Mismo predio, cinco meses de diferencia: Feminicidios de Zaira Marbeli y Norma encienden alertas en Huatulco

Dos feminicidios en el mismo predio y con cinco meses de diferencia han encendido las alarmas en Huatulco, Oaxaca.

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El feminicidio de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, estudiante de primer semestre de la UMAR en Huatulco, ha traído a la memoria otro crimen que permanece impune: el de Norma Hernández López, una mujer de 30 años encontrada sin vida en el mismo predio del sector H3 de Santa Cruz Huatulco apenas cinco meses antes, el 4 de junio de 2026.

En lo que va de 2026, al menos 64 mujeres han sido víctimas de muertes violentas en Oaxaca, según el recuento hemerográfico del Grupo de Estudios para la Mujer “Rosario Castellanos” (GES Mujer). Los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registran solo 57 de esos casos como presuntos feminicidios entre enero y septiembre del año.

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El caso de Zaira Marbeli

(FGO)

El cuerpo de Zaira Marbeli fue localizado la noche del martes 3 de noviembre al interior del cuarto que rentaba en el predio del sector H3, donde elementos de la Vicefiscalía Regional de la Costa iniciaron las primeras diligencias.

En un comunicado oficial, la FGEO confirmó que los estudios periciales determinaron que la causa del fallecimiento fue estrangulamiento, y que la investigación se conduce bajo el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio.

Zaira tenía 20 años. Era originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca, y había migrado a la costa para cursar el primer semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el campus Huatulco de la UMAR. Su bachillerato lo había hecho en el CBTis 183, con sede en Miahuatlán, donde fue abanderada de la escolta y reconocida como estudiante de excelencia en la generación 2023-2026.

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La confirmación del feminicidio desató una cadena de movilizaciones. Alumnas y alumnos de la UMAR se concentraron en las instalaciones universitarias vestidos de ropa oscura, pegaron cartulinas y fotografías de la joven en los muros y dedicaron un minuto de silencio que derivó en protestas colectivas.

(Captura de pantalla)

Un grupo bloqueó la carretera federal 200 frente a la universidad, interrumpiendo la circulación en ambos sentidos. Las pancartas decían: “Justicia”, “Ni una más” y “Marbeli no se murió, la asesinaron”, en rechazo a las primeras versiones oficiales que no descartaban el suicidio.

“Nuestra compañera tenía muchos sueños y se lo truncaron. Queremos justicia, no queremos carpetazo”, dijeron estudiantes al medio Municipios Oaxaca. Una profesora de Zaira, Dalia Santos, escribió en sus redes sociales: “La muerte de una joven futura profesionista con mucho que aportar en el ámbito académico y social me duele, me molesta, me causa tristeza y una profunda impotencia”.

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Fátima Martínez, estudiante de la UMAR, resumió el miedo que comparten muchas de sus compañeras foráneas en una frase: “Salimos de casa en busca de un sueño y mejores oportunidades. Todas las foráneas merecemos volver a casa”, reportó Nmás.

Ante la presión de la comunidad estudiantil, la Universidad del Mar modificó su postura inicial —que se había limitado a una esquela de condolencias— y emitió un pronunciamiento en el que condenó los hechos, demandó una “actuación pronta, expedita y con perspectiva de género” de las autoridades y reafirmó su postura de “cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres”.

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Pronunciamiento de la Universidad del Mar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Oaxaca exigió el esclarecimiento total del feminicidio y afirmó que seguirá el proceso “con estricto apego a derecho y garantizando el pleno acceso a la justicia para la víctima y sus familiares”. La Secretaría de las Mujeres informó que, por instrucción de su titular Rogelia González Luis, brindará acompañamiento psicológico a quienes lo requieran.

La Colectiva Mujeres Zapotecas de la Sierra Sur exigió a la Fiscalía investigar el caso con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional, y dirigió sus demandas también a las autoridades universitarias para que fortalezcan los protocolos de seguridad para la comunidad estudiantil. Las Mujeres Miahuatecas Libres fueron más directas: “La militarización de las comunidades nunca traerá paz y jamás frenará estos actos. Necesitamos que prevengan, sancionen y erradiquen de verdad la violencia feminicida”.

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El CBTis 183 de Miahuatlán publicó en sus redes sociales: “Hoy, la familia del CBTis 183 se viste de luto. Nos duele profundamente la partida de nuestra querida exalumna Zaira Marbeli, estudiante de la UMAR en Huatulco, a quien le arrebataron los sueños y el futuro. Te recordaremos siempre con el cariño y la luz que dejaste en nuestra comunidad”.

Los restos de Zaira Marbeli Hernández Gaspar fueron trasladados a la comunidad de Santa Cruz Xitla, en la Sierra Sur de Oaxaca, donde fue velada el 5 de noviembre. Hasta la fecha, la FGEO no ha reportado detenidos ni ha establecido públicamente el móvil del crimen.

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El mismo predio, otro crimen sin resolver desde junio

El feminicidio de Norma Adela Hernández López también permanece impune. (Facebook)

Cinco meses antes del asesinato de Zaira, el 4 de junio de 2026, Norma Hernández López fue encontrada sin vida en ese mismo conjunto habitacional del sector H3 de Santa Cruz Huatulco. Norma tenía aproximadamente 30 años, era originaria de la comunidad de El Manantial y trabajaba en una sucursal de Domino’s Pizza en la zona. Su caso no ha tenido tampoco detenidos.

Las autoridades no han informado públicamente si existe algún vínculo entre ambos crímenes. Lo que sí está documentado es que los dos ocurrieron en cuartos de renta del mismo predio.

Vecinas del fraccionamiento expresaron su alarma ante La Silla Rota: “Tememos que los crímenes continúen al ver que hay impunidad. ¿O sea, ya cualquiera puede venir y quitarnos la vida?”.

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Durante las protestas del jueves 5 de noviembre, estudiantes de la UMAR exigieron justicia por las dos mujeres de forma explícita. “Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía de Oaxaca a dar con los asesinos de Norma y Marbelli”, dijeron, según reportó el mismo medio antes citado. La colectiva feminista “Puerto de Brujas” también exigió la captura inmediata de los responsables de ambos crímenes.

Predio en donde habrían ocurrido los dos feminicidios. (X/@CentralQNoticia)

Un patrón que la UMAR ya conoce: el caso de Hiromi sigue sin sentencia

El feminicidio de Zaira no es el primero que sacude a la Universidad del Mar. En octubre de 2024, Hiromi Díaz Cruz, estudiante de primer semestre de Biología Marina en el campus Puerto Ángel, fue asesinada presuntamente por su pareja, identificado como Moisés F. El señalado fue detenido por Agentes Estatales de Investigación y vinculado a proceso, pero dos años después sigue sin recibir sentencia.

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