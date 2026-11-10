Captan a Gonzalo Hevia Baillères “cariñoso” con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson

Captan a Gonzalo Hevia Baillères con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson (Fotos: Instagram/Gonzalo Hevia Baillères / RS/ Instagram/@rennotni)

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Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères fueron captados tomados de la mano y con muestras de afecto durante una salida de compras en West Hollywood, Los Ángeles, California.

Las imágenes, tomadas por la agencia The Grosby Group, alimentaron versiones de un romance entre la actriz mexicana y el empresario, quien antes habría sido relacionado con Belinda y Emma Watson, aunque ninguno de esos vínculos fue confirmado públicamente.

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El material fue difundido junto con una publicación de People en Español, que describió a Notni como “muy cariñosa con su nueva pareja” durante el recorrido que ambos realizaron por la zona de West Hollywood. La revista señaló que Hevia Baillères perteneció a una de las familias empresariales más ricas de México.

La aparición ocurrió meses después de que Renata Notni confirmó el final de su relación con Diego Boneta. La actriz mantuvo un noviazgo de cinco años con el intérprete mexicano antes de que la separación se hiciera pública en marzo de 2026.

Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères fueron vistos en West Hollywood

Las fotografías de The Grosby Group mostraron a Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères mientras caminaban juntos por calles de Los Ángeles. La pareja habría realizado compras durante la salida y se habría dejado ver tomada de la mano.

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La cercanía entre ambos provocó especulaciones sobre una relación sentimental. Hasta el momento de la difusión de las imágenes, ni Notni ni Hevia Baillères habían emitido una postura pública sobre las versiones.

Renata Notni, expareja de Diego Boneta, con quien mantuvo una relación de cinco años, habría iniciado un romance con uno de los empresarios mexicanos de mayor fortuna (@diego, Instagram)

People en Español recordó que el empresario había ocupado titulares en marzo, cuando fue visto besando a Emma Watson. El encuentro ocurrió después de que ambos compartieron unas vacaciones en los Alpes a finales de 2025, de acuerdo con la publicación.

La revista también señaló que el empresario y la actriz británica fueron vistos juntos en distintos destinos, entre ellos Courchevel, en los Alpes franceses, y Punta Mita, en México. Ninguno confirmó entonces una relación.

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Renata Notni confirmó su ruptura con Diego Boneta en marzo de 2026

La salida de Notni con Hevia Baillères ocurrió después de la ruptura de la actriz con Diego Boneta. La separación trascendió en marzo de 2026, luego de cinco años de relación.

Semanas después de que circularon los primeros reportes, Notni habló ante medios de comunicación sobre la decisión. La actriz afirmó que la relación terminó sin confrontaciones entre ambos.

“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que había mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quería lo mejor para el otro y, bueno, así fueron las cosas”, declaró la actriz.

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Notni también sostuvo que los dos atravesaron el proceso con tranquilidad. “Los dos estábamos muy bien, como les decía, había mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estábamos los dos muy tranquilos”, afirmó.

La actriz no ofreció detalles sobre los motivos que llevaron al fin de su noviazgo con Boneta. Tras esas declaraciones, mantuvo un bajo perfil respecto a su vida sentimental.

Gonzalo Hevia Baillères fue relacionado con Belinda entre 2023 y 2025

Antes de las versiones sobre Emma Watson, Gonzalo Hevia Baillères fue vinculado con Belinda entre 2023 y 2025. Los rumores circularon en medios de espectáculos y redes sociales, pero ninguno de los dos confirmó públicamente una relación.

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Algunas versiones señalaron que el vínculo comenzó de forma discreta a finales de 2022. También se habló de diferencias entre la cantante y el entorno familiar del empresario, aunque esos señalamientos no fueron corroborados por los involucrados.

Después de la separación que se les atribuyó, Belinda lanzó el álbum Indómita en junio de 2025. El disco incluyó el tema “Heterocromía”, que fue interpretado por seguidores como una referencia a un exnovio con ojos de distinto color.

La canción no identificó de forma directa a Gonzalo Hevia Baillères. La artista tampoco confirmó que la composición hubiera sido escrita a partir de una relación con el empresario.

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Gonzalo Hevia Baillères fue relacionado con Belinda entre 2023 y 2025 (RS)

Gonzalo Hevia Baillères desarrolló negocios de tecnología y logística

Gonzalo Hevia Baillères perteneció a la cuarta generación de la familia Baillères. Fue hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères, hija de Alberto Baillères y Tere Gual, y hermano de Tamara Baillères.

La familia estuvo vinculada a Grupo Bal, conglomerado fundado por Alberto Baillères y presidido por Alejandro Baillères, tío de Gonzalo. El empresario desarrolló proyectos propios enfocados en tecnología, logística e inversión.

Hevia Baillères fundó y dirigió Lok, una empresa de movilidad y logística que instaló lockers inteligentes para la entrega, recepción y devolución de paquetes. El proyecto buscó facilitar las compras en línea y los servicios de última milla.

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También participó a través de la firma HBeyond en el grupo propietario de los Seattle Seahawks, equipo de la NFL. La incorporación se concretó tras el cierre de la venta de la franquicia a la familia Khosla, en una operación valuada en 9,612 millones de dólares.

El anuncio sobre la nueva estructura de propiedad de los Seahawks se realizó el 3 de septiembre de 2026, fecha en la que se confirmó la participación de HBeyond en el grupo inversionista.