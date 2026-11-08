Montan operativo en dos estados por presunto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas

Miguel Ángel Almaraz se desempeña como alcalde del municipio de Río Bravo en el estado de Tamaulipas. (Facebook)

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Autoridades de Zacatecas y San Luis Potosí desplegaron un operativo de búsqueda tras reportarse la presunta privación de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas.

El presidente municipal, militante del Partido Acción Nacional (PAN), habría sido interceptado por hombres armados mientras viajaba acompañado de familiares la tarde del sábado 7 de noviembre.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí confirmó la movilización policial durante las primeras horas de este domingo y precisó que los hechos habrían ocurrido en territorio zacatecano, sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas.

Los primeros reportes indican que varios acompañantes del alcalde recuperaron su libertad y solicitaron auxilio en el municipio potosino de Cedral.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí confirmó la movilización policial durante las primeras horas del domingo 8 de noviembre. (Facebook)

¿Dónde fue secuestrado Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo?

La noticia comenzó a circular durante la noche del sábado, cuando medios regionales reportaron que el presidente municipal y varios familiares habían sido interceptados durante un viaje hacia Real de Catorce, San Luis Potosí.

Sin embargo, la dependencia de seguridad potosina aclaró posteriormente el lugar donde presuntamente ocurrió la agresión.

“De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas”, informó la dependencia.

Según el medio Elefante Blanco, fuentes judiciales señalaron que personas armadas habrían interceptado dos camionetas en las que viajaba el grupo.

Posteriormente, los agresores dejaron en libertad a varios acompañantes, mientras que el alcalde habría permanecido retenido.

La identidad de los presuntos responsables y las circunstancias exactas del incidente continúan bajo investigación.

Activan operativo en Zacatecas y San Luis Potosí para localizar al alcalde

La intervención de las autoridades comenzó después de que las personas liberadas consiguieran trasladarse a Cedral, donde solicitaron apoyo policial.

“De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonadas sobre la carretera por lo que posteriormente solicitaron ayuda, llegando a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades”, detalló la SSPC.

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La Guardia Civil Estatal activó un dispositivo de seguridad en la zona limítrofe y estableció comunicación con las corporaciones de Zacatecas.

“Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el vecino estado de Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe, además de establecer coordinación con las autoridades de esa entidad y las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas”, agregó.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que mantiene comunicación con las autoridades potosinas.

El fiscal Jesús Govea Orozco señaló que todavía no contaba con información concluyente sobre el paradero del alcalde y que la posibilidad de una privación de la libertad no podía descartarse.

Miguel Ángel Almaraz Maldonado es presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, cargo al que llegó tras ganar las elecciones de 2024 con el respaldo de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD. (Facebook)

¿Quién es Miguel Ángel Almaraz Maldonado?

Miguel Ángel Almaraz Maldonado es presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, cargo al que llegó tras ganar las elecciones de 2024 con el respaldo de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.

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Estudió Derecho y Contaduría Pública en la Universidad Mexicoamericana del Norte, en Reynosa.

Su trayectoria política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó distintas responsabilidades y buscó competir por la alcaldía de Río Bravo.

En 2009 fue detenido por autoridades federales durante una investigación relacionada con presunto robo y tráfico de combustible. Permaneció aproximadamente seis años privado de la libertad y recuperó su libertad sin que se acreditara una sentencia condenatoria en ese proceso.

En 2018 intentó llegar a la presidencia municipal como candidato independiente y, posteriormente, se incorporó al PAN.

¿Qué se sabe del paradero del alcalde de Río Bravo?

Mientras las autoridades desarrollaban el operativo, surgieron versiones contradictorias sobre la situación del funcionario.

El medio Muro Político reportó de manera extraoficial que Almaraz habría recuperado su libertad alrededor de las 22:00 horas del sábado. Sin embargo, esa información no cuenta con confirmación institucional.

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Hasta los primeros reportes del domingo 8 de noviembre, las autoridades no habían informado oficialmente la localización del alcalde ni anunciado detenciones por estos hechos.

El despliegue de la Guardia Civil Estatal continúa siendo la principal acción confirmada tras la denuncia presentada por sus acompañantes en Cedral.