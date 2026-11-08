Localizan con vida a Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, tras operativo en cuatro estados

@OHarfuch

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Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, fue localizado este domingo 8 de noviembre, luego de que se reportara su probable privación ilegal de la libertad cuando viajaba con familiares por la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí.

La localización fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y confirmada después por el Gobierno de Tamaulipas y por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

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Lo que dijo Omar García Harfuch

En su cuenta de X, Harfuch informó que el edil, “quien se encontraba desaparecido”, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El funcionario atribuyó el resultado al trabajo conjunto de:

La Defensa

La Semar

La FGR

La SSPC

@gobtam

También destacó el intercambio de información y la coordinación operativa con las cuatro entidades. Agradeció a los gobernadores David Monreal Ávila (Zacatecas), Manolo Jiménez Salinas (Coahuila), Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas) por su apoyo en las acciones de búsqueda y localización.

Medios nacionales reportaron que el alcalde fue encontrado con vida. En el mensaje de Harfuch no se precisa su estado.

Lo que dijo Américo Villarreal

@Dr_AVillarreal

El gobernador de Tamaulipas agradeció el trabajo coordinado entre el Gobierno de México y las autoridades estatales. Reconoció la colaboración de todas las instituciones participantes y aseguró que siguen “atentos a su integridad”.

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El Gobierno de Tamaulipas, en su cuenta oficial, también confirmó la localización y reconoció la participación de las instituciones involucradas.

La búsqueda, paso a paso

@gobtam

Antes del anuncio, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que recibió un aviso la noche del sábado en la guardia de la Policía de Investigación en Río Bravo. Según su comunicado:

El aviso hablaba de una probable privación ilegal de la libertad ocurrida la tarde del sábado en una localidad de San Luis Potosí.

La Fiscalía se coordinó con las autoridades potosinas y envió personal para acompañar a los familiares del funcionario.

Activó la coordinación con la Fiscalía de Zacatecas, porque la búsqueda podía extenderse a esa entidad.

¿Cómo habrían ocurrido los hechos?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí confirmó la movilización policial durante las primeras horas del domingo 8 de noviembre. (Facebook)

La SSPC de San Luis Potosí precisó que, según los primeros datos, los hechos ocurrieron en la carretera San Tiburcio–Vanegas, en Zacatecas. Con base en el testimonio de una de las personas afectadas, indicó que los acompañantes fueron abandonados en la carretera y llegaron a Cedral, San Luis Potosí, a pedir auxilio.

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Semanario Zeta y Elefante Blanco reportaron que el alcalde viajaba con familiares a Real de Catorce y que personas armadas, a bordo de dos camionetas, los interceptaron.

Un medio local, citando a la SSPC potosina, informó que Almaraz fue localizado cerca de Saltillo, sobre la carretera 54. Esa versión no aparece en el mensaje de Harfuch ni en los de Tamaulipas.

¿Quién es Miguel Ángel Almaraz?

Miguel Ángel Almaraz Maldonado es presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, cargo al que llegó tras ganar las elecciones de 2024 con el respaldo de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD. (Facebook)

Cargo y partido: militante del PAN . Llegó a la alcaldía en 2024 como candidato de la coalición PAN-PRI-PRD .

Trayectoria: en 2018 buscó la alcaldía como candidato independiente y no ganó. Según Elefante Blanco, presidió el PRD en Tamaulipas y en 2021 se integró al PAN.

Antecedente legal: en 2009 fue detenido por presuntos vínculos con una red de robo y tráfico de combustible. MVS Noticias reporta que estuvo cerca de seis años privado de la libertad y que fue absuelto, sin sentencia condenatoria.

Contexto político: Elefante Blanco señala una confrontación legal y política con el gobernador Américo Villarreal y con personajes de Morena.

Ninguna autoridad ha relacionado estos antecedentes con los hechos del fin de semana.

El contexto en la región

El caso ocurre días después de una jornada de violencia en Tamaulipas. El 29 de octubre, fuerzas federales detuvieron en Matamoros a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, identificado por la Defensa como segundo al mando de la facción “Los Ciclones” del Cártel del Golfo.

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Tras la captura hubo bloqueos y vehículos incendiados en Matamoros y Río Bravo. Medios nacionales reportaron seis muertes. Las autoridades no han vinculado esos hechos con la desaparición del alcalde.

Lo que sigue sin aclararse

Con la localización concluye la incertidumbre sobre el paradero del edil, pero las autoridades no han detallado:

En qué condiciones fue encontrado y en qué lugar exacto.

Cuántas personas lo acompañaban y cuál es su estado.

Quiénes participaron en los hechos y por qué.

Qué autoridad encabezará la investigación, dado que los hechos habrían ocurrido en Zacatecas.