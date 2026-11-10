México recibirá la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política con 250 conferencistas de 25 países

México recibirá la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política

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La Ciudad de México acogerá del 24 al 26 de noviembre la XXV edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, un encuentro que reunirá a más de 250 conferencistas provenientes de 25 países de Iberoamérica para debatir los desafíos que atraviesan las campañas electorales, los gobiernos y la relación entre política, medios y ciudadanía.

La apertura está prevista para el 24 de noviembre a las 8:30 horas en el Hotel Sheraton María Isabel, donde funcionarán cinco salas simultáneas con una agenda temática que se extenderá hasta la ceremonia de clausura del 26 de noviembre a las 18:30 horas.

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El encuentro convocará a consultores, dirigentes, académicos, comunicadores y especialistas vinculados con la política y la comunicación.

México alberga el encuentro a meses de unas elecciones con más de 21 mil cargos en disputa

La edición tendrá lugar en un contexto electoral de peso para el país sede. Las elecciones del 6 de junio de 2027 pondrán en juego más de 21 mil cargos públicos, entre ellos la renovación de la Cámara de Diputados, alcaldías y gubernaturas. El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta además un padrón récord que superará los 100 millones de ciudadanos.

En ese marco, la Cumbre Mundial de Comunicación Política se convierte en un espacio de análisis estratégico de cara a un proceso electoral que concentrará la atención política de la región.

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La Cumbre en Cartagena

El programa abarcará IA, gestión de crisis y polarización social

La agenda contempla exposiciones y debates sobre inteligencia artificial aplicada a campañas y gobiernos, gestión de crisis, reputación política, polarización social, comunicación de gobierno, investigación de opinión pública, políticas públicas, campañas electorales y relación con los medios de comunicación.

Se desarrollarán también actividades especiales, entre ellas presentaciones de libros.

Uno de los ejes centrales de esta edición será el impacto de la inteligencia artificial sobre la disputa política. Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, advirtió que “la inteligencia artificial no gana elecciones ni puede ser la estrategia principal de una campaña”.

Según Ivoskus, la tecnología puede ampliar el alcance de un mensaje, pero “todavía no puede reemplazar una estrategia, un liderazgo ni una reputación”.

Más de 250 conferencistas de Iberoamérica integran la nómina del evento

Entre los oradores confirmados figuran el consultor español Yago De Marta; la referente de la consultoría política en México, Gisela Rubach; el expresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y consultor de nivel presidencial en Latinoamérica, Mauricio de Vengoechea; y la analista argentina de opinión pública Shila Vilker.

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También participarán los estrategas mexicanos Marco Sifuentes y Patricio Morelos, y la expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Nidia Paulino, entre otros especialistas de la región.

La Cumbre en Montevideo

La pluralidad política y el debate profesional son los pilares del encuentro

La Cumbre se presenta como un espacio plural que busca congregar distintas corrientes políticas y profesionales en torno a una misma discusión: cómo mejorar la calidad de la comunicación política en sociedades atravesadas por transformaciones tecnológicas y fragmentación de audiencias.

“La Cumbre no pertenece a una ideología: es un espacio donde distintas formas de entender la política pueden encontrarse, debatir y aprender”, sostuvo Ivoskus.

El presidente del encuentro subrayó que “la pluralidad no significa pensar igual; significa poder sentarnos en una misma mesa, desde posiciones distintas, para profesionalizar la política y su comunicación”.

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La polarización y el marketing político encabezan los debates conceptuales de la edición

Ivoskus también abordó la complejidad de hacer campaña en sociedades profundamente divididas. “En una sociedad polarizada, si no tienes imagen negativa, no existes”, afirmó.

La frase sintetiza uno de los debates centrales del encuentro: cómo construir identidad, diferenciación y competitividad electoral cuando los ciudadanos reciben mensajes cada vez más personalizados y enfrentados.

El consultor cuestionó además la idea de que una campaña pueda resolverse desde el marketing: “El marketing nunca gana elecciones por sí solo; este debe acompañar una estrategia sólida y un candidato con vocación”.

La XXV edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política buscará poner en común experiencias y herramientas para comprender cómo están cambiando las campañas, los gobiernos, los medios y las formas de construir poder.

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Los interesados en consultar los perfiles de los conferencistas y adquirir accesos pueden ingresar al sitio oficial del evento: www.cumbrecp.com.