Se mantiene alerta en siete estados por robo de material radiactivo tras volcadura de vehículo oficial en Tlaxcala

Las autoridades mantienen la búsqueda de nueve cajas con material radiactivo sustraídas tras la volcadura de un vehículo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en Tlaxcala; la alerta se extendió a siete estados para evitar que los recipientes sean manipulados. (Crédito: redes sociales)

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Nueve cajas con material radiactivo utilizado en medicina nuclear desaparecieron después de que un vehículo de carga del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se volcó en la carretera Huamantla-Tlaxcala. La sustracción del cargamento, ocurrida el sábado 7 de noviembre, provocó que las autoridades federales activaran una alerta preventiva en siete entidades para localizar los recipientes y evitar que sean abiertos o manipulados.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) extendió el aviso a Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. El vehículo transportaba las sustancias desde las instalaciones del ININ en La Marquesa, Estado de México, hacia Xalapa, Veracruz, cuando ocurrió el accidente. Después de la volcadura, varias personas se llevaron cajas que se encontraban en la unidad.

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El material sustraído incluye tres generadores de Tecnecio-99m, con actividades de 200, 650 y mil milicuries; cuatro cajas de Yodo-131, cada una con 400 milicuries; una caja de Talio, con 12 mil milicuries, y otra de Samario, con 100 mil milicuries. El desglose de los productos suma nueve contenedores.

Las sustancias tienen aplicaciones médicas. El Tecnecio-99m se utiliza en estudios de diagnóstico por imagen; el Yodo-131 tiene aplicaciones en el tratamiento de enfermedades de la tiroides y en determinados procedimientos diagnósticos; mientras que el Talio y el Samario también se emplean en medicina nuclear.

La CNSNS clasificó los materiales en la Categoría 4 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), correspondiente a fuentes de riesgo bajo. Sin embargo, esa clasificación no significa que sean inofensivas: el contacto directo o la manipulación de los recipientes, particularmente si fueron abiertos o dañados, puede representar un peligro para la salud.

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Las autoridades informaron que no encontraron indicios de fuga radiactiva en el vehículo accidentado. Sin embargo, todavía se desconoce en qué condiciones quedaron los embalajes después de ser sustraídos y si alguien tuvo contacto con su contenido.

La alerta por el robo de material radiactivo se mantiene en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, entidades donde las autoridades buscan localizar los nueve contenedores sustraídos. (Crédito: redes sociales)

El antecedente de 2013: robaron un camión con Cobalto-60 y retiraron la fuente de su blindaje

Uno de los episodios más delicados relacionados con el robo de material radiactivo en México ocurrió en diciembre de 2013, cuando un grupo de hombres armados se llevó un camión que transportaba una fuente de Cobalto-60 utilizada en un equipo de teleterapia para tratar pacientes con cáncer.

El vehículo había salido de Tijuana, Baja California, y se dirigía a un centro de almacenamiento de desechos radiactivos en Maquixco, Estado de México. El robo ocurrió el 2 de diciembre cerca de una gasolinera en Tepojaco, municipio de Tizayuca, Hidalgo. La fuente pertenecía a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El Cobalto-60 tenía una actividad estimada de 111 terabequereles, equivalente a unos 3 mil curies, y estaba clasificado en la Categoría 1 del OIEA, el nivel más alto de peligrosidad para fuentes radiactivas. La desaparición del equipo activó una búsqueda en distintas entidades y generó preocupación por la posibilidad de que el material fuera manipulado sin protección.

Dos días después, el 4 de diciembre, las autoridades localizaron el vehículo y recuperaron el equipo en un terreno cercano a Hueypoxtla, Estado de México. Sin embargo, la fuente había sido retirada del dispositivo de teleterapia y separada de su blindaje protector.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias confirmó que el material fue asegurado y que no se encontraron indicios de contaminación en el área. El caso fue clasificado por el OIEA como un incidente de nivel 3 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), correspondiente a un incidente grave.

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Seis personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo. El episodio mostró los riesgos que representa la sustracción de equipos que contienen fuentes radiactivas, incluso cuando el objetivo inicial de quienes se los llevan no es utilizar el material.

Robos de Iridio-192 y alertas en distintas entidades entre 2017 y 2021

El robo de fuentes radiactivas volvió a activar protocolos de búsqueda en distintos puntos del país durante los años siguientes. Uno de los materiales que aparece con frecuencia en los registros es el Iridio-192, utilizado en equipos de radiografía industrial para inspeccionar soldaduras, tuberías y estructuras metálicas.

En junio de 2017, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias reportó el robo de un equipo de radiografía industrial en la carretera Tula-Jorobas, Hidalgo. El aparato fue recuperado por el titular de la licencia pocas horas después de que se notificara el incidente.

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Ese mismo año, el 30 de junio, una camioneta de paquetería que transportaba material radiactivo de uso médico fue robada en Guadalajara, Jalisco. A diferencia de otros episodios, el material no fue recuperado, aunque la CNSNS consideró que su baja actividad y corta vida media no representaban un riesgo radiológico.

