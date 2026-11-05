México

Murió Humberto Musacchio a los 83 años, fundador de La Jornada y autor del Diccionario Enciclopédico de México

El periodista sonorense falleció la noche del 4 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 04NOVIEMBRE2026.- El periodista Humberto Musacchio murió a los 83 años, así lo informaron familiares cercanos. En la imagen el nacido Ciudad Obregón, Sonora durante la presentación del nuevo proyecto de periodismo cultural "La Digna Metáfora, dirigido por Víctor Roura. FOTO: ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 04NOVIEMBRE2026.- El periodista Humberto Musacchio murió a los 83 años, así lo informaron familiares cercanos. En la imagen el nacido Ciudad Obregón, Sonora durante la presentación del nuevo proyecto de periodismo cultural "La Digna Metáfora, dirigido por Víctor Roura. FOTO: ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO.COM
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Humberto Musacchio, periodista, cronista y editor mexicano, murió la noche del miércoles 4 de noviembre a los 83 años. Fue uno de los fundadores de La Jornada y el autor del Diccionario Enciclopédico de México, obra de referencia publicada en cuatro tomos en 1989.

Las causas de su fallecimiento no han sido informadas por su familia hasta el momento.

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La noticia fue confirmada por su hija y difundida públicamente por la editora y exdirectora del Fondo de Cultura Económica (FCE), Consuelo Sáizar, quien escribió en su cuenta de X: “Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia”.

Musacchio nació el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora. Murió apenas nueve días después de cumplir 83 años. En marzo de 2026 recibió el Homenaje al Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, uno de los últimos reconocimientos de su carrera.

Anuncio de la muerte del periodista cultural, Humberto Musacchio. (Captura de pantalla)
Anuncio de la muerte del periodista cultural, Humberto Musacchio. (Captura de pantalla)

Fundador de La Jornada y referente del periodismo cultural mexicano

Musacchio inició su carrera periodística en 1969 y en más de cinco décadas trabajó en los medios más influyentes del país. Fue jefe de las secciones culturales de El Universal y Unomásuno, donde también ocupó la jefatura de redacción.

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Formó parte del grupo que fundó La Jornada en 1984, diario en el que se desempeñó como subdirector. Posteriormente dirigió Comala, suplemento cultural de El Financiero, y estuvo al frente de las revistas Kiosco y Mira.

En sus últimos años colaboró con Excélsior, donde publicó la columna La República de las Letras, dedicada a temas editoriales, literarios y culturales. También condujo en Radio Red un programa con el mismo nombre.

El Diccionario Enciclopédico de México, su obra más consultada

En marzo de 2026 recibió el Homenaje al Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. (Instagram)
En marzo de 2026 recibió el Homenaje al Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. (Instagram)

Entre su producción bibliográfica destaca el Diccionario Enciclopédico de México, publicado originalmente en cuatro tomos en 1989 y reeditado posteriormente bajo el título Milenios de México. La obra se convirtió en una referencia obligada para periodistas, investigadores y lectores interesados en la historia del país.

También escribió Historia del periodismo cultural en México (2007), investigación que documenta la evolución de esa especialidad desde la época colonial. Entre 2012 y 2013 publicó México: 200 años de periodismo cultural, trabajo en tres tomos que reúne materiales de la prensa nacional entre 1810 y 2010.

Sus libros de crónica urbana, entre ellos Ciudad quebrada (1985), Hojas del tiempo (1993) y Urbe fugitiva (2002), recogen su mirada sobre las transformaciones de la vida mexicana a lo largo de décadas.

Sobreviviente de Tlatelolco y defensor de la libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2017.- El periodista Humberto Musacchio. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2017.- El periodista Humberto Musacchio. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Musacchio estuvo presente en la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Ese acontecimiento marcó su visión del periodismo y lo acompañó en gran parte de su trabajo posterior como documentador de sucesos políticos y sociales de México.

En 2025 publicó Cállense. Los nuevos rostros de la censura, una antología de textos sobre la libertad de expresión editada por Grano de Sal, Artículo 19 y El Universal. Fue uno de sus últimos libros.

Su última columna en Excélsior apareció el 26 de octubre de 2026, el mismo día en que cumplió 83 años. En esa entrega de La República de las Letras abordó tres temas: la resolución del Sistema Nacional de Investigadores, los problemas internos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y, con mayor énfasis, un fallo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la Editorial Random House por la publicación del libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta.

Musacchio calificó la resolución del IMPI como un ataque directo a la libre expresión: “El IMPI falló miserablemente en forma que atenta contra la libre expresión y, otra vez, una institución gubernamental actúa como Torquemada”, escribió. Fue su última línea pública sobre un tema que defendió durante más de cinco décadas.

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