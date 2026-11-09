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Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 8 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
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Los sorteos de Tris han llegado a su fin y los resultados ganadores han sido revelados por la Lotería Nacional, dejando a su paso miles de pesos en premios. Estos son los números de la fortuna de este domingo 8 de noviembre.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Combinación ganadora del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36912

Resultado: 28615

Tris De las Siete

Sorteo: 36911

Resultado: 97471

Tris Extra

Sorteo: 36910

Resultado: 62572

Tris De las Tres

Sorteo: 36909

Resultado: 23897

Tris Medio Día

Sorteo: 36908

Resultado: 32705

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

¿Cómo se juega el Tris?

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos y gracias a sus distintas modalidades la oportunidad de conseguir más dinero puede acrecentar hasta los 5 millones de pesos dependiendo de los números jugados y cómo se juegue.

Para elegir la combinación ganadora, las urnas de Tris eligen cinco números de forma aleatoria entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cinco dígitos.

Los ganadores se obtienen de las diferentes modalidades con las que cuenta el Tris. La primera y más común son las "Directas", que a su vez tiene tres opciones: Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5.

En la Directa de 3 tienes que jugar con tres dígitos del 0 al 9 en el orden que desees, por cada peso que juegues tienes la posibilidad de ganar 500 pesos, es decir, si apuestas 5 pesos podrías ganar 2 mil 500 pesos.

En la Directa de 4 pasa lo mismo, pero con cuatro números del 0 al 9 y la apuesta sube a 5 mil pesos por cada peso apostado, lo que significa que si le juegas 5 pesos te podrías hacer de hasta 25 mil pesos.

Con la misma lógica es la Directa de 5, eliges cinco números y por cada peso jugado puedes hacerte de 100 mil pesos. Si apuestas 10 pesos, el premio podría alcanzar hasta los 500 mil pesos.

Otra de las modalidades son los “Super Candados” que permite que las apuestas de Directa de 4 o de Directa de 3 participen en todas las combinaciones que puedan hacerse con los números elegidos, dependiendo la alternativa tiene un costo extra desde 3 pesos y hasta 24 pesos.

Con la modalidad “Super Par”, el sistema te dará un número extra de cinco números a tu apuesta y abajo de cada uno vendrá un monto, si uno o varios de estos dígitos coinciden con la combinación ganadora, te haces con la cifra que viene debajo de estos.

De igual manera puedes ganar con los números finales e iniciales de tu combinación ganadora.

Primero está el “Par Inicial y el Par Final” , en el primero juegas a acertar los dos primeros dígitos de tu apuesta y en el segundo a los dos últimos, en esta modalidad tienes la posibilidad de ganar 50 pesos por cada peso apostado. Luego el “Inicial y Final”, en el que apuestas a acertar el número final o inicial de tu apuesta, respectivamente, por cada peso puedes ganar cinco pesos.

Finalmente y para incrementar las posibilidades de ganar están los “Combos” que están compuestos por varias apuestas de Tris, con los mismos dígitos cinco que elegiste. Si tu número y la combinación ganadora coinciden en cualquiera de las modalidades elegidas, serás el ganador.

Puedes jugar Tris llenando un volante, mismo que contiene tres casillas: A, B y C, marcándolas de izquierda a derecha y apuestas en cualquiera de las modalidades ya sea con lápiz, tinta azul o negra.

Otra forma de jugar es dictándole al agente de Pronósticos los números con los que deseas jugar, él los ingresará al sistema sin necesidad de usar el volante, únicamente deberá indicar cuántas apuestas comprará, la fecha del sorteo en el que quiere participar y la modalidad.

También puede anotar los números en una hoja y entregarlos al vendedor para que los ingrese de forma manual.

Incluso puedes pedir un Trismático al vendedor, en la cual se dejará todo a la suerte y el sistema elegirá una combinación de números de forma aleatoria para cada apuesta que quiera hacer. Sólo tendrá que señalar cuántos números tiene intención de jugar, cuánto desea invertir y la fecha del sorteo.

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