Diputados aprueban en lo general el Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el PEF 2027 en lo general (CS/Cámara de Diputados)

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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2027, que contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

Con 33 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el proyecto impulsado por el Ejecutivo federal recibió el aval de la comisión que preside la diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, en medio de cuestionamientos de legisladores de oposición sobre el endeudamiento, los recortes a infraestructura y las asignaciones para salud.

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La presidenta de la comisión defendió las previsiones económicas y presupuestales para el próximo año, al señalar que México cuenta con fortalezas como una economía diversificada, un sistema financiero sólido y un mercado interno respaldado por el crecimiento de los ingresos laborales.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el proyecto, para 2027 se prevé un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, un precio promedio del petróleo de 61.8 dólares por barril, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y una inflación acumulada de 3 por ciento.

Gómez Pozos explicó que el gasto propuesto representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado para 2026, equivalente a un crecimiento real de 1.3 por ciento.

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Presupuesto 2027 contempla más de un billón para inversión

El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora, presenta el proyecto de presupuesto del gobierno para 2027, el tercer presupuesto de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el edificio del Congreso en Ciudad de México, México, el pasado 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

En materia de infraestructura, el proyecto considera un gasto de inversión de un billón 133 mil 613.2 millones de pesos, de los cuales 90.5 por ciento se destinará a inversión física.

La legisladora sostuvo que estos recursos permitirán fortalecer la infraestructura nacional, impulsar la competitividad y contribuir a la generación de empleos.

Asimismo, destacó que los programas sociales prioritarios recibirán poco más de un billón de pesos, cantidad equivalente al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Según la morenista, estas asignaciones buscan consolidar una red de protección social que acompañe a la población desde la niñez hasta la vejez, mediante apoyos dirigidos a garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de los sectores con mayores carencias.

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Otro de los rubros destacados fue el gasto federalizado, que contempla tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos para estados y municipios. Esta cantidad representa un incremento real de 4.6 por ciento frente a lo aprobado en 2026.

En cuanto a las asignaciones por grupo funcional, el proyecto distribuye siete billones 432 mil 529.7 millones de pesos: 522 mil 954.1 millones para Gobierno, cinco billones 384 mil 912.8 millones para Desarrollo Social y un billón 518 mil 676.8 millones para Desarrollo Económico.

PAN y PRI cuestionan deuda y recursos para salud

Una infografía de Infobae presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de México para 2027, con un gasto neto propuesto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la discusión, legisladores del PAN y del PRI expresaron su rechazo al proyecto presupuestal y señalaron que las asignaciones no atienden las principales necesidades de la población.

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El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández calificó el presupuesto como inercial y advirtió sobre el peso de la deuda pública en su financiamiento. Señaló que se contemplan 1.7 billones de pesos de endeudamiento, adicionales a los ingresos que obtiene el Gobierno mediante la recaudación.

También cuestionó la reducción de recursos para los órganos autónomos y aseguró que el gasto en inversión en infraestructura registra un recorte de 12.3 por ciento.

Aumento en programas sociales y sector salud en el presupuesto del 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el priista Mario Zamora Gastélum sostuvo que el dictamen prácticamente conserva la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda, pese a las semanas de análisis y las 46 opiniones emitidas por distintas comisiones legislativas.

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El diputado reconoció la incorporación de cerca de seis mil 500 millones de pesos para el acueducto de Guadalajara, pero reprochó que no se atendieran las solicitudes de recursos para policías estatales y municipales, así como para sanidad y certeza jurídica del sector agropecuario.

En la misma línea, el panista Paulo Gonzalo Martínez López cuestionó que se contemplen más de 17 mil millones de pesos para infraestructura del Tren Maya, mientras persisten necesidades en hospitales, medicamentos, electricidad, mantenimiento carretero, infraestructura hidráulica y apoyo al campo.

La diputada panista Noemí Berenice Luna Ayala también criticó los recursos destinados a salud. Afirmó que el gasto previsto equivale apenas al 2.9 por ciento del PIB, por debajo del 6 por ciento recomendado internacionalmente.

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Además, advirtió sobre el impacto del gasto de bolsillo en las familias, particularmente entre quienes carecen de seguridad social y tienen menores ingresos.

La priista Nadia Navarro Acevedo coincidió en que el proyecto no garantiza que los hospitales cuenten con medicamentos suficientes ni que los pacientes tengan acceso oportuno a los servicios de salud.

Cámara de Diputados continuará discusión del PEF 2027

Tras aprobar el dictamen en lo general y en lo particular los artículos que no fueron reservados, Merilyn Gómez Pozos decretó un receso en los trabajos de la comisión.

La legisladora citó a los integrantes para este viernes 6 de noviembre, a las 10:00 horas, con el propósito de continuar la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

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En esta siguiente etapa se abordarán las reservas presentadas por los legisladores antes de que el proyecto avance en el proceso legislativo correspondiente.