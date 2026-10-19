Cáncer de mama inflamatorio: las señales en la piel que suelen confundirse con mastitis

El cáncer de mama inflamatorio puede avanzar sin formar un bulto y manifestarse con una mama roja, caliente o con textura similar a la cáscara de una naranja. Por su parecido con la mastitis, estos cambios en la piel pueden llevar a confundir una enfermedad agresiva con una infección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cáncer de mama inflamatorio es una forma de rápida evolución que altera la piel de una mama y puede confundirse con mastitis.

La cirujana oncóloga Tina Hieken, del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, advirtió en octubre de 2026 que los cambios pueden aparecer en pocos meses, sin un bulto palpable y por el desplazamiento de células anormales a través de los vasos linfáticos de la piel y los tejidos blandos.

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El problema afecta sobre todo a quienes interpretan el enrojecimiento, el calor o la inflamación como una infección común. Según la información difundida por Mayo Clinic, esta variante representa entre 1% y 5% de los diagnósticos de cáncer de mama, pero concentra 10% de las muertes vinculadas a la enfermedad.

La señal de alarma no siempre es una masa en la mama. En el cáncer inflamatorio, la piel puede cambiar de aspecto con rapidez y adquirir tonalidades rosadas, rojizas, moradas o similares a un moretón.

Los cambios en la piel pueden ser la primera señal de cáncer

La mama afectada puede sentirse más caliente que la otra y presentar inflamación visible. También puede aumentar de tamaño o adquirir una textura irregular que recuerda a la cáscara de una naranja.

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Este último signo se conoce como peau d’orange. La apariencia se produce cuando las células anormales se desplazan por los vasos linfáticos de la piel y el tejido blando, lo que altera el drenaje y modifica la superficie de la mama.

El cáncer de mama inflamatorio no suele comportarse como las formas más frecuentes de la enfermedad. En lugar de formar un bulto que pueda detectarse al tacto, puede manifestarse por cambios de color, engrosamiento cutáneo, calor inusual e hinchazón de una sola mama.

“Cuando hay cambios en la piel de la mama, sobre todo en mujeres que no están amamantando y no presentan enrojecimiento asociado a la lactancia, eso puede ser una señal de alarma de cáncer y debe ser evaluado por un profesional médico”, dijo la doctora Hieken.

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La especialista remarcó que la rapidez es parte del cuadro clínico. “En el cáncer de mama inflamatorio, los síntomas pueden desarrollarse en unos pocos meses”, señaló.

Esa evolución lo distingue de situaciones en las que una persona detecta un bulto durante un período prolongado y solo más adelante desarrolla cambios cutáneos. En esos casos, la inflamación de la piel puede aparecer de forma secundaria tras un año o más.

La mama afectada puede sentirse más caliente que la otra y presentar inflamación visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mastitis y la celulitis pueden retrasar la sospecha

La confusión con mastitis es uno de los riesgos de esta enfermedad. La mastitis suele vincularse con la lactancia y puede generar dolor, inflamación, enrojecimiento y calor local, síntomas que también aparecen en el cáncer de mama inflamatorio.

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La celulitis infecciosa, la enfermedad de Paget de mama y otras afecciones benignas también pueden presentar cambios visibles en la piel. Esa semejanza puede llevar a que el cáncer inflamatorio se diagnostique inicialmente como una infección.

Mayo Clinic advierte que las características de la piel no deben evaluarse de manera aislada. La falta de un bulto no descarta una enfermedad oncológica, sobre todo si una mama cambia de color, se inflama o se vuelve más caliente en un período corto.

El contexto de la paciente también es relevante. El enrojecimiento durante la lactancia puede relacionarse con una mastitis, pero los cambios cutáneos fuera de ese período requieren una valoración médica.

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La doctora Hieken señaló que los signos deben analizarse con mayor atención cuando no hay lactancia. La advertencia busca evitar que una condición agresiva permanezca sin diagnóstico mientras se trata como una infección.

El cáncer inflamatorio tiene un alto riesgo de extenderse a otras partes del cuerpo o de reaparecer en la mama y las zonas cercanas. Esa posibilidad explica por qué la identificación de los cambios cutáneos no debe postergarse.

