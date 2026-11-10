Morelos frena proyecto inmobiliario en La Cazahuatera tras asesinato de Gabriel Rivas, regidor de Morena: “Su lucha no fue en vano”

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció que expropiará el predio de La Cazahuatera para protegerlo tras el asesinato de Gabriel Rivas, sin embargo, aclaró que la inversión privada continúa siendo bienvenida en la entidad.

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La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, dio a conocer que iniciaría el proceso de expropiación del predio conocido como La Cazahuatera, un bosque ubicado en Cuernavaca, donde se tenía contemplado construir un proyecto inmobiliario que pondría en riesgo una de las últimas áreas verdes en la entidad y que el regidor de Morena y defensor ambiental, Gabriel Rivas, defendió incluso horas antes de ser asesinado.

“Lo hacemos en honor a Gabriel Rivas Ríos y a todos los ambientalistas que siempre han luchado por conservar el medio ambiente en Cuernavaca”, subrayó la mandataria estatal a través de un video compartido en sus redes sociales, a seis días de que el regidor haya sido asesinado a balazos el pasado 4 de noviembre en la comunidad.

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La acción anunciada por el gobierno implica frenar la posibilidad de urbanizar más de cuatro hectáreas de selva baja caducifolia, donde se encuentran alrededor de 1,600 árboles de especies nativas. Se trata de una lucha ambiental iniciada desde hace meses por activistas, habitantes y defensores ambientales —incluido Gabriel Rivas— que exigían frenar el proyecto inmobiliario de la empresa Portenta Alto Verde. El predio se ubica en el oriente de Cuernavaca y es considerado una zona de infiltración de agua.

La gobernadora González Saravia explicó que su gobierno abrirá un expediente técnico para sustentar la declaratoria de utilidad pública. También informó que escuchará a quien acredite la propiedad del terreno y que se pagará la indemnización que corresponda conforme a la ley, con el único objetivo de proteger el área y mantener la conservación ambiental.

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Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. FB - Gabriel Rivas Ríos

Desde julio, ambientalistas, biólogos, investigadores y habitantes de Cuernavaca han realizado esta petición, sin embargo, la decisión del gobierno estatal ocurre tan solo días después de que haya sido asesinado uno de los más arduos defensores de la causa. El planteamiento busca conservar el predio ante la intención de desarrollar un complejo habitacional en la zona.

Gabriel Rivas acudió a defender La Cazahuatera el día que fue asesinado

La Cazahuatera concentra uno de los últimos reductos de selva baja caducifolia dentro de la mancha urbana de Cuernavaca. Colectivos ciudadanos han advertido que la sustitución de la vegetación por edificios elevaría la temperatura en colonias cercanas y aumentaría la presión sobre los servicios de agua, drenaje y vialidades.

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El proyecto inmobiliario generó oposición entre habitantes y especialistas. La disputa llegó al Tribunal de Justicia Administrativa, donde Gabriel Rivas acudió el 4 de noviembre para pedir información sobre las facilidades que, según denunciaba, se buscaban otorgar a la empresa interesada en construir en el predio.

Horas después de salir de ese encuentro, el regidor fue atacado a balazos mientras circulaba en su automóvil por Acapantzingo. Hombres armados que viajaban en motocicleta le dispararon de forma directa y escaparon del lugar.

La Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para establecer el móvil del crimen y ubicar a los responsables. Hasta ahora, las autoridades no han informado si el homicidio está relacionado con la defensa de La Cazahuatera o con otras actividades políticas y sociales del regidor, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia de prensa del 6 de noviembre que se trató de un ataque directo contra el regidor.

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Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

Protección de La Cazahuatera no cierra puertas a inversión privada

Rivas Ríos era uno de los opositores al desarrollo inmobiliario. Horas antes de su asesinato, señaló que el predio formaba parte de una unidad de gestión ambiental y pidió que se considerara su condición de reserva ecológica.

El regidor advertía que La Cazahuatera no era un terreno disponible para cualquier tipo de construcción. Sostenía que se trataba de un espacio que debía mantenerse como área natural por su vegetación, sus especies nativas y su función en la recarga de agua.

La gobernadora retomó esa exigencia al anunciar el procedimiento de expropiación. “Nuestro objetivo es su conservación”, afirmó en el mensaje dirigido a la población morelense. También agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por atender la solicitud ciudadana presentada ante el Gobierno de México. Señaló que el proceso se llevará a cabo en coordinación con la Federación.

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Por otro lado, la mandataria estatal agregó un mensaje final al anuncio. Aclaró que la decisión de expropiar el predio para protegerlo, no significa rechazar la inversión privada; afirmó que su administración mantendrá apertura a ello siempre que los proyectos cumplan con la legislación ambiental de Morelos.

“La inversión privada es bienvenida”, aseguró la funcionaria morenista, pero aclaró que no habrá facilidades para obras que incumplan las normas de protección ambiental.