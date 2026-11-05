Sacerdote intentó tramitar su pasaporte con traje eclesiástico y se lo negaron, SRE pide entregar documento e investigar a personal

El párroco acusó de discriminación al personal de la SRE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alberto Medel, un sacerdote de la diócesis de Xochimilco, denunció que fue víctima de discriminación en la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ubicada en Coyoacán, por usar su traje eclesiástico.

En su cuenta de X, el sacerdote publicó un mensaje dirigido a la SRE y a su titular, Roberto Velasco, en el cual narró que ayer acudió a dicha oficina para renovar su pasaporte y al momento en que le iban a tomar la fotografía le pidieron quitarse el traje, a lo cual se negó.

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Detalló que, “siempre con respeto” ente ambas partes, el personal solicitó el apoyo de la supervisora de la Oficina, a quien le explicó que tiene derecho a aparecer en su pasaporte de acuerdo a su estilo de vida siempre y cuando su rostro permanezca “perfectamente visible”.

Posteriormente, la supervisora consultó la situación con una autoridad superior y accedió a que se le tomara la fotografía usando el traje.

“Fui a tramitar la renovación de mi pasaporte en la oficina de Coyoacán. A la hora de la fotografía y los datos biométricos el joven que me atendió me dijo que no me podía tomar la fotografía con el traje eclesiástico, que debía quitármelo. Le dije que no lo iba a hacer y, siempre con respeto, me dijo que lo notificaría a una supervisora.

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Llegó la citada supervisora, igualmente con deferencia, diciendo que no podían hacerme la fotografía con traje eclesiástico. Igualmente le dije que era mi derecho venir de la forma de acuerdo a mi estado de vida mientras mi rostro fuera perfectamente visible, incluso le dije que recientemente se había promovido una ley para que las mujeres islámicas pudieras salir en sus identificaciones oficiales con el hijab", contó.

Sin embargo, la situación cambió mientras estaba en la sala de espera y fue llamado a una oficina distinta, donde “una señora que no se presentó ni por nombre ni por cargo”, le dijo “con una actitud hostil” que no continuarían con el trámite si no se retiraba el traje para tomar la fotografía.

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“Me tomaron la foto y los datos biométricos y me invitaron a pasar al lugar donde se espera para que entreguen el documento. Luego me llamaron a una oficina. Una señora que no se presentó ni por nombre ni por cargo y con una actitud hostil desde el principio, me dijo tajantemente que no me iban a tramitar el pasaporte con la fotografía con traje eclesiástico, que debía quitármelo”, agregó Medel.

Un ciudadano mexicano completa la solicitud para su pasaporte en una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un proceso común para la obtención de documentos de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medel pidió a la funcionaria que le mostrara por escrito la ley que respaldaba la exigencia. Ella le enseñó una hoja de un reglamento interno de la secretaría donde se establece que no se pueden tomar fotografías con símbolos religiosos.

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El sacerdote invocó precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del derecho de las personas religiosas a vestir y ser identificadas con su atuendo, amparado en la libertad religiosa reconocida en los artículos 1 y 24 de la Constitución. Citó también el caso de las mujeres islámicas, autorizadas recientemente para aparecer en sus identificaciones oficiales con hijab.

“El reglamento interno de ninguna secretaría puede estar por encima ni de la Constitución ni de los derechos que tenemos y que se llaman humanos”, escribió el sacerdote en su publicación.

Medel relató que la funcionaria actuó “de forma autoritaria y apoyada por un policía que estaba atrás de ella, en clara actitud de intimidación”, para obligarlo a despojarse de su ropa eclesiástica.

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Según su versión, nadie le dijo explícitamente que no recibiría el pasaporte, pero la condición resultaba evidente.

El sacerdote acusó que la funcionaria lo “regañó” porque era “el primero” de los sacerdotes en negarse a la medida, lo que sugiere que otros religiosos habrían accedido previamente a retirarse el atuendo para el trámite.

El sacerdote califica el episodio como discriminación y cristianofobia

“Hoy fui objeto de discriminación, se vulneraron mis derechos humanos y fui humillado por claras expresiones anticlericales y de cristianofobia”, escribió Medel en su publicación. El sacerdote señaló que acudía “con muy pocas esperanzas de ser atendido” por las autoridades.

En su mensaje, calificó la situación como una muestra de que los sacerdotes católicos son tratados como “ciudadanos de segunda” debido a su opción de fe, con libertades y derechos restringidos frente a otros ciudadanos.

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CIUDAD DE MÉXICO, 31DICIEMBRE2016.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasaporte mexicano incrementaría cuatro por ciento su costo en 2017, lo que lo convertirá en el segundo más caro de América e incluso que algunos países europeos como España y Francia. Este año, el precio por emitir un pasaporte fue de 2 mil 215 pesos; a partir del 1 de enero de 2017, costará 2 mil 390 años, con una vigencia de 10 años. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

SRE anuncia revisión del personal y del reglamento interno

Tras la publicación del sacerdote, el canciller Roberto Velasco respondió públicamente a tavés de un breve mensaje en la misma red social, con la instrucción de repetir la fotografía y expedir el pasaporte.

El funcionario anunció además que se revisará tanto la actuación del personal que intervino en el caso como la disposición interna del reglamento que fue invocada para negar el trámite.

“He instruido que se le tome nuevamente la fotografía con su vestimenta eclesiástica y se le expida el pasaporte. En la @SRE_mx se respeta plenamente la libertad religiosa. Revisaremos la actuación del personal y la disposición interna que se le aplicó”, concluyó.

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Sacerdote acusa discriminación en oficina de la SRE en Coyoacán. | X- @PadreMedel /Roberto Velasco