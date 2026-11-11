Analistas advierten que la degradación crediticia será un riesgo latente para México en 2027

Analistas consideran que la degradación crediticia será un riesgo latente en el 2027. Crédito: Cuartoscuro

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Nadia Montes de Oca, CFA Senior Portfolio Manager de Franklin Templeton México, advirtió que entre los riesgos más latentes para México en el 2027 se encuentra la posible pérdida del grado de inversión por el recorte de las calificadoras.

Desde el punto de vista de Montes de Oca, las autoridades mexicanas necesitan estimular el crecimiento económico, ya que es la única manera de mejorar las finanzas públicas.

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“Uno de los riesgos adicionales que vemos para México, sobre todo para el siguiente año, es el tema de las calificaciones. Ya han salido las calificadoras varias veces a decir ‘necesitas estimular el crecimiento ¿por qué? porque a mayor crecimiento, mayor recaudación, mejores finanzas públicas. ‘Necesitas bajar tu deuda, necesitas mejorar los déficits”, dijo la analista.

Analistas advierten que la degradación crediticia será un riesgo latente para México en el 2027

Montes de Oca consideró que el gobierno mexicano no ha sido capaz de cumplir con lo que prometió inicialmente, que es un mayor crecimiento, recaudación y mejores finanzas públicas, y todo esto se ve reflejado en los presupuestos de la Federación.

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“Y dados los presupuestos que se están dando y los resultados del balance que están surgiendo, no se está mejorando tanto como se había prometido inicialmente. Si esto continúa, no va a ser ninguna sorpresa, ya lo han dicho las calificadoras, es probable que haya un ajuste en la calificación del país”, explicó la analista en un webinar sobre la perspectiva económica y de mercado sobre México y el mundo.

El CIEP habló sobre los riesgos que conlleva el Paquete Económico 2027, sobre todo, su vulnerabilidad. Crédito: Gaceta UNAM

Ajustes en la calificación crediticia de México podría ocurrir en 2028

Desde el punto de vista de la analista, el ajuste en la calificación podría ocurrir incluso en 2028, según los resultados que reflejen las finanzas públicas el próximo año.

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“Sí se necesita hacer algún ajuste, bajar la deuda. A ojos de las calificadoras no se está haciendo lo que se había prometido entonces también podríamos ver volatilidad”, agregó.

El crecimiento económico no pasará del 2 por ciento

Franklin Templeton México ha considerado varios escenarios para nuestro país el año entrante, con una probabilidad media, destaca una aceleración en el crecimiento económico con respecto a 2026.

Sin embargo, el Producto Interno Bruto (PIB) estará rondando el 2 por ciento; también prevé cierta fragmentación en temas políticos, una tasa del Banco de México (Banxico) en 6.25 por ciento y tasa de inflación en 4 por ciento.

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Banxico sorprendió con la baja en tasa de interés

Al igual que otros analistas, Nadia Montes de Oca reconoció que el Banco de México la sorprendió al bajar la tasa de interés de referencia, con lo que fue en contra de lo que ha venido haciendo la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

“Banxico nos sorprendió a la mayoría de los analistas con una baja de tasas en contra de lo que esperábamos, en contra de la Fed, en contra de todas las estimaciones del diferencial de tasas, nos sorprendió. Y también en el comunicado sí fueron muy claros, usaron palabras como ‘esto es un ajuste puntual, van a permanecer las tasas en este nivel por un tiempo prolongado’.

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“Esperaríamos que la tasa se mantenga como efectivamente dijo Banco de México, en 6.25 por ciento, y la calificación por el momento se mantiene, aunque S&P la homologaría en 2027 pero todavía no estamos hablando de perder el grado de inversión, simplemente es un aviso que están dando las calificadoras”, comentó la analista de Franklin Templeton México.

Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

No descartan que repunte la inversión estadounidense

Sobre la agenda económica México-Estados Unidos, según Montes de Oca, es probable que repunte la inversión, sobre todo, con el hecho de que el presidente Donald Trump está perdiendo poder –tras la aplastante victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias– y con la nueva negociación que se va a dar acerca del T-MEC.

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Moody’s mejora perspectivas para México

Moody’s Ratings elevó sus previsiones de crecimiento para México en 2026 y 2027, hasta 2 por ciento y 2.1 por ciento, respectivamente. El organismo atribuye el ajuste a los efectos indirectos de las inversiones en inteligencia artificial a nivel global.

La calificadora anticipó una expansión del 2 por ciento para 2028, después del avance del 0.5 por ciento estimado para 2025. La revisión representa un alza de un punto porcentual para 2026 y de 0.6 puntos para 2027 respecto a sus proyecciones previas.

Impulso tecnológico con fecha de caducidad

Moody’s destacó que la inversión en infraestructura digital sostiene la actividad económica mundial, junto con el gasto en defensa. Sin embargo, advirtió que ese impulso pierde fuerza en 2027, cuando las grandes compañías tecnológicas moderan su inversión a 25 por ciento, tras superar el 100 por ciento en 2026.

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Contraste regional

La mejora para México contrasta con los recortes para Brasil y Argentina en 2027. Brasil baja de 2 por ciento en 2026 a 1.6 por ciento en 2027. Argentina crece 2.9 por ciento este año y 3 por ciento el próximo, con cifras revisadas a la baja.

Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero

Inflación e intervención del Banco de México

Moody’s proyectó que la inflación mexicana suba de 3.7 por ciento en 2026 a 3.9 por ciento en 2027. También señaló que el Banco de México recortó “inesperadamente” su tasa en noviembre, pese a la depreciación del peso, con una pausa prolongada prevista por riesgos inflacionarios.

Pese a que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacen todo lo posible para mostrar un panorama optimista sobre el futuro de la economía mexicana, en los hechos, analistas advierten que la degradación crediticia será un riesgo latente para el país en el 2027.

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