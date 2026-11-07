México

En un mes murieron dos delfines en cautiverio: Moana y Mincho, Profepa atribuye causas al huracán Polo y a estado avanzado de cáncer

Mincho estaba bajo resguardo de la Profepa pero permanecía en cautiverio mientras esperaba un traslado que nunca llegó

(Profepa)
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En tan solo un mes se reportó la muerte de dos delfines que se encontraban en cautiverio —uno de ellos enfermo y esperando un traslado que nunca llegó—, cuyo deceso fue investigado y atendido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien, tras las necropsias realizadas, atribuyó las causas de muerte de Moana y Mincho a un traumatismo a causa de un golpe por una infraestructura que cayó durante el paso del huracán Polo y a un carcinoma con metástasis del que ya no se podía hacer nada, respectivamente.

Moana murió el 1 de octubre en el Delfinario Sonora. El análisis post mortem determinó que sufrió un golpe en el hígado, lesión que provocó cambios en su comportamiento y alimentación que la llevaron a la muerte, según un comunicado emitido por la Profepa.

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Por su parte, Mincho —cuyo nombre inspiró una ley que busca fortalecer la protección animal— falleció el 30 de octubre en Dolphin Connection Cancún. La necropsia estableció que el carcinoma localizado en su lengua se había extendido a otros órganos, un avance que le impidió responder a la atención médico-veterinaria, detalló la dependencia federal.

La Profepa informó que el delfín falleció. | We Animals / Empty The Tanks Mexico
La Profepa informó que el delfín falleció. | We Animals / Empty The Tanks Mexico

El golpe que causó la muerte de Moana se relaciona con el huracán Polo

Las actuaciones de inspección realizadas por Profepa en el Delfinario Sonora permitieron confirmar que Moana murió a causa del traumatismo en el hígado. La autoridad ambiental indicó que la lesión pudo ser ocasionada por la caída de una luminaria dentro del establecimiento. El desprendimiento habría ocurrido por las ráfagas de viento generadas por el huracán Polo.

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El traumatismo hepático alteró la conducta y la alimentación de la delfín. Esos cambios derivaron posteriormente en su muerte, de acuerdo con los resultados de la necropsia. La Profepa revisó las condiciones del sitio y las circunstancias posteriores al fallecimiento para determinar el origen de la lesión.

El cáncer de Mincho se había extendido a otros órganos

En el caso de Mincho, la necropsia reportó que el carcinoma que padecía en la lengua había hecho metástasis en otras partes de su cuerpo. La expansión de la enfermedad redujo la posibilidad de que el delfín respondiera al tratamiento veterinario que recibía. La condición médica avanzó hasta ocasionar su muerte en Dolphin Connection Cancún, donde permanecía a cargo de la Profepa esperando ser reubicado tras el cierre del delfinario.

El deceso de Mincho ocurrió 29 días después de la muerte de Moana. Ambos casos quedaron bajo revisión de Profepa, que informó los resultados de las necropsias y las acciones de fiscalización en los establecimientos. La autoridad señaló que continuará con labores permanentes para procurar condiciones de bienestar de los animales resguardados en ambos centros.

Ocho delfines continúan en cautiverio en las instalaciones de Dolphin Discovery dentro de Ventura Park, en Cancún. | Change.Org
Ocho delfines continúan en cautiverio en las instalaciones de Dolphin Discovery dentro de Ventura Park, en Cancún. | Change.Org

Profepa revisa protocolos veterinarios e instalaciones en ambos delfinarios

Personal especializado de la Procuraduría informó que realiza visitas de inspección para verificar que los establecimientos cumplan sus planes de manejo, protocolos médico-veterinarios y condiciones de operación. Las revisiones incluyen el estado de las instalaciones donde permanecen los ejemplares de fauna silvestre y los procedimientos aplicados para su atención bajo cuidado humano.

En el Delfinario Sonora, las inspecciones se enfocan también en las circunstancias que rodearon la caída de la luminaria vinculada con el golpe que sufrió Moana.

En Dolphin Connection Cancún, la revisión considera la atención proporcionada a Mincho durante la evolución del carcinoma y la extensión de la enfermedad hacia otros órganos.

Profepa informó que buscará determinar las responsabilidades administrativas y, si corresponde, penales de los establecimientos o personas involucradas.

Mincho permanecía con otros ocho delfines tras el cierre de Ventura Park

Mincho tenía 37 años y se encontraba en Dolphin Connection Cancún, dentro de Ventura Park, un parque acuático cerrado desde 2025. El delfín permanecía en el lugar junto con otros ocho ejemplares mientras se planteaba su traslado a instalaciones de atención especializada.

Antes de que se difundiera el resultado de la necropsia, la autoridad ambiental había señalado que Mincho padecía una enfermedad grave. El dictamen posterior determinó que el carcinoma en la lengua se extendió a otros órganos.

Tras su muerte, permanecen ocho delfines en Dolphin Connection: Solei, Oceanía, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu. La organización Empty the Tanks México ha solicitado su traslado a corrales marinos y la creación de un centro para su atención y rehabilitación.

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