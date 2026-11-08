Benito Juárez incorpora Guardaparques con vigilancia las 24 horas: estrategia de seguridad cuesta 300 mdp. (Foto: BJ)

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La alcaldía Benito Juárez reforzará la seguridad en sus espacios públicos con la incorporación de Guardaparques, elementos policiales que vigilarán las 24 horas del día los más de 20 parques de la demarcación.

La estrategia, anunciada por el alcalde Luis Mendoza, forma parte del fortalecimiento de Blindar BJ360°, programa que contempla una inversión aproximada de 300 millones de pesos para ampliar las labores de prevención, vigilancia y atención ciudadana.

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Guardaparques vigilarán los 24 parques de Benito Juárez

El nuevo cuerpo de Guardaparques tendrá presencia permanente en los espacios públicos de la alcaldía. Su principal tarea será realizar recorridos al interior de los parques para reforzar la seguridad de quienes acuden a caminar, hacer ejercicio o pasear a sus mascotas.

Para mejorar su capacidad de respuesta, los elementos contarán con vehículos todo terreno, entre ellos cuatrimotos, que les permitirán desplazarse por las distintas áreas de estos espacios recreativos.

El alcalde Luis Mendoza explicó que el objetivo es que las familias puedan disfrutar de los parques a cualquier hora, sin que la falta de vigilancia limite sus actividades.

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“Queremos que los vecinos tengan la tranquilidad de salir a caminar, hacer ejercicio o pasear a sus mascotas a cualquier hora. Los parques son puntos de encuentro de las familias y queremos que sigan siendo espacios de convivencia donde todos se sientan seguros”, señaló.

De acuerdo con lo anunciado, el programa comenzará a operar en aproximadamente un mes o mes y medio, una vez que concluyan los ajustes presupuestales y programáticos necesarios.

La estrategia contempla vigilancia las 24 horas en espacios de recreación y convivencia familiar. (Foto: BJ)

¿En qué consiste la estrategia de seguridad de 300 millones de pesos?

La incorporación de Guardaparques se suma a las acciones de Blindar BJ360°, estrategia de seguridad que representa una inversión aproximada de 300 millones de pesos.

Mendoza aclaró que la medida no responde a una problemática particular en los parques, sino a la intención de ampliar la presencia policial, fortalecer la prevención y mantener un contacto directo con los habitantes de la demarcación.

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Los recursos del programa están destinados a reforzar distintas capacidades operativas, entre ellas:

Mayor presencia policial y patrullajes en las calles.

Fortalecimiento de la videovigilancia.

Acciones de prevención del delito.

Mayor proximidad y contacto con los vecinos.

Incorporación de nuevos elementos y herramientas para mejorar la vigilancia.

El alcalde también destacó que la seguridad no depende únicamente de la presencia policial. Por ello, la alcaldía contempla acciones de mejoramiento urbano, como la renovación del alumbrado público, la poda de árboles y el mantenimiento de espacios públicos para reducir posibles situaciones de riesgo.

Benito Juárez reporta resultados en percepción de seguridad

Como parte de los resultados que destacó el gobierno de la alcaldía, Luis Mendoza señaló que Benito Juárez se ubicó en el primer lugar de percepción de seguridad en la Ciudad de México y en el segundo a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de 2026.

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La estrategia contempla vigilancia las 24 horas en espacios de recreación y convivencia familiar. (Foto: BJ)

El funcionario atribuyó estos resultados a una estrategia que combina inversión, vigilancia, prevención y coordinación institucional, con acciones tanto en las calles como en los espacios de convivencia.

La dimensión del reto también está relacionada con la población flotante que recibe diariamente la demarcación. Aunque Benito Juárez cuenta con más de 430 mil habitantes, cada día llegan más de dos millones de personas para trabajar, estudiar, realizar actividades comerciales o utilizar sus servicios.

Ante este escenario, la incorporación de Guardaparques busca extender la vigilancia a lugares de recreación y convivencia familiar, con presencia policial durante las 24 horas:

“Mi responsabilidad es seguir trabajando todos los días para que las familias puedan vivir, caminar y disfrutar sus espacios públicos con tranquilidad. La seguridad se construye con los vecinos y para los vecinos”.

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