre que sus ingresos consolidados alcanzaron 235 mil 609 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026, un crecimiento anual de 9.8%, mientras la utilidad neta subió 81% a 10 mil 569 millones de pesos, favorecida por un mayor resultado operativo, una ganancia cambiaria y la ausencia de pérdidas por operaciones discontinuas registradas un año antes.

El avance de las ventas fue impulsado por Coca-Cola FEMSA, OXXO México, Américas y Movilidad, así como Salud. Europa fue el único segmento que redujo sus ingresos; sin considerar la integración de OXXO Brasil y los efectos cambiarios, el crecimiento consolidado fue de 9.4%.

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La utilidad neta de la empresa se benefició de que el tercer trimestre de 2025 incluyó una pérdida de 3 mil 146 millones de pesos por operaciones discontinuas vinculadas con la desinversión de Solistica. También influyó una ganancia cambiaria no monetaria de 1 mil 121 millones de pesos, frente a una pérdida cambiaria de 1 mil 261 millones un año antes.

La inversión de FEMSA en activo fijo disminuye 28.3% ante menores recursos destinados a Coca-Cola FEMSA y OXXO. (Air Liquide/Colprensa)

FEMSA cerró septiembre con efectivo e inversiones por 70 mil 403 millones de pesos y deuda total por 165,605 millones. Su deuda neta, calculada sin incluir Coca-Cola FEMSA, fue de 95 mil 203 millones de pesos, con una razón de deuda neta sobre EBITDA ajustado de 12 meses de 1.19 veces, frente a 0.91 veces del tercer trimestre de 2025.

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La inversión en activo fijo sumó 9 mil 408 millones de pesos, equivalente a 4% de los ingresos consolidados y 28.3% menor frente al mismo periodo del año anterior. La reducción respondió principalmente a menores inversiones de Coca-Cola FEMSA, OXXO México, Europa y Salud.

OXXO México eleva ventas y cierra 140 tiendas de bajo desempeño

OXXO México cierra 140 tiendas de bajo desempeño y alcanza una red de 24 mil 759 sucursales en el país. (REUTERS/Daniel Becerril)

El reporte trimestral informó que OXXO México registró ingresos por 86 mil 652 millones de pesos, un incremento anual de 10.3%, apoyado por un alza de 9.2% en ventas mismas-tiendas y una expansión de 2.9% en su red.

Las ventas mismas-tiendas crecieron por un aumento de 5.5% en el ticket promedio y de 3.5% en el tráfico. La compañía atribuyó el resultado a iniciativas de variedad y asequibilidad, mejores condiciones climáticas frente a 2025 y el crecimiento de los servicios.

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Además, OXXO abrió 191 establecimientos durante el trimestre, pero cerró 140 tiendas antiguas y de bajo desempeño dentro de una estrategia de optimización de su portafolio. El saldo fue de 51 aperturas netas; al 30 de septiembre, su red en México llegó a 24 mil 759 tiendas.

Las ventas de OXXO México aumentan 10.3% gracias al incremento en el ticket promedio y el flujo de clientes. (Foto: Rolex Solutions)

La utilidad bruta de OXXO México aumentó 7.4%, aunque el margen bajó de 46% a 44.8%. La empresa explicó que el tercer trimestre de 2025 tuvo una concentración especialmente alta de ingresos comerciales, lo que elevó la base de comparación.

Su utilidad de operación creció 5.8%, a 8 mil 041 millones de pesos, pero el margen operativo se redujo 40 puntos base, a 9.3%. Los cierres de unidades de bajo desempeño y los mayores costos laborales y de compensación variable presionaron el resultado.

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En Américas y Movilidad, los ingresos aumentaron 18.1%, a 29 mil 466 millones de pesos. El segmento incorporó desde el 1 de febrero las operaciones de OXXO Brasil, mientras las ventas mismas-tiendas avanzaron 13.8% en pesos mexicanos y 15.8% en términos comparables.

La utilidad de operación de esa división cayó 75.9%, a 170 millones de pesos. FEMSA señaló que la consolidación de las pérdidas de OXXO Brasil y la presión sobre los márgenes de combustibles en México afectaron el resultado.

Bara elevó sus ingresos 44.1%, gracias a un crecimiento de 10.3% en ventas mismas-tiendas y 325 aperturas netas en los últimos 12 meses. La red añadió 112 unidades en el trimestre y alcanzó 898 tiendas al cierre de septiembre.

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Salud y Europa reducen sus utilidades operativas

La división de Salud de FEMSA registra una baja de 63.2% en su utilidad operativa por ajustes en Colombia. (Cortesía Coca-Cola FEMSA)

Europa registró ingresos por 14 mil 063 millones de pesos, 5.2% menos que un año antes por efectos cambiarios. Sin ese factor, la facturación habría crecido 4%, apoyada por las operaciones de retail en Suiza.

El desempeño europeo fue limitado por menores ventas B2B, condiciones climáticas adversas, disrupciones de transporte y un entorno de consumo desfavorable en Alemania. La utilidad de operación bajó 24.8%, a 531 millones de pesos.

Por otro lado, el área de Salud elevó sus ingresos 7%, a 22 mil 985 millones de pesos, por el desempeño de Colombia retail y Ecuador. El segmento registró 4 mil 569 ubicaciones, luego de una reducción neta de 15 durante el trimestre.

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La utilidad operativa de Salud se contrajo 63.2%, a 319 millones de pesos, por una provisión no monetaria de 430 millones vinculada con la terminación del negocio institucional en Colombia, además de menores márgenes en Chile y México.

La plataforma digital Spin by OXXO alcanza 18.4 millones de cuentas y suma 11.7 millones de usuarios activos. (REUTERS/Daniel Becerril)

Spin by OXXO sumó 0.8 millones de usuarios en el trimestre y llegó a 18.4 millones de cuentas adquiridas. Sus usuarios activos ascendieron a 11.7 millones y las transacciones mensuales promedio aumentaron 56%, hasta 131.2 millones.

Spin Premia incorporó 2.1 millones de usuarios y alcanzó 69.2 millones. La plataforma contabilizó 30 millones de usuarios activos, equivalentes a 43.3% de su base, mientras su tasa de uso promedio fue de 52.1%.

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Durante los primeros nueve meses de 2026, FEMSA acumuló ingresos por 674 mil 623 millones de pesos, 8.7% más que en el mismo lapso de 2025. La utilidad neta consolidada ascendió a 37 mil 456 millones de pesos, un alza de 84%.