México

Detienen a tres jóvenes por transportar un cachorro de león en una camioneta en Aguascalientes

Otro ejemplar fue rescatado en Morelos, presentaba desnutrición y diversas lesiones

Una grabación muestra a un león asomándose por la ventanilla de una camioneta roja en circulación en calles de Aguascalientes. Luego del avistamiento en la vía pública, tres tripulantes fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público de la Federación tras no presentar documentos que acreditaran la legal procedencia del ejemplar.

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Tres jóvenes fueron detenidos en Aguascalientes luego de que elementos de la policía municipal descubrieron que transportaban un cachorro de león africano en una camioneta particular, sin que pudieran acreditar la procedencia legal del animal ni presentar los permisos correspondientes para su posesión y traslado.

El caso se conoció después de que ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia del felino en una camioneta Ford F-150 roja que circulaba por calles del norte de la capital del estado. De acuerdo con los reportes, el cachorro sacaba la cabeza por las ventanas del vehículo mientras avanzaba, situación que llamó la atención de automovilistas y peatones.

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Tras recibir el reporte, elementos del Grupo Motorizado Centauro de la policía municipal desplegaron un operativo para localizar la unidad. Los uniformados ubicaron la camioneta sobre la calle Sierra de la Canela, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte, donde interceptaron a sus ocupantes.

Durante la revisión, los policías encontraron a tres hombres que viajaban con un ejemplar de león africano de aproximadamente ocho meses de edad.

Detienen a tres jóvenes por tener un león en Aguascalientes

Detenidos león africano Aguascalientes Profepa
Detenidos león africano Aguascalientes Profepa

Los ocupantes de la camioneta fueron identificados como Marcos “N”, de 29 años; José “N”, de 22, e Ian “N”, de 21 años.

Al solicitarles la documentación que acreditara la legal procedencia del cachorro, así como los permisos necesarios para mantenerlo en cautiverio y transportarlo, los tres jóvenes no pudieron presentar los documentos requeridos.

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Ante esta situación, los elementos municipales procedieron a su detención y los trasladaron ante las autoridades federales para determinar su situación jurídica.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá integrar la investigación correspondiente y establecer si incurrieron en algún delito relacionado con la posesión o el aprovechamiento ilegal de ejemplares de vida silvestre.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cómo obtuvieron el cachorro, cuánto tiempo llevaba bajo su cuidado ni cuál era su destino cuando fue localizado por los policías municipales.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre la existencia de algún establecimiento o inmueble relacionado con la posesión del felino.

Rescatan a a otro ejemplar en Morelos

Detenidos león africano Aguascalientes Profepa
Detenidos león africano Aguascalientes Profepa

Después de la intervención policial, el cachorro quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones ambientales relacionadas con la posesión y protección de ejemplares de vida silvestre.

Este caso se suma a otro que se registró en un domicilio de Totolapan, Morelos, tras una denuncia ciudadana sobre las condiciones en las que permanecía el ejemplar.

Durante la inspección, las autoridades encontraron al ejemplar macho con lesiones en la cabeza y el cuello, parásitos externos y síntomas de síndrome vestibular, una alteración que afecta el equilibrio y la coordinación.

El felino vivía en una vivienda sin instalaciones apropiadas para su especie, con ventanas abiertas y un pequeño candado como única medida para evitar que escapara. Además, era alimentado con carne en estado de descomposición.

León africano Morelos macho Profepa (Adopta MX/FB)
León africano Morelos macho Profepa Adopta MX

Aunque la persona responsable presentó documentos sobre la procedencia legal del animal, no contaba con un Plan de Manejo autorizado por la SEMARNAT.

Con apoyo de la Guardia Nacional, la PROFEPA trasladó al león a una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre en Morelos, donde recibirá atención veterinaria. También inició un procedimiento administrativo para determinar su situación jurídica.

La posesión de animales silvestres y exóticos en México está regulada por la Ley General de Vida Silvestre.

Esta legislación establece requisitos para acreditar la legal procedencia de los ejemplares y contempla disposiciones para su manejo, aprovechamiento y traslado.

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