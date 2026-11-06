México

Vive Latino 2027 destapa cartel completo: artistas, fechas, sede y preventa

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas a tus cantantes favoritos

Estadio GNP Seguros
Los Bunkers durante su presentación en el segundo día del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino en su edición número 23, en el Foro Sol.
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Vive Latino 2027 anuncia su cartel para una edición que reúne rock, pop, rap, electrónica y proyectos de distintas generaciones. El festival regresa a la Ciudad de México con dos jornadas programadas en el Estadio GNP Seguros y con preventas escalonadas antes de la venta general.

La edición número 27 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical se realiza el sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027.

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El encuentro mantiene como sede el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, donde se presentan decenas de artistas nacionales e internacionales.

Vive Latino 2027 reúne rock, pop, rap y electrónica en su nuevo cartel

El cartel del Vive Latino 2027 incluye a 31 Minutos, Adanowsky, Amandititita, Andrés Cepeda, Astro, Ataque 77, Bacilos, Bandalos Chinos, Barry B, Carla Morrison, Belafonte Sensacional y Carlos Ares.

También figuran Cuca, Carolina Durante, Cultura Profética, Diles que no me maten, Ed Maverick, Entre Compas, Dromedarios Mágicos, Épica, Inspector y Jumbo.

La programación contempla además a La Lom,Kasabian, Kase.O, L.A.M.O.D.A., La Santa Cecilia, La Gusana Ciega, Laureano Brizuela, Latin Mafia, Leo Rizzi, Los Auténticos Decadentes, Liquits y Los Tres.

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LATIN MAFIA - CDMX - conciertos
Latin Mafia suma un concierto más en la Ciudad de México. (Ocesa)

La lista continúa con Los Vaguens, LTD Rock, Mi Banda El Mexicano, Mike D 5D, Milo J, Modelo, Mötley Crüe, Música Pa’ Mandar a Volar Vol 3, Niña Polaca y Placebo.

El cartel también suma a Paloma Morphy, Punk Rock Karaoike, Ozomatli, Polymarchs, Skatalites, Residente, The Wookies, Turnstile, Ximena Sariñana, Tino el Pingüino y Zurdok.

La presencia de Mötley Crüe coloca a una de las bandas de hard rock de Estados Unidos entre los nombres internacionales de esta edición. Turnstile, Ataque 77, Carolina Durante, Cuca, Inspector, Jumbo, Los Vaguens y Zurdok forman parte de los proyectos orientados al rock y sus distintas vertientes.

vive latino 2027 cartel
(Instagram)

Vive Latino 2027 se realiza el 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros

El Vive Latino 2027 se celebra el sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El cartel promocional identifica esta edición como la número 27 del festival.

La sede se mantiene en el inmueble de la alcaldía Iztacalco, que recibe al festival en años recientes. El recinto también alberga conciertos de artistas nacionales e internacionales a lo largo del año.

La organización aún no informa la distribución de artistas por día ni los horarios de cada presentación. Tampoco se han revelado los precios de los abonos, aunque el anuncio señala que los costos se publican el domingo por la noche.

Los asistentes deberán esperar esa información para conocer el monto de las entradas generales y las posibles diferencias de precio entre fases de venta, modalidades de acceso o paquetes especiales.

CIUDAD DE MÉXICO, 15MARZO2025. Dan comienzo las actividades del primer día del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Viv Latin, en su edición número 25, en el Estadio GP Seguro de la capital del país. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 15MARZO2025. Dan comienzo las actividades del primer día del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Viv Latin, en su edición número 25, en el Estadio GP Seguro de la capital del país. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La preventa Banamex inicia el 11 de noviembre y la venta general el día 12

La venta de boletos para el Vive Latino 2027 contempla una Venta Beyond el 9 de noviembre a las 9:00 horas. Esta modalidad requiere código de acceso y enlace especial.

La Preventa Priority se realiza el 10 de noviembre a las 9:00 horas. También requiere códigos y enlaces que serán compartidos mediante historias para suscriptores, según el anuncio.

La Preventa Banamex inicia el 11 de noviembre a las 14:00 horas. La venta general comienza el 12 de noviembre a las 14:00 horas, ambas a través de Ticketmaster.

Banamex informa que habrá 3 meses sin intereses para compras a partir de 3 mil 000 pesos realizadas con tarjetas de crédito del banco. La promoción queda sujeta a las condiciones que establezca la institución financiera y la boletera.

vive latino 2027 cartel
(Instagram)

El festival no ha difundido todavía información sobre boletos por día, accesos especiales, zonas del Estadio GNP Seguros ni los precios finales de los abonos.

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