México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2206: cuándo cae el último pago del año, así se distribuirían los recursos

Ambos programas entregan los recursos bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Bienestar

Durante diciembre, los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán el segundo depósito correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 y el último del año.
Durante diciembre, los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán el segundo depósito correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 y el último del año.
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Durante diciembre, los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán el segundo depósito correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 y el último del año. A continuación, te contamos cuándo podría publicarse el calendario de pagos y cómo consultarse.

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Ambos programas entregan los recursos bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Bienestar. La beca Rita Cetina se dirige exclusivamente a alumnos de secundaria, mientras que la beca Benito Juárez se enfoca en jóvenes de preparatoria.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

Las dos políticas son para alumnos de escuelas públicas y entregan un monto de 1,900 pesos, aunque la Beca Rita Cetina otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Calendario tentativo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

La publicación del calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de las becas Rita Cetina y Benito Juárez suele realizarse días previos o el mismo día de inicio de los depósitos. Bajo esta lógica y distribuciones anteriores, la agenda de distribución podría difundirse tentativamente el lunes 7 de diciembre.

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Por ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, quien encabeza esta entidad, serán los encargados de comunicar cualquier anuncio oficial, por lo que se aconseja consultar únicamente sus canales oficiales para obtener información verificada, ya que aún no existe una confirmación oficial.

Beca Rita Cetina

  • Lunes 7 de diciembre: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 8 de diciembre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 9 de diciembre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 10 de diciembre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 11 de diciembre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 14 de diciembre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 15 de diciembre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 16 de diciembre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 17 de diciembre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 18 de diciembre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Beca Benito Juárez

  • Lunes 21 de diciembre: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 22 de diciembre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 23 de diciembre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 24 de diciembre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 25 de diciembre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 28 de diciembre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 29 de diciembre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 30 de diciembre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 31 de diciembre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 1 de enero de 2026: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
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Cómo confirmar si ya llegó el pago

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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