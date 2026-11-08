MC busca ganar terreno frente a Morena en 2027: Dante Delgado fija meta de cinco gubernaturas y diez capitales

Dante Delgado asegura que Morena está preocupado por el crecimiento de Movimiento Ciudadano.

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El fundador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, aseguró que su partido buscará conquistar al menos cinco gubernaturas, diez capitales estatales y zonas metropolitanas estratégicas durante las elecciones de 2027.

El dirigente sostuvo que Morena está atento al crecimiento de la fuerza política naranja y que, por esa razón, ha intensificado los señalamientos contra sus representantes.

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Las declaraciones fueron realizadas después de asistir al Segundo Informe de Actividades del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, donde Delgado habló sobre las expectativas electorales de MC y la estrategia que seguirá el partido rumbo a la renovación de distintos gobiernos estatales.

Dante Delgado asegura que MC será una alternativa frente a Morena

El dirigente emecista afirmó que Movimiento Ciudadano buscará consolidar un proyecto político propio a nivel nacional y competir por los principales espacios de representación en el país.

MC buscará conquistar cinco gubernaturas en las elecciones de 2027.

En ese contexto, sostuvo que Morena conoce el crecimiento electoral de MC y que los señalamientos contra sus integrantes responden a la intención de debilitar al partido.

“Movimiento Ciudadano y lo sabe Morena. Por eso la insistencia de repetir a Movimiento Ciudadano. Vamos a ganar al menos cinco gubernaturas, diez capitales de estado y zonas metropolitanas importantes”, expresó.

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Delgado también mencionó que, desde su perspectiva, el partido gobernante ha generado conflictos con representantes emecistas en entidades como Veracruz, Tabasco y Campeche, entre otras.

Nueve mujeres y ocho hombres competirán por las gubernaturas

En cuanto a la distribución de candidaturas para 2027, Dante Delgado adelantó que nueve de las 17 postulaciones de Movimiento Ciudadano para las gubernaturas serán encabezadas por mujeres, mientras que ocho corresponderán a hombres.

Explicó que la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos y los órganos directivos del partido tendrán a su cargo las valoraciones para seleccionar los perfiles que participarán en las entidades donde habrá renovación de gobiernos estatales.

El dirigente señaló que las decisiones deberán contribuir al fortalecimiento de la estructura territorial de MC y a mejorar sus posibilidades de competencia en las distintas regiones.

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Uno de los casos que todavía no tiene una definición es Nuevo León, donde el partido aún no determina si postulará a una mujer o a un hombre.

Nuevo León iniciará su proceso interno en diciembre

Por su parte, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que el partido comenzará en diciembre los procedimientos para definir a sus aspirantes a la gubernatura de Nuevo León.

De acuerdo con lo anunciado, el Consejo Nacional de MC se realizará el 5 de diciembre, mientras que los registros de precandidaturas podrían comenzar durante la primera semana de ese mes, en la Ciudad de México.

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Entre los perfiles mencionados para competir por el gobierno de Nuevo León se encuentran Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio Riojas, Miguel Ángel Flores Serna y Héctor García.

Álvarez Máynez indicó que el partido esperará a conocer las disposiciones del INE en materia de paridad antes de establecer formalmente los criterios para sus postulaciones.

Entre los principales planteamientos de MC rumbo a 2027 destacan:

Competir por 17 gubernaturas en el país.

Postular a nueve mujeres y ocho hombres para esos cargos.

Buscar el triunfo en al menos cinco gobiernos estatales .

Conquistar diez capitales y zonas metropolitanas.

Destinar al menos 50% de sus postulaciones a candidaturas ciudadanas, conforme a sus estatutos.

MC descarta alianzas con PRI y PAN para las elecciones

Dante Delgado también reiteró que Movimiento Ciudadano no contempla construir una alianza electoral con el PRI ni con el PAN.

El fundador del partido naranja cuestionó la capacidad de ambas fuerzas políticas para competir por separado y consideró que su intención de establecer acuerdos electorales responde a la necesidad de enfrentar a Morena.

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“No queremos ofender al PRI, al PAN, pero en ninguna parte del país son competencia por sí solos”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que MC pretende presentarse ante el electorado como una alternativa política diferente, sin depender de las alianzas tradicionales entre partidos.

Dante Delgado acusa guerra sucia y propone cambios a las fiscalías

En otro tema, el dirigente defendió al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ante los señalamientos relacionados con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Delgado consideró que las acusaciones difundidas contra representantes emecistas forman parte de una estrategia política para afectar la imagen del partido. Sin embargo, sostuvo que los señalamientos deben sustentarse con elementos concretos.

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“Todas las acciones que se han emprendido son como consecuencia de refritos de medios de comunicación que no están soportados más que en dichos, y eso es una guerra sucia”, declaró.

Además, cuestionó la autonomía de las fiscalías y anunció que Movimiento Ciudadano promoverá una iniciativa legislativa para evitar que las instituciones de procuración de justicia dependan de los titulares de los poderes ejecutivos estatales y federal.

El dirigente argumentó que estos organismos deben actuar con independencia y no convertirse en instrumentos de presión contra adversarios políticos.

Finalmente, reiteró que su partido buscará competir sin alianzas nacionales con el PRI y el PAN, con la intención de enfrentar a Morena en las urnas durante las elecciones de 2027.

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