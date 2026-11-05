Muere la bebé de Luis Ernesto Franco tras ser diagnosticada con hidropesía fetal

Muere la hija del actor Luis Ernesto Franco. (Instagram)

Guardar

El actor Luis Ernesto Franco y la modelo Roza Franco informaron el miércoles 4 de noviembre que su hija murió a las 23 semanas de gestación, debido a complicaciones derivadas de hidropesía fetal.

A través de una publicación en Instagram, Roza Franco, cuyo nombre de soltera es Roza Laven, informó que el deceso ocurrió el sábado 1 de noviembre. “No es una historia que alguna vez pensé que compartiría; sin embargo, el duelo es una historia que nos toca a cada uno de nosotros”, escribió.

PUBLICIDAD

Roza Franco: “A nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal”

En su texto, la modelo rusa indicó que recibieron el diagnóstico tres semanas antes, cuando había comenzado a sentir los movimientos de su bebé.

“A las 20 semanas, a nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal y nos dijeron que no lo lograría, recomendándonos comenzar a buscar una clínica de aborto. Al principio, todo se volvió oscuro para mí. Apenas había comenzado a sentir sus pataditas unas semanas antes. Por fin todo empezaba a sentirse real. ¿Y ahora esto?"

Tras superar el shock inicial del diagnóstico, la pareja tomó la decisión de buscar una segunda opinión. Roza, Luis Ernesto Franco y su hijo viajaron a Texas, donde la modelo fue sometida a nuevos estudios clínicos que confirmaron la primera proyección de los especialistas.

“A las 23 semanas, di a luz a nuestra pequeña niña. Pudimos sostenerla en brazos y despedirnos de la manera más digna posible. Tanto mi esposo como Leo estuvieron en la habitación del hospital durante mi trabajo de parto, e incluso yo misma pude recibir a Leila en mis manos”, compartió.

A través de una publicación en Instagram, Roza Franco informó que el deceso ocurrió el sábado 1 de noviembre. (Instagram: Roza Franco)

Luis Ernesto Franco: “Juntos, con Dios, saldremos adelante”

Luis Ernesto Franco dedicó un emotivo mensaje a su esposa, donde refrendó su admiración y amor en medio de su duelo:

“Ya te amaba y admiraba profundamente antes, pero atravesar este doloroso camino a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a un nivel completamente nuevo. De la mano, podemos capear cualquier tormenta. Sé que esta tormenta no durará para siempre y, juntos, con Dios, saldremos adelante. Somos imparables. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”.

La publicación, compartida la noche del miércoles, generó interacciones de seguidores y amigos cercanos. Las actrices Ludwika Paleta y Adriana Luvier dejaron corazones en la sección de comentarios.

PUBLICIDAD

Por su parte, la cantante Dulce María agradeció a la pareja por hacerlos parte de su duelo: “Gracias por compartirlo! Leila siempre será parte de su familia y siempre serán su mamá y su papá. Los abrazo muy fuerte”.

Luis Ernesto Franco se casó en secreto con la modelo Roza Laven en enero de 2022. (Instagram: Roza Franco)

El matrimonio de Luis Ernesto Franco y Roza Franco

Luis Ernesto Franco se casó en secreto con la modelo Roza Laven en enero de 2022.

Aunque mantienen su relación fuera de los reflectores, han compartido en redes sociales algunos momentos de su vida en familia, entre ellos el nacimiento de su primer hijo en mayo de 2024.

Previamente, el actor estuvo casado con la actriz mexicana Marimar Vega, de quien se separó en 2018.

¿Qué es la hidropesía fetal?

La hidropesía fetal, también conocida como hydrops fetalis, es una condición grave caracterizada por la acumulación anormal de líquido en al menos dos zonas del cuerpo del feto. Puede provocar hinchazón debajo de la piel o en órganos como los pulmones y el corazón, además de afectar la placenta y aumentar el líquido amniótico.

PUBLICIDAD

Su aparición puede estar relacionada con distintos problemas de salud y representa un riesgo importante para la vida del bebé.

¿Cuáles son los tipos de hidropesía fetal y qué la causa?

La afección se divide en dos tipos. La hidropesía fetal inmunitaria ocurre cuando existe incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto, como en algunos casos de incompatibilidad Rh. Los anticuerpos maternos destruyen los glóbulos rojos del bebé y pueden provocar anemia grave.

La forma no inmunitaria es la más frecuente y no está asociada con incompatibilidades sanguíneas. Puede derivar de anomalías cardíacas, anemia, infecciones congénitas, alteraciones cromosómicas, malformaciones pulmonares o complicaciones en embarazos múltiples, entre otras causas.

La bebé de Luis Ernesto Franco y Roza Franco murió en EEUU el pasado 1 de noviembre. (Instagram)

¿Cómo se detecta la hidropesía fetal?

El diagnóstico suele realizarse durante el embarazo mediante ultrasonidos, que permiten identificar acumulación de líquido, edema, derrames o alteraciones en la placenta. Para determinar el origen, el equipo médico puede solicitar estudios adicionales, como pruebas genéticas o análisis especializados.

PUBLICIDAD

Después del nacimiento, el bebé puede presentar hinchazón generalizada, dificultad para respirar, palidez, ictericia o agrandamiento del hígado y el bazo.

El tratamiento depende de la causa y puede incluir transfusiones intrauterinas, medicamentos o procedimientos para drenar el líquido acumulado.

La hidropesía fetal es una urgencia de alto riesgo: puede comprometer la supervivencia del feto o del recién nacido, por lo que requiere atención especializada y evaluación médica inmediata.