El 8 de julio de 2018 se reportó otro robo, esta vez en la colonia Los Alpes, en la entonces delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. El equipo sustraído pertenecía a una empresa de radiografía industrial y contenía una fuente de Iridio-192 dentro de un contenedor diseñado para proteger de la radiación.

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La CNPC emitió una alerta para diez entidades: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Veracruz. El 16 de julio, ocho días después del robo, el equipo fue localizado tras una llamada anónima que informó sobre el sitio donde se encontraba. Personal especializado verificó el número de serie y los niveles de radiación, y confirmó que la fuente no había sido manipulada y permanecía en condiciones seguras.

En abril de 2021, las autoridades activaron nuevamente una alerta por el robo de un equipo que contenía Iridio-192. El aparato fue sustraído junto con una camioneta Toyota Hilux sobre la carretera de entrada a Teoloyucan, Estado de México, el 11 de abril.

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La fuente tenía una actividad de 68.89 curies y estaba clasificada en la Categoría 2 del OIEA. La advertencia oficial señalaba que extraerla de su contenedor o mantener contacto directo con ella durante un periodo prolongado podía ocasionar lesiones permanentes e incluso consecuencias mortales.

Un día después, el 12 de abril, la fuente fue localizada abandonada en los ejidos de San Francisco Ojo de Agua, en Tecámac. Policías estatales y municipales acordonaron el sitio hasta que personal especializado acudió para recuperar el equipo.

Los registros oficiales también documentan fuentes extraviadas y material radiactivo en chatarrerías

Los robos no son el único tipo de incidente que ha obligado a las autoridades mexicanas a activar protocolos de seguridad radiológica. Los informes de la CNSNS y de la Secretaría de Salud también documentan fuentes extraviadas, equipos abandonados y materiales que aparecieron en instalaciones industriales o establecimientos de reciclaje.

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El perfil nacional de riesgos de la Dirección General de Epidemiología, con registros de 2016 a 2023, documentó episodios en los que se reportaron fuentes de Iridio-192, Cesio-137 y Americio-241. Entre los casos que aparecen en ese seguimiento están el robo de una fuente de Cesio-137 en el Centro Estatal de Atención Oncológica de Michoacán, en septiembre de 2019, y otro incidente con Cesio-137 y Americio-241-Berilio en Matamoros, Tamaulipas, ese mismo mes. Ambos fueron registrados como extravíos.

El documento también incluye el robo de equipos en Ciudad Obregón, Sonora, y Calpulalpan, Tlaxcala, durante 2020. En ambos casos se reportó la recuperación del material. En abril de 2021 se incorporó el episodio de Teoloyucan y Tecámac, también con resultado de recuperación.

Para 2022, el informe anual de la CNSNS registró la aparición de una fuente de Radio-226 en una chatarrera de Chimalhuacán, Estado de México, así como otra en un establecimiento de Orizaba, Veracruz. En ese mismo año se reportó la presencia de una fuente radiactiva en una siderúrgica de Veracruz que presentaba fuga, además de materiales radiactivos localizados en instalaciones del IPN y en una chatarrera de Tultitlán.

El informe también documentó el robo de un vehículo que transportaba un equipo de radiografía industrial en el Estado de México, el 15 de septiembre de 2022. El aparato fue recuperado dos días después.

En su seguimiento de eventos hasta 2023, la Secretaría de Salud incluyó otros robos de equipos con Iridio-192 en Salamanca, Guanajuato, y Tabasco. En los dos casos se reportó la recuperación de las fuentes.

Por qué las autoridades piden no tocar los contenedores

La peligrosidad de una fuente radiactiva depende, entre otros factores, del tipo de material, su actividad, el tiempo de exposición, la distancia y las condiciones del blindaje. Por eso, las categorías del OIEA no son intercambiables: el Cobalto-60 sustraído en 2013 pertenecía a la Categoría 1, mientras que los radioisótopos desaparecidos en Tlaxcala están clasificados en la Categoría 4.

La diferencia es importante para dimensionar el riesgo, pero no elimina la necesidad de localizar los nueve recipientes. Un contenedor puede estar diseñado para mantener la radiación bajo control; si se abre, se daña o se manipula sin conocimiento técnico, las condiciones de seguridad pueden cambiar.

La CNPC pidió que cualquier persona que encuentre una caja o recipiente que pudiera corresponder al cargamento no lo toque, abra, levante ni intente trasladarlo. También solicitó alejarse, evitar que otras personas se acerquen y reportar el hallazgo al número de emergencias 911, proporcionando la ubicación sin exponerse para tomar fotografías.

La recomendación es especialmente importante en zonas donde los objetos abandonados pueden ser recogidos para su venta como chatarra o reutilizados sin conocer su contenido. Los antecedentes documentados por la CNSNS muestran que algunas fuentes han terminado en establecimientos de reciclaje y plantas industriales, donde su identificación requiere equipos y personal especializado.