Del supuesto rescate al escape: el choque de versiones sobre el secuestro del alcalde de Río Bravo

@OHarfuch

Guardar

Cuatro fiscalías estatales, el gabinete de seguridad federal y el propio alcalde tienen versiones que no coinciden sobre lo que ocurrió el sábado 7 de noviembre en la carretera que conecta los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, cuando Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, fue privado de su libertad junto con su asesor Julio César Balderas mientras viajaban hacia Real de Catorce. Al día siguiente, el alcalde apareció en un retén carretero de Coahuila, pero desde ese momento las versiones sobre cómo llegó ahí se multiplicaron hasta volverse irreconciliables.

Las discrepancias no son menores ni se limitan a detalles técnicos: los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas se contradicen sobre en qué estado ocurrió el secuestro, el gabinete federal afirma haberlo “localizado” mediante un operativo coordinado, Coahuila dice que lo encontraron en un filtro policial, y Almaraz sostiene que escapó solo, a pie, en la madrugada, sin que nadie lo rescatara.

PUBLICIDAD

(Fb: Miguel Ángel Almaraz Maldonado)

El propio gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció públicamente que el caso tiene “muchas contradicciones” y que él mismo no sabía si el alcalde había sido liberado o había huido.

Zacatecas apunta a San Luis; San Luis apunta a Zacatecas

La primera versión llegó de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, que informó la noche del sábado que el secuestro ocurrió en territorio de Zacatecas, específicamente sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, y que los familiares del edil —entre ellos su esposa— habían sido abandonados por los captores en esa misma zona antes de llegar caminando al municipio de Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron ayuda a las autoridades locales.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas respondió en sentido contrario. El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya argumentó que los hechos ocurrieron en Cedral, San Luis Potosí, y no en su entidad, y remató con un dato geográfico que buscaba zanjar el debate: la ruta de Río Bravo hacia Real de Catorce, dijo, “no tiene necesidad de pasar por Zacatecas”.

El presidente municipal recorrió aproximadamente 80 kilómetros durante su huida.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que recibió la denuncia inicial de parte de la esposa del alcalde, tomó conocimiento del caso cerca de la medianoche del sábado. El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco admitió en entrevista con Azucena Uresti que el flujo de información durante las primeras horas “no había sido tan esclarecedor de primera mano” y reconoció que la carpeta de investigación se abrió formalmente en San Luis Potosí, donde la familia presentó el reporte, aunque los indicios señalaban que el delito se cometió en territorio zacatecano.

PUBLICIDAD

La FGE de Tamaulipas sí aportó un elemento que ninguna otra fiscalía había mencionado: en el mismo tramo carretero donde fue interceptado el vehículo del alcalde, otros automovilistas también fueron despojados de sus vehículos esa tarde. Los indicios, dijo Govea, apuntan a que el grupo armado operaba en ese corredor dedicado al robo de camionetas de alta gama, lo que llevaría a descartar un ataque dirigido contra el funcionario por su cargo político.

El gobierno federal dijo que lo localizó; el alcalde dice que escapó

@gobtam

La segunda contradicción, con más resonancia política, involucra directamente al gobierno federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, publicó el domingo en sus redes sociales que el presidente municipal “fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas”, y atribuyó el resultado al “trabajo conjunto” del Ejército, la Marina y la FGR.

PUBLICIDAD

Coahuila ofreció una versión distinta a la federal, aunque no idéntica a la del alcalde: sus autoridades ubicaron a Almaraz en un filtro de revisión carretera estatal, donde se identificó como presidente municipal, informó que había sido privado de su libertad y que no sabía qué había ocurrido con sus acompañantes. Desde ese momento, médicos legistas locales certificaron su estado de salud y sus agentes tomaron una declaración ministerial que fue compartida con las demás fiscalías involucradas.

Almaraz contó una historia diferente a las dos anteriores. En un video publicado el lunes, el alcalde describió con detalle cómo él y su asesor aprovecharon un momento en que los captores se alejaron tras recibir un aviso por radio, cruzaron una cerca, corrieron hacia una loma y se escondieron entre arbustos mientras varias camionetas volvían al lugar a buscarlos. Caminaron durante toda la noche por cerros y zonas rurales, sin teléfonos, sin dinero, sin documentos y con una sola botella de agua mineral que encontraron en el camino y racionaron durante horas.

PUBLICIDAD

“Y yo pensé que nos iban a matar, el hombre que nos bajó fue con arma larga y nos apuntaba”, declaró el alcalde en ese video. Cerca de las cuatro de la madrugada intentaron descansar, pero las bajas temperaturas se lo impidieron y retomaron la marcha al amanecer.

El fiscal Govea confirmó además que para este martes Almaraz todavía no había rendido una declaración formal ante ninguna autoridad.

Un autobús, un reloj y un retén: lo que las versiones sí comparten

Miguel Ángel Almaraz se desempeña como alcalde del municipio de Río Bravo en el estado de Tamaulipas. (Facebook)

A pesar de las contradicciones, los distintos relatos convergen en la secuencia final. Alrededor de las once de la mañana del domingo, después de que ningún conductor se detuviera a auxiliarlos durante horas —y de que un motociclista, según el alcalde, llegara a disparar al aire cuando intentaron pedirle ayuda—, un operador de autobús aceptó llevarlos hasta Monterrey sin cobrarles el pasaje, rechazando incluso los relojes que ambos le ofrecieron como pago.

PUBLICIDAD

Ya en territorio coahuilense, el autobús fue detenido en un retén de Migración donde Almaraz se identificó y relató lo ocurrido. Las autoridades activaron entonces el apoyo de distintas corporaciones y coordinaron su traslado seguro hasta Río Bravo, donde el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó que el presidente municipal se encontraba a salvo con su familia.

El fiscal Govea dijo a Azucena Uresti que el alcalde fue ubicado en ese filtro carretero viajando en un autobús de pasajeros “junto con otra persona”, lo que coincide con el relato de Almaraz sobre su asesor Balderas. Sobre si llegó por sus propios medios o fue el resultado de un operativo de búsqueda, el fiscal fue cuidadoso: “De acuerdo con lo que él mismo ha referido, habría deambulado por aquella región durante varias horas”, dijo, sin respaldar ni desmentir la versión federal.

PUBLICIDAD

Las investigaciones siguen abiertas. Las fiscalías de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila, junto con la FGR, mantienen coordinación operativa e intercambian información de inteligencia para esclarecer los hechos, determinar la identidad del grupo armado responsable y establecer si el secuestro fue un acto deliberado contra el funcionario o parte de una ola de robos violentos de vehículos que esa tarde afectó a varios automovilistas en el mismo corredor. Ningún detenido ha sido reportado públicamente hasta el momento.