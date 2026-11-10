México

Exhiben a despachador presuntamente ebrio que bañó de gasolina a un motociclista en Cuautitlán Izcalli

La grabación muestra las dificultades del empleado para realizar la carga y utilizar correctamente los dispositivos de cobro

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Un motociclista vivió un momento de tensión al acudir a una gasolinera de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde el trabajador encargado de suministrarle combustible terminó derramando gasolina sobre él y su unidad. El incidente quedó registrado en video por el creador de contenido Dayro Ruiz, quien compartió su experiencia en redes sociales y provocó una ola de comentarios por las condiciones en las que aparentemente se encontraba el despachador.

La grabación rápidamente llamó la atención de los internautas, pues el empleado mostró dificultades para realizar una actividad que requiere atención y cuidado. Durante el procedimiento, parte del combustible terminó esparcido sobre la motocicleta y los costados del vehículo, lo que generó preocupación por el peligro que representaba la situación.

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De acuerdo con las imágenes difundidas, el comportamiento del trabajador hizo sospechar que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque esta circunstancia no ha sido confirmada oficialmente.

Despachador derrama gasolina sobre motociclista en Edomex

El episodio ocurrió cuando Dayro Ruiz acudió a una estación de servicio ubicada en Cuautitlán Izcalli para cargar combustible en su motocicleta.

Mientras el trabajador realizaba el suministro, comenzó a tener dificultades para manipular correctamente la manguera de gasolina. La situación provocó que el hidrocarburo terminara cayendo sobre diferentes partes de la unidad e incluso alcanzara al motociclista.

El incidente generó molestia debido a los riesgos que implica derramar combustible durante una carga, especialmente cuando se trata de una motocicleta, pues la gasolina puede entrar en contacto con distintas superficies y componentes del vehículo.

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La preocupación aumentó por la aparente falta de coordinación del empleado, quien continuó con el procedimiento pese a las dificultades que mostraba para realizarlo.

La manipulación de hidrocarburos exige medidas de seguridad y atención permanente, ya que un descuido puede ocasionar accidentes, incendios o problemas derivados de la exposición a sus vapores.

Despachador también confundió la terminal bancaria con una impresora

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El momento todavía tuvo otro episodio que sorprendió a Dayro Ruiz. Cuando llegó la hora de pagar por el combustible, el trabajador aparentemente confundió los dispositivos disponibles en la estación.

En lugar de utilizar la terminal bancaria para procesar el cobro, intentó realizar la operación mediante una impresora de facturas.

La confusión fue advertida por una compañera de trabajo, quien intentó señalarle que estaba utilizando el aparato equivocado. Sin embargo, el empleado aparentemente ignoró la indicación y continuó con su comportamiento.

La situación quedó documentada en el video, donde también se observa la actitud del trabajador ante las observaciones que recibió.

Así, lo que comenzó como una visita habitual a una gasolinera terminó convirtiéndose en una experiencia que el motociclista decidió compartir públicamente.

Video provoca indignación por el riesgo para el motociclista

Después de que Dayro Ruiz difundió la grabación, numerosos usuarios reaccionaron ante lo sucedido. Algunos exigieron que el trabajador fuera reportado y separado de sus funciones, mientras otros cuestionaron las condiciones de seguridad en las que se encontraba operando la estación.

Entre los comentarios que aparecieron en la publicación destacaron:

“Que lo reporten y lo corran”.

“Si se tambalea todo...no mame pinche peligro despachando....”.

“No justifico la bañada pero por seguridad se debe descender de la motocicleta.. saludos”.

“Y en los comentarios justificando lo indefendible, por eso tenemos el gobierno que tenemos como sociedad”.

“También con esas rolitas quien no va a pistear”.

Las respuestas también abrieron una discusión sobre las precauciones que deben tomar los motociclistas cuando acuden a cargar combustible. Uno de los comentarios recordó que es importante descender de la unidad durante el suministro.

Sin embargo, los usuarios también señalaron que los trabajadores de las gasolineras tienen la obligación de cumplir con los protocolos correspondientes para evitar derrames y situaciones que pongan en peligro a los clientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna sanción contra el empleado ni existe una confirmación oficial de que estuviera bajo los efectos del alcohol.

La grabación, no obstante, puso sobre la mesa los riesgos que pueden presentarse cuando el suministro de gasolina no se realiza de manera adecuada, especialmente para quienes utilizan motocicletas como medio de transporte.

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