El cáncer inflamatorio tiene un alto riesgo de extenderse a otras partes del cuerpo o de reaparecer en la mama y las zonas cercanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento comienza con terapia para todo el cuerpo

El abordaje inicial del cáncer de mama inflamatorio suele ser una terapia sistémica. Se trata de medicamentos que recorren el organismo antes de una eventual cirugía y se seleccionan según las características biológicas del tumor.

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La elección depende, entre otros factores, de si el cáncer expresa el receptor de estrógeno o si presenta sobreexpresión de la proteína HER2. La terapia sistémica suele administrarse por vía intravenosa.

Entre las opciones se encuentra la quimioterapia, dirigida contra las células que se dividen rápidamente. También se usan tratamientos orientados a las células que sobreexpresan HER2.

La inmunoterapia puede formar parte del tratamiento de los tumores que no expresan el receptor de estrógeno ni HER2. De acuerdo con la especialista, ese subtipo es el menos común dentro de este grupo.

Después de la terapia inicial, la atención puede incluir cirugía para extirpar la mama y los ganglios linfáticos cercanos. El proceso habitualmente continúa con radioterapia sobre el tórax, la axila y el hombro.

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Este esquema combina terapia sistémica, cirugía y radioterapia. La doctora Hieken explicó que las formas más comunes de cáncer de mama pueden no requerir todas estas alternativas, mientras que el cáncer inflamatorio demanda un enfoque más amplio por su conducta biológica.

El abordaje inicial del cáncer de mama inflamatorio suele ser una terapia sistémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances se concentran en tratamientos según el subtipo tumoral

Los tratamientos han cambiado a partir de una clasificación más precisa de los tumores. Para Hieken, una de las principales mejoras consiste en comenzar con terapias diseñadas para cada uno de los tres o cuatro subtipos de cáncer de mama.

“De forma muy similar al cáncer de mama no inflamatorio, administrar al principio un tratamiento diseñado para uno de esos tres o cuatro subtipos de cáncer de mama es probablemente la mayor innovación”, afirmó la especialista de Mayo Clinic.

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También mejoraron las técnicas de imagen que permiten conocer desde el inicio si la enfermedad se diseminó más allá de la mama y de los ganglios linfáticos regionales. Esa información ayuda a definir el plan terapéutico.

Los avances han sido notorios en el cáncer inflamatorio HER2 positivo. La incorporación de dos medicamentos con mecanismos complementarios permite bloquear los efectos de la sobreexpresión de esa proteína.

“Ha supuesto una enorme ventaja y realmente ha mejorado los resultados para las mujeres”, sostuvo Hieken. Para quienes no logran una respuesta completa con la terapia sistémica, existen tratamientos dirigidos que pueden administrarse luego de la cirugía.

La radioterapia también incorporó recursos de planificación más precisos. La radioterapia de intensidad modulada, conocida como IMRT, utiliza tomografía computarizada para observar a la paciente en tres dimensiones y ajustar el tratamiento.

Esa planificación permite adoptar medidas para reducir efectos sobre otros tejidos, como practicar la contención de la respiración o recibir la radioterapia acostada boca abajo. “Estamos aprendiendo mucho”, añadió la cirujana oncóloga.

Para Hieken, una de las principales mejoras consiste en comenzar con terapias diseñadas para cada uno de los tres o cuatro subtipos de cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención requiere coordinación entre varias especialidades

El manejo del cáncer de mama inflamatorio no recae en un solo profesional. En Mayo Clinic participan especialistas en oncología médica, oncología radioterápica, oncología quirúrgica y radiología.

El equipo puede incluir también asesores genéticos, patólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicoterapeutas y expertos en medicina integrativa. El objetivo es acompañar las distintas necesidades que surgen durante el diagnóstico y el tratamiento.

La principal enseñanza para las pacientes es que los cambios visibles en una mama merecen atención, aun sin un bulto. Una zona enrojecida, caliente, hinchada o con textura similar a la piel de naranja puede confundirse con mastitis, pero también puede ser la manifestación inicial de un cáncer de rápida evolución.