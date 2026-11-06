Ronald Johnson presume caída de 95% en detenciones migratorias en la frontera de EEUU: Embajada advierte sobre cruces ilegales

Ronald Johnson presume caída de 95% en detenciones migratorias en la frontera de EEUU con México (REUTERS/Mike Blake)

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que su país tiene la frontera más segura de su historia, luego de destacar una disminución de 95 por ciento en las detenciones de personas migrantes en la frontera suroeste durante los últimos 12 meses.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático atribuyó estos resultados al liderazgo del presidente Donald Trump y a las acciones de seguridad y cooperación que mantiene su gobierno, tanto en territorio estadunidense como mediante su misión diplomática en México.

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“Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, tenemos la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos. Las detenciones en la frontera suroeste han disminuido un 95% en los últimos 12 meses, alcanzando mínimos históricos”, escribió.

Johnson también destacó que septiembre marcó 17 meses consecutivos sin liberaciones de migrantes en comunidades estadunidenses, una cifra que presentó como parte de los resultados de la política migratoria impulsada por la administración Trump.

Frontera más segura México EEUU (@USAmbMex/X)

El embajador sostuvo que el trabajo de la representación diplomática estadunidense en México contribuye a contener los cruces irregulares y combatir las actividades de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de personas, drogas y armas.

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“A través de nuestros esfuerzos en la misión diplomática de los EE. UU. en México, estamos desarticulando redes criminales, evitando cruces peligrosos y salvando vidas. No nos detendremos”, señaló.

En el mismo mensaje, Johnson aseguró que la frontera continuará bajo medidas estrictas de vigilancia y permanecerá cerrada a la migración irregular y al tráfico de drogas, armas y personas.

Embajada de EU lanza advertencia a migrantes con #NiLoIntentes

En otro mensaje difundido este jueves, la Embajada de Estados Unidos en México advirtió que las leyes migratorias de ese país no cambiaron después de las elecciones celebradas el pasado 3 de noviembre.

Mediante una publicación en redes sociales acompañada de la etiqueta #NiLoIntentes, la representación diplomática llamó a las personas que buscan ingresar a territorio estadunidense a no intentar cruzar la frontera sin contar con la documentación correspondiente.

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La embajada subrayó que quienes ingresen de manera irregular enfrentarán consecuencias legales, independientemente de que intenten hacerlo por cuenta propia o como parte de una caravana migrante.

Embajada de EU alertó los migrantes para evitar cruzar la frontera con México (@USEmbassyMEX/X)

“Las leyes migratorias de Estados Unidos no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre”, indicó la representación diplomática, al reiterar que los cruces sin autorización pueden derivar en sanciones.

Además de las consecuencias legales, la institución alertó sobre los riesgos que implica intentar atravesar la frontera por rutas no autorizadas, debido a las condiciones peligrosas que enfrentan quienes recurren a estas alternativas.

El mensaje estuvo dirigido tanto a personas que planean migrar individualmente como a quienes consideran incorporarse a movimientos colectivos o caravanas con destino a Estados Unidos.

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La advertencia forma parte de la estrategia de comunicación de la representación estadunidense para desalentar los cruces irregulares y reforzar el mensaje de que las disposiciones migratorias continúan vigentes.

Trump mantiene una política de endurecimiento migratorio

Un vehículo oficial permanece estacionado junto a la valla de acero que divide la zona desértica en la frontera entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pronunciamientos de Ronald Johnson y de la Embajada de Estados Unidos se producen en un contexto de continuidad a la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha colocado el control fronterizo y el combate a las redes de tráfico de personas entre sus principales prioridades.

En este escenario, México mantiene un papel relevante en las acciones de cooperación bilateral para contener los flujos migratorios, combatir las actividades de organizaciones criminales y evitar que las personas migrantes se expongan a situaciones de riesgo durante su tránsito hacia el norte.

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Con sus mensajes, la representación diplomática estadunidense insistió en que no habrá modificaciones a las restricciones migratorias como consecuencia de los recientes comicios y que los intentos de ingresar sin autorización tendrán consecuencias.

Johnson, por su parte, reiteró que Estados Unidos mantendrá sus acciones de vigilancia y coordinación con México.