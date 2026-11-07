Alessandra Rojo de la Vega señala a colaborador de Ricardo Monreal por retirar lonas y pintar bardas en la alcaldía Cuauhtémoc

En el video, el colaborador de Ricardo Monreal aparece pintando sobre los distintivos institucionales de Cuauhtémoc

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La disputa en la alcaldía Cuauhtémoc estalló, luego de que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señalara a Emiliano Rojas, colaborador del diputado morenista Ricardo Monreal, de pintar bardas y modificar espacios públicos rehabilitados por su administración.

El joven defiende que sus acciones buscan retirar propaganda que considera ilegal; sin embargo, la polémica también abrió cuestionamientos sobre su propia promoción política y las contradicciones en la información sobre sus ingresos y vínculos laborales.

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El conflicto ocurre en medio del enfrentamiento que Rojo de la Vega mantiene con el grupo político de Ricardo Monreal, luego de que la alcaldesa ganara en 2024 la elección de Cuauhtémoc frente a Catalina Monreal, hija del legislador.

Ahora, las diferencias volvieron a hacerse visibles por las intervenciones en muros, canchas y otros espacios públicos de la demarcación.

El conflicto se suma a las tensiones políticas entre Rojo de la Vega y el grupo de Ricardo Monreal, después de que la alcaldesa venciera a Catalina Monreal en la contienda por Cuauhtémoc en 2024.

Emiliano Rojas interviene bardas de Cuauhtémoc y acusa propaganda ilegal

La controversia se intensificó después de que Emiliano Rojas difundiera videos de sus recorridos por la colonia San Simón, donde mostró el retiro de lonas y la intervención de bardas que, según su postura, contenían propaganda ilegal de la alcaldía, el joven argumenta que los elementos colocados en esos espacios constituyen promoción política de Alessandra Rojo de la Vega.

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No obstante, la administración local sostiene que las imágenes y logotipos corresponden a la identidad institucional de la demarcación y forman parte de las acciones de recuperación urbana.

Uno de los puntos centrales de la discusión es que las bardas intervenidas, de acuerdo con los señalamientos de la alcaldesa y las imágenes difundidas, identificaban trabajos de rehabilitación y programas de la alcaldía, sin mostrar necesariamente el nombre de una candidata o un partido político.

Las imágenes difundidas por Rojas muestran cómo cubre los logotipos colocados en una de las bardas de la demarcación.

Rojo de la Vega acusó directamente a Ricardo Monreal de enviar a sus colaboradores a intervenir espacios públicos que, afirmó, fueron recuperados por su gobierno.

A través de redes sociales, exigió al diputado explicar la participación de Rojas y responder por las acciones que se le atribuyen, también señaló que los vecinos no deberían enfrentar actos de intimidación ni modificaciones de los espacios comunitarios por disputas políticas.

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Alessandra Rojo exige explicaciones a Ricardo Monreal

El 5 de noviembre, la alcaldesa publicó varios mensajes en los que pidió a Monreal dar la cara y dejar de utilizar, según sus acusaciones, a intermediarios para confrontar a su administración y a los habitantes de Cuauhtémoc.

En sus publicaciones, Rojo de la Vega sostuvo que las intervenciones en las bardas afectan espacios que su gobierno ha trabajado para recuperar, también cuestionó que Emiliano Rojas participe en estas acciones sin que, hasta el momento, se haya presentado públicamente una explicación del legislador sobre el tema.

La alcaldesa reclama que se respeten las bardas y los espacios que su administración ha rehabilitado.

La confrontación tiene antecedentes electorales, cuando en 2024, Rojo de la Vega derrotó a Catalina Monreal en la contienda por la alcaldía, resultado que marcó el inicio de una disputa con el grupo encabezado por el diputado morenista.

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Emiliano Rojas, por su parte, es una figura cercana a Monreal y se desempeña como colaborador en la Cámara de Diputados, además, ha participado en actividades de Morena y ha manifestado su interés por competir políticamente en Cuauhtémoc rumbo a las elecciones de 2027.

