Fans de Las Perdidas celebran el reencuentro de Wendy Guevara, Paola Suárez, Karina Torres y Kimberly

Las influencers originarias de León volvieron a mostrarse unidas en redes sociales tras superar conflictos personales y laborales. (Captura de pantalla @kimberly_lamaspreciosa)

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Wendy Guevara, Paola Suárez, Karina Torres y Kimberly “La Más Preciosa” se reunieron de nuevo este jueves 5 de noviembre en León, Guanajuato, tras meses de distanciamiento dentro del grupo conocido como Las Perdidas. El reencuentro quedó registrado en fotografías y transmisiones en vivo que las cuatro compartieron desde sus respectivas redes sociales.

El acercamiento se dio después de un periodo en el que solo Wendy, Paola y Karina aparecían juntas en eventos públicos, mientras que Kimberly permanecía al margen del grupo. La ruptura se originó por diferencias relacionadas con Óscar, el exesposo de Kimberly, quien señaló a Wendy de presuntamente intervenir en su matrimonio. A esto se sumaron desacuerdos sobre la agencia que representaba a las influencers.

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El primer acercamiento ocurrió tras la muerte de la mamá de Kimberly

El distanciamiento entre Wendy y Kimberly tuvo un antecedente reciente. El primer contacto público entre ambas tras meses de distancia fue la visita de Guevara a “La más preciosa” durante la enfermedad de su madre.

Desafortunadamente el 24 de octubre, Kimberly anunció la muerte de su madre mediante una publicación en Instagram en la que escribió: “Madre hoy te fuiste de este mundo pero nunca de mi corazón. De verdad mi vida ya no será la misma, solo tengo un gran hueco en mi corazón”.

El 24 de octubre, Kimberly anunció la muerte de su madre. (Instagram)

Entre los mensajes de condolencia que recibió esa publicación apareció el de Wendy, quien escribió: “Te amo amiga. Dios contigo. Estoy contigo”. También encargó a sus padres que acompañaran a su amiga durante el funeral de la señora Martha, ya que ella debía viajar.

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Una semana después de ese acercamiento inicial, las cuatro integrantes de Las Perdidas se reunieron por completo en León, la ciudad donde nacieron y donde comenzaron a generar contenido juntas antes de alcanzar notoriedad nacional.

Las fotografías del reencuentro generaron reacciones entre los seguidores

Fue Kimberly quien compartió la primera fotografía del grupo reunido en las calles de León, imagen que se difundió rápidamente entre los seguidores de las cuatro creadoras de contenido. La publicación generó comentarios de quienes celebraron el regreso del grupo y recordaron los contenidos que las hicieron populares en internet.

Las cuatro creadoras de contenido se reencontraron en León, Guanajuato, tras meses de distanciamiento y diferencias personales. (Captura de pantalla redes)

“Es el inicio de la nueva temporada”

“Las más poderosas del clan”

“Mínimo otras cinco temporadas”

“Nunca me fallan”

“Que bonito verlas todas juntas”

“Literalmente se siente como una serie”

“Es como ver los Avengers”

“Las originales”

Posteriormente, Wendy y Paola Suárez también compartieron una fotografía propia junto con videos en los que aparecen bromeando entre ellas. En las imágenes, el grupo se muestra comiendo junto, transmitiendo en vivo y narrando anécdotas dentro de la camioneta de Kimberly, según el material difundido en sus cuentas.

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Kimberly Irene posa junto a Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez en una calle de León, según una publicación de Instagram. (@kimberly_lamaspreciosa)

En julio, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México había explicado las razones del distanciamiento con Kimberly en declaraciones previas. Atribuyó el enfriamiento a cambios en las agendas de trabajo de ambas y a la intervención de personas del entorno de Kimberly. “Yo no la odio, no tengo nada en contra de ella. Al contrario, siempre le voy a tener un cariño especial porque también desde niños somos como hermanas”, dijo entonces.

El reencuentro coincide con el ingreso de Paola Suárez a La Mansión VIP 2

Las Perdidas se reunieron también para mostrar su apoyo a Paola Suárez, quien participará próximamente en el reality show La Mansión VIP 2. La creadora de contenido se encuentra a pocos días de ingresar al encierro que implica el programa, por lo que el encuentro con sus compañeras funcionó como una despedida previa a su participación.

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El grupo surgió originalmente en León, Guanajuato, y alcanzó notoriedad nacional a partir de la exposición mediática de Wendy Guevara tras su participación en La Casa de los Famosos México. Desde entonces, las apariciones conjuntas de las cuatro integrantes se volvieron menos frecuentes conforme cada una desarrolló proyectos individuales en el entretenimiento.