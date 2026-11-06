México

Sheinbaum cuestiona a Lorenzo Córdova por omisión ante duopolio electoral y afirma que campaña “El INE no se toca” buscaba afectar a la 4T

La mandataria insistió en que las autoridades correspondientes deben investigar las presuntas redes de corrupción en el INE

Lorenzo Cordova Vianello, President of the National Electoral Institute (INE), speaks during a general council session of the INE in Mexico City, Mexico. March 3, 2023. REUTERS/Raquel Cunha
Lorenzo Cordova Vianello, President of the National Electoral Institute (INE), speaks during a general council session of the INE in Mexico City, Mexico. March 3, 2023. REUTERS/Raquel Cunha
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La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por no haber tomado acciones ante el duopolio de empresas que suministraban material electoral y cuyos contratos se encuentran investigando la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, la mandataria criticó al exfuncionario del INE por haber continuado contratando a la red de empresas fachada de los hermanos Hernández Casillas durante su administración, mientras a la par, convocaba a una manifestación para ‘defender la democracia’ ante la propuesta de reforma electoral del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían: ‘El INE no se toca’ para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional este viernes 6 de noviembre.

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