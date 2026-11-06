“A nosotros nos tiraban de a locos”: Sheinbaum reprocha falta de reclamo social ante fraudes electorales con Calderón y Peña tras confesión de Fox

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 6 de noviembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum cuestionó la reacción que hubo ante las denuncias de presuntas irregularidades electorales durante los gobiernos de Vicente Fox y las elecciones presidenciales de 2006, donde Felipe Calderón fue proclamado como ganador.

Estas declaraciones fueron realizadas tras el pronunciamiento del exmandatario panista sobre su participación en aquellos comicios, donde afirmó que hizo que ganara Calderón a pesar de que no era muy democrático decir eso públicamente.

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“Pero cuando nosotros denunciamos el fraude del 2006 nos tiraban de a locos. No, ¿no cómo? No hubo fraude. Cuando llega Fox a la presidencia y en la época de Zedillo se denunció por muchos de los que, algunos que ya no están con nosotros y otros que continúan en el movimiento de transformación, el entreguismo a Estados Unidos de ese presidente”, expresó durante la mañanera del pueblo de este 6 de noviembre en Palacio Nacional.