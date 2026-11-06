Niño de 10 años escribe una carta a Claudia Sheinbaum para tratar un tumor en la nariz: “Por piedad, ayúdeme”

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 5 de noviembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La historia de Willian ha causado conmoción en redes sociales. En un mensaje escrito en una cartulina, el niño de 10 años, originario de Zoquitlán, Guerrero, solicitó apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para recibir atención médica por un tumor en la nariz.

Willian explicó que el tumor crece cada día y le causa mucho dolor. Señaló que ha recorrido diversos hospitales, donde denunció la falta de medicamentos y especialistas que lo puedan operar. Ante la falta de atención en Guerrero, viajó a la Ciudad de México, pero asegura que un hospital le solicita numerosos estudios antes de someterlo a cirugía.

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La desesperación llevó a Willian a enviar un mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Soy William, tengo 10 años y soy de Zoquitlán, Atlixtac, Guerrero. Tengo un tumor en mi nariz y nadie me ha ayudado”. He ido al hospital de Tlapa, Chilpancingo y ahora estoy en Ciudad de México, pero me piden muchos estudios. Ayúdeme", escribió el niño.

“En el Hospital General de Chilpancingo me dijeron que no hay medicinas ni especialista para operarme. En el Hospital General Dr. Eduardo Liceaga, en Ciudad de México, me piden muchos estudios. Todos los días me duele mi nariz. Cada día crece más. Por piedad, ayúdeme.” pidió Willian a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Secretaría de Salud e IMSS Bienestar<b> </b>cubren estudios y medicamentos de Willian sin costo para su familia

Niño de 10 años suplica a la presidenta que pueda atender un tumor en su narzi (Alejandro Villalvazo )

Tras la difusión al caso de Willian en las redes sociales, la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar confirmaron, mediante un comunicado, que darán seguimiento puntual a su atención.

“En relación con la información difundida sobre la situación de salud de un menor originario de Guerrero que requiere atención médica especializada, la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informan:

La salud y el bienestar del menor son nuestra prioridad. Reconocemos la preocupación de su familia y la importancia de garantizar una atención médica oportuna, integral y continua", dice su boletín.

Willian se encuentra actualmente en protocolo prequirúrgico en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, donde recibe seguimiento especializado para determinar el tratamiento más adecuado a su condición.

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Como parte de este proceso, el menor de 10 años tiene programada una valoración para este viernes 6 de noviembre, Durante la valoración, el equipo médico revisará los estudios de laboratorio de Willian y definirá el tratamiento que seguirá, así como la necesidad de realizar procedimientos adicionales.

El menos pidió ayuda a Claudia Sheinbaum para tratar un tumor en la nariz (IMSS Bienestar )

“Personal del IMSS Bienestar ya estableció comunicación directa con la madre del menor para acompañar a la familia, coordinar la continuidad de la atención y facilitar el acceso a los servicios médicos que requiera”, afirmó el organismo.

El IMSS Bienestar cubrirá, sin costo para la familia de Willian, los estudios complementarios y los medicamentos que requiera. La institución pública busca evitar traslados innecesarios durante su atención.

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“La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar mantendrán una coordinación estrecha con el equipo médico tratante para dar seguimiento puntual al caso, priorizando en todo momento la seguridad, el bienestar y la continuidad de la atención especializada”, señaló el comunicado.

Para finalizar, el IMSS Bienestar reiteró que brindará atención digna, oportuna y gratuita para Willian, con acompañamiento para su familia durante cada etapa del proceso médico, desde los estudios prequirúrgicos hasta la definición del tratamiento que requiera.

¿Quién es Willian, niño de 10 años que pidió ayuda a Claudia Sheinbaum por la presencia de un tumor en su nariz?

Willian pide ayuda para tratar un tumor en la nariz (Alejandro Villalvazo )

Willian es un niño de 10 años, originario de Zoquitlán, en el municipio de Atlixtac, Guerrero. En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó su apoyo para recibir atención médica por un tumor en la nariz.

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El mensaje del menor se viralizó en las redes sociales al aparecer en una fotografía sosteniendo una cartulina dirigida a la presidenta de México. En ella, Willian solicita ayuda tras señalar que su padecimiento avanza y que el dolor en la nariz es constante.

En su carta, el niño menciona que buscó atención en hospitales de Tlapa y Chilpancingo antes de trasladarse a Ciudad de México. La tarjeta informativa de las autoridades no precisa el diagnóstico médico del menor ni confirma que se trate de un tumor.

El documento señala únicamente que requiere atención médica especializada y que permanece bajo un protocolo prequirúrgico. La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar indicaron que el menor tiene programada una valoración para este viernes 6 de noviembre del 2026. En esa consulta, los especialistas revisarán sus estudios de laboratorio para determinar el tratamiento y los procedimientos que podría requerir.

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La institución señaló que mantendrán comunicación con la familia y el equipo médico tratante para dar seguimiento al caso de Willian.