Sheinbaum descarta cambio en relación con EEUU tras elecciones, rechaza política de clasificar narcos mexicanos como terroristas

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 10 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum descartó que la relación entre México y Estados Unidos haya registrado cambios tras las elecciones intermediarias estadounidenses y los recientes movimientos dentro del equipo del mandatario Donald Trump.

“O sea, no ha cambiado, digamos, la relación, incluso con el cambio del nuevo jefe de gabinete del presidente Trump. No ha habido nada que nos alerte de que algo está cambiando”, afirmó durante la mañanera del pueblo de este 10 de noviembre en Palacio Nacional, agregando que no existen señales que anticipen modificaciones en el vínculo bilateral, particularmente en materia de seguridad y cooperación.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la mandataria reiteró que el país no comparte la decisión de EEUU de clasificar a organizaciones criminales mexicanas como terroristas, pues sostuvo que la legislación nacional contempla una definición distinta para ese delito. Además, defendió los cambios constitucionales realizados para impedir que dicha designación sea utilizada como justificación para intervenir en territorio mexicano sin autorización.

Sheinbaum descarta modificaciones en la relación con el Gobierno de Trump

La jefa de Estado explicó que, pese a la llegada de Stephen Miller como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, los canales de comunicación entre ambas administraciones continúan funcionando con normalidad, ya que existe contacto constante entre funcionarios de seguridad, autoridades diplomáticas y representantes de distintas dependencias.

PUBLICIDAD

Entre quienes mantienen interlocución con sus homólogos estadounidenses mencionó al secretario de la Defensa Nacional, al titular de la Marina, a Omar García Harfuch y al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, también destacó los vínculos que existen mediante la Embajada de Estados Unidos en México.

Siguiendo con este tema, enumeró cuatro principios que considera innegociables: la defensa de la soberanía, el respeto a la integridad territorial, la confianza mutua y la coordinación sin subordinación. Asimismo, afirmó que estos criterios se mantienen presentes tanto en sus conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump como en los encuentros entre integrantes de los gabinetes de ambos países.

PUBLICIDAD

Gabinete de Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

México rechaza clasificar a los grupos criminales como terroristas

Respecto a la designación de organizaciones delictivas de México como terroristas por parte de Washington, la presidenta defendió que el Gobierno federal mantenga la denominación de delincuencia organizada, conforme a las disposiciones legales nacionales.

“Nosotros no compartimos el nombre de terrorismo porque desde la perspectiva de México, terrorismo está definido de otra manera”, expresó en su conferencia matutina.

Explicó que la Fiscalía General de la República cuenta con un área especializada en este tipo de investigaciones: la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), encargada de integrar las carpetas correspondientes y desarrollar las labores del Ministerio Público en estos casos.

PUBLICIDAD

Cambios constitucionales para proteger la soberanía nacional

Claudia Sheinbaum también recordó que, después de esta decisión por parte del gobierno de Estados Unidos, México modificó los artículos 40 y 19 de la Constitución para establecer límites ante posibles acciones extranjeras.

Estas disposiciones tienen el objetivo de dejar claro que la designación realizada por Washington no representa una autorización para ejecutar operaciones dentro del país, fuera de los mecanismos de colaboración acordados entre ambas naciones.

La presidenta insistió en que cualquier intercambio en materia de seguridad debe desarrollarse bajo el respeto a la soberanía mexicana y sin subordinación a las decisiones de otro gobierno.

“Eso lo tiene claro desde el presidente Trump hasta cualquier director de cualquier agencia o el propio Comando Norte. Ha sido muy clara siempre nuestra posición y en esa no vamos a ceder, porque es un asunto de principios”. dijo.

PUBLICIDAD