México

Enviar dinero al extranjero en menos tiempo: el cambio que busca impulsar la nueva ley de pagos digitales

Para ampliar los beneficios de la digitalización hacia otros mercados, es necesario conectar los sistemas de pago de diferentes países y facilitar las conversiones entre sus respectivas divisas

Personal para uso de Inhouse
Pagos digitales (Imagen ilustrativa Infobae)
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La digitalización del sistema financiero en México busca transformar la manera en que las personas y las empresas realizan sus operaciones económicas.

Con la publicación de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 4 de noviembre, el país dio un paso hacia la ampliación de los medios de pago electrónicos, una evolución que también podría impulsar cambios en las transacciones internacionales.

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Aunque la nueva legislación busca extender el uso de estas herramientas dentro del territorio nacional, el siguiente desafío será facilitar los movimientos de dinero entre distintos países, reducir los costos de las transferencias y agilizar las operaciones comerciales.

De acuerdo con Koywe, plataforma de infraestructura de tesorería y pagos transfronterizos, México tiene la oportunidad de construir un sistema financiero más conectado con otros mercados mediante la innovación tecnológica y la actualización de los mecanismos regulatorios.

Nueva ley impulsa la digitalización del sistema de pagos en México

La publicación de la normativa representa un avance para modernizar la infraestructura financiera y ampliar las posibilidades de realizar operaciones mediante herramientas digitales y electrónicas.

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Para Ignacio Detmer, CEO y cofundador de Koywe, esta transformación no debe limitarse a facilitar las transacciones dentro del país, sino que también debe contemplar las necesidades de quienes realizan actividades económicas en diferentes mercados.

“El avance de México hacia una infraestructura de pagos más digital representa una oportunidad para replantear cómo se mueve el dinero más allá de sus fronteras”, señaló.

El directivo consideró que la evolución financiera debe permitir que empresas y personas efectúen operaciones internacionales con mayor rapidez, transparencia y eficiencia, mediante mecanismos que reduzcan las dificultades asociadas con los movimientos de recursos entre distintas monedas.

Infografía con el mapa de México, un globo terráqueo, monedas con el símbolo de dólar, cadenas, una balanza, relojes y esquemas de texto.
La modernización del sistema de pagos en México busca acelerar las transferencias internacionales para alcanzar la meta del G20 de liquidar el 75% de las operaciones hacia 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

APIs y dólares digitales pueden agilizar las transferencias internacionales

Para ampliar los beneficios de la digitalización hacia otros mercados, es necesario conectar los sistemas de pago de diferentes países y facilitar las conversiones entre sus respectivas divisas.

En este proceso, se identifican algunas herramientas tecnológicas que pueden contribuir a disminuir las fricciones operativas:

  • Interfaces de programación de aplicaciones (APIs): permiten integrar distintas plataformas y sistemas financieros.
  • Stablecoins o dólares digitales: pueden facilitar las conversiones y los movimientos de recursos entre mercados.
  • Tecnología blockchain: ofrece alternativas para agilizar los procesos de liquidación de transferencias internacionales.

De acuerdo con la plataforma, las soluciones basadas en blockchain pueden permitir que algunas operaciones transfronterizas se liquiden en menos de 10 minutos y generar ahorros frente a los mecanismos tradicionales.

Regulación y coordinación internacional: retos para los pagos digitales

La incorporación de nuevas tecnologías no es suficiente para transformar las operaciones financieras, pues también se necesitan disposiciones regulatorias que brinden certeza a quienes participan en el sistema.

Este aspecto representa un desafío para las transferencias internacionales, debido a que involucran distintas jurisdicciones, normas financieras y requisitos de cumplimiento. Por ello, la coordinación entre autoridades y mercados será importante para facilitar la integración de los servicios de pago.

La transformación de estas operaciones también forma parte de los objetivos internacionales, ya que los países integrantes del G20 establecieron como meta que, para finales de 2027, al menos 75% de los pagos minoristas internacionales permita que los fondos estén disponibles para el destinatario en menos de una hora.

Esto refleja los esfuerzos por construir sistemas financieros más conectados y reducir los tiempos de espera en las transacciones entre países.

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