Emiliano Rojas revela que gana 77 mil pesos en la Cámara de Diputados

A la controversia por las bardas se sumaron cuestionamientos sobre el sueldo y la situación laboral de Rojas.

Hoy, el joven difundió una constancia de servicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, con la que respondió a los señalamientos sobre sus ingresos.

Documento donde se muestra el sueldo de Emiliano Rojas.

El documento establece que Eduardo Emiliano Rojas Gutiérrez ingresó a la Cámara el 1 de septiembre de 2024 y que actualmente recibe honorarios mensuales brutos por 77 mil 809.98 pesos.

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En su explicación, Rojas precisó que su vínculo con la institución es de naturaleza civil, mediante un contrato de prestación de servicios profesionales vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, también pidió distinguir entre una relación laboral y una contratación por honorarios.

Sin embargo, la publicación abrió nuevos cuestionamientos porque anteriormente habían circulado otras cifras y documentos sobre sus percepciones y su relación con Morena.

Alessandra Rojo de la Vega exigió a Ricardo Monreal explicar por qué su colaborador interviene espacios públicos de Cuauhtémoc.

Entre los datos que han generado controversia se encuentran:

77 mil 809.98 pesos : honorarios mensuales brutos que acredita la constancia de la Cámara de Diputados .

165 mil 278 pesos : cantidad que, según publicaciones difundidas en redes sociales, aparece en registros de transparencia.

Más de 100 mil pesos : remuneración que Alessandra Rojo de la Vega había mencionado al cuestionar los ingresos del colaborador de Monreal .

Octubre de 2026: fecha en la que, de acuerdo con Lilian Chapa Koloffon, Morena en la Cámara de Diputados habría informado a vecinos que Rojas no tenía una relación laboral con esa institución.

Cuestionan contradicciones de Morena sobre el vínculo de Rojas

Precisamente, uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado es la diferencia entre la información atribuida a Morena y la documentación que ahora presentó Emiliano Rojas.

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Cuestionan a Rojas por su cercanía con Monreal.

Usuarios en redes sociales han señalado que en octubre la bancada de Morena en San Lázaro habría informado a vecinos inconformes que el joven no tenía una relación laboral con la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la constancia difundida por Rojas acredita que presta servicios profesionales a esa institución desde septiembre de 2024 y especifica el monto de sus honorarios.

Aunque el documento aclara que se trata de una contratación civil y no necesariamente de una relación laboral bajo el régimen ordinario, sí confirma que existe un vínculo contractual con San Lázaro.

Esta diferencia deja una incongruencia en la información que ha circulado desde el entorno de Morena: por un lado, se habría comunicado que Rojas no tenía relación con la Cámara y, por otro, existe un documento oficial que acredita la prestación de servicios y el pago de honorarios.

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Propaganda de Emiliano Rojas en la Ciudad de México.

A ello se suma la discusión sobre los recursos destinados a su promoción política, usuarios también han cuestionado la aparición de anuncios con su nombre e imagen en la alcaldía, mientras él acusa a la administración de Rojo de la Vega de utilizar los espacios públicos para promocionarse.

La disputa por las bardas también alcanza la promoción de Emiliano Rojas

La polémica adquiere otra dimensión porque Emiliano Rojas ha cuestionado la utilización de bardas para difundir la imagen institucional de la alcaldía, bajo el argumento de que se trata de propaganda política; sin embargo, también han surgido señalamientos sobre la presencia de publicidad con su propio rostro y nombre en la demarcación.

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Esta situación ha generado cuestionamientos en redes sociales sobre la diferencia entre las intervenciones que él considera ilegales y las acciones de promoción que se le atribuyen.

Hasta ahora, Ricardo Monreal no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones específicas de Rojo de la Vega relacionadas con las bardas.