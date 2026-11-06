Militares y elementos de Harfuch hallan narcolaboratorio de metanfetamina distribuido en once puntos de Puebla

En el lugar se fabricaba metanferamina. (X @OHarfuch)

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Un narcolaboratorio fue detectado y desmantelado en el estado de Puebla el pasado jueves por autoridades federales. Así lo dio a conocer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por medio de sus redes sociales, en donde informó detalles del suceso.

En dicha publicación, Harfuch dijo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron y desmantelaron el laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, distribuido en 11 zonas, en Puebla.

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De acuerdo con la información difundida por Harfuch, se aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 objetos utilizados para la producción de drogas.

Además, personal del Ejército Mexicano inhabilitó y destruyó las instalaciones.

Abaten a tres delincuentes en Sinaloa

En otra acción, dio a conocer el secretario de Seguridad, en el municipio de Novolato, en Sinaloa, personal de la Defensa fue agredido con disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de reconocimiento.

Tres delincuentes que agredieron a balazos a personal de la Defensa fueron abatidos. (X @OHarfuch)

Al repeler la agresión, se informó, tres integrantes de una célula delictiva murieron. Tras el hecho, se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

Harfuch aseguró que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.

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“Continuamos trabajando de manera coordinada para debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales, avanzar en la pacificación de Sinaloa y proteger a las familias mexicanas”, concluyó el mensaje de Harfuch.

38 cateos en Edomex dejan 32 detenidos, entre ellos miembros del CJNG y el sucesor de El Choko

Un operativo coordinado entre autoridades federales y del Estado de México dejó 32 personas detenidas tras la ejecución de 38 cateos en Edomex y la Ciudad de México, entre ellas Miguel Juárez Pérez, alias “Miky Juárez”; Luis Humberto Nava Flores, “El Gigan”, y Luis Gabriel Guzmán Manzano, “El Pollo”, identificados como presuntos líderes de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el narcomenudeo y la comercialización ilegal de gas LP.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones se realizaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el apoyo de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

Video informativo que detalla los resultados de diversos cateos y operativos de seguridad realizados en municipios como Ecatepec, Estado de México. El informe documenta la detención de personas, así como el aseguramiento de armas de fuego cortas y largas, cargadores, dispositivos móviles e hidrocarburo de procedencia ilícita.

En los despliegues participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

“El Gigan” y “Miky Juárez”, ligados a estructuras de extorsión

En Ecatepec fue detenido Miguel Juárez Pérez, “Miky Juárez”, señalado como líder de un grupo dedicado a la extorsión y los delitos contra la salud que operaba bajo la fachada de un grupo de choque o sindicato.

También fueron capturados Hugo Chavarría Pérez, “El Rábano”; Irving Eduardo Chavarría Pérez, “Scarface”, y José Alejandro Manzano García, presuntos integrantes de Los Manzanos. Les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y dosis de droga.

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Por otra parte, durante 21 cateos en la zona oriente fueron detenidas 16 personas, entre ellas Luis Humberto Nava Flores, “El Gigan”, identificado como líder de la organización Empresa Los Gigan, vinculada con el CJNG.

Esta estructura es investigada por presunta participación en extorsiones, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo y homicidios. También fueron detenidos dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

Luis Humberto Nava Flores, “El Gigan”, identificado como líder de la organización Empresa Los Gigan, vinculada con el CJNG, fue detenido recientemente. (Impresión de pantalla video)

“El Pollo” encabezaba red de huachicol

En Chimalhuacán y Ecatepec se realizaron otros 15 cateos contra una organización presuntamente encabezada por Luis Gabriel Guzmán Manzano, “El Pollo”, relacionada con la extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilegal de gas LP.

En estas acciones fueron detenidas 12 personas y asegurados 178 mil 780 litros de hidrocarburo, 24 autotanques, cilindros y tanques de almacenamiento.

En el balance general, las autoridades reportaron el aseguramiento de 111 teléfonos celulares, 52 vehículos, 22 pipas, 20 armas de fuego, cartuchos y narcóticos.

García Harfuch señaló que las investigaciones continuarán para debilitar las estructuras criminales y sus redes de protección.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, advirtió.

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