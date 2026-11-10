PT argumenta que partida presupuestal de 618 mdp para los CENDIS “no es un regalo” del Gobierno ni de Morena. (Infobae-Itzallana)

Guardar

Luego de que fuera aprobada una nueva reducción de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) y se le reasignarán 618 millones 17 mil 896 pesos al presupuesto de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) vinculados al Partido del Trabajo (PT), los señalamientos contra los petistas han escalado ante la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027.

Senadora del PT defiende asignación presupuestal para los CENDIS

Este martes, la vicecoordinadora del PT en el Senado de la República, Giovanna Bañuelos, aseguró que la nueva partida no representa ningún “premio” por parte del Gobierno federal o del partido aliado Morena, con quien en los últimos meses ha tenido un mayor distanciamiento por las diferencias políticas que sostienen rumbo a los comicios del próximo año.

PUBLICIDAD

Argumentó que las y los petistas no han recibido “obsequios de ninguna naturaleza”, detalló que durante años han legislado para la regularización de un “modelo educativo que ahora es responsabilidad del Estado”, apuntando a que la asignación de recursos es un “derecho constitucional”, el cual beneficia a las primeras infancias.

Resaltó que su Grupo Parlamentario en ambas Cámaras celebra la asignación presupuestal, ya que el modelo de los CENDIS es reconocido de manera internacional, apuntando que los recursos también impulsan la “regularización de maestras y maestros que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro que tiene una responsabilidad de formar a nuestra niñez y a nuestra juventud”.

PUBLICIDAD

Giovanna Bañuelos, aseguró que la nueva partida no representa ningún “premio”. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

Comisión en Diputados tumba presupuesto del INE y lo reasigna

Ante los diversos escándalos que generó la salida de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, así como las recientes protestas del personal que demanda mejores condiciones laborales, se le suma el recorte presupuestal para operar el siguiente año, cuando se llevarán a cabo los comicios que implican más de 19 mil cargos públicos.

El pasado 6 de noviembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo particular el dictamen del proyecto presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2027, contemplando un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos.

Al INE le tocó una disminución de presupuesto de seis mil millones de pesos. Cinco mil de ellos ya estaban plasmados en el proyecto enviado por la administración de Claudia Sheinbaum, dirigiéndolos a la Comisión Nacional de Búsqueda, al tema de medio ambiente y una parte a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para mantener categoría uno del aeropuerto.

PUBLICIDAD

Los otros mil millones, serán ejercidos por los CENDIS, en materia de mujeres y la promoción en turismo. La propuesta para que el recurso se dirigiera a la institución relacionada con los petistas fue de Jorge Armando Ortiz Rodríguez, reasignando un total de 618 millones 17 mil 896 pesos.

INE enfrenta escándalos y reducción de presupuesto. (Diseño: Víctor Cisneros/Infobae México)

Argumentó que conforme a datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo escolar 2024-2025 se registró una matrícula de 229 mil 843 niñas y niños en educación inicial, atendidos por 10 mil 761 docentes.

Oposición en contra de la reducción al INE

Durante esa misma sesión, el panista Federico Döring se posicionó en contra de la reserva, por las repercusiones que el recorte al INE podría tener para el siguiente año: “Con nuestros votos no van a contar, aquí estamos para defender la democracia, para defender a esos empleados del INE que curiosamente lo que están pidiendo es trabajo digno”.

PUBLICIDAD

El día de ayer, cuando se desarrollaba el debate en lo general del Proyecto presupuestal, el coordinador del PAN, Elías Lixa, y la petista Lilia Aguilar protagonizaron distintos señalamientos sobre la aprobación del dictamen.

“Quiero decirle al panismo, que los Cendi del PT o los Cendi que el PT ha ayudado por mucho tiempo, no es un objeto de vergüenza para nosotros”, comentó la legisladora, mientras el líder panista destacó en tribuna los señalamientos contra el partido aliado:

“No es persecución cuando las instituciones del Estado mexicano han señalado la corrupción que desde las cuentas del PT han cimbrado a la república como uno de los delitos de desfalco, de robo y de asalto”.

PUBLICIDAD