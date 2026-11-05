Así fue la videollamada de Inés Gómez Mont a Ventaneando por sus 22 años: qué le dijo a Pati Chapoy

Bajada 2: El clip de la felicitación por el aniversario 22 del programa circula de nuevo en redes tras la detención de la exconductora en Florida y el deslinde público del equipo de conducción. FOTO: PAOLA HIDALGO/CUARTOSCURO.COM

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Inés Gómez Mont llamó a Pati Chapoy su “mejor maestra” durante una videollamada que hizo en enero de 2018 para felicitar a Ventaneando por sus 22 años al aire. El clip resurgió en redes sociales después de que la exconductora fue detenida en Florida el 30 de octubre de 2026 y el equipo se pronunciara al respecto.

Gómez Mont se incorporó a Ventaneando en 2005, tras su paso por el programa Los 25+, donde llamó la atención de Chapoy. Compartió set con Daniel Bisogno, Pedro Sola y Mónica Garza hasta febrero de 2009, cuando dejó la conducción.

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No obstante, su salida estuvo rodeada de rumores sobre un castigo y una supuesta pelea laboral con Chapoy. La versión surgió porque la noticia de su embarazo se dio a conocer primero en el programa radiofónico Todo para la mujer, de Maxine Woodside, y no en Ventaneando, lo que alimentó especulaciones de que Pati presuntamente se había molestado por perder la exclusiva.

La exconductora agradeció en ese entonces el espacio que le dio el programa de espectáculos y aseguró que Chapoy fue para ella "una madre postiza" durante los años que compartieron al aire. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Pati Chapoy explicó en febrero de 2009 que Gómez Mont atravesaba un embarazo de alto riesgo. Según declaraciones retomadas en su momento, la conductora tenía un coágulo de sangre junto a la matriz, había presentado sangrados y los médicos le indicaron reposo absoluto.

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Nunca hubo confirmación pública del presunto pleito entre ambas. Con el paso de los años las diferencias se limaron: para el aniversario 22 del programa, fue entonces que Gómez Mont participó a distancia en los festejos y compartió anécdotas de su etapa como conductora.

“Fuiste para mí una madre postiza”, le dijo a Chapoy

Durante la llamada, Gómez Mont agradeció el espacio que le dieron en el programa de espectáculos. “Para mí estar primero en Espectáculos fue mi gran escuela, y estar en Ventaneando, y lo recalco siempre, con la pionera de los espectáculos que eres tú y mi mejor maestra definitivamente”, dijo.

La exconductora también recordó a sus compañeros de aquella etapa. “Me tocó estar con un Pedrito que adoro, con el Güero Bisogno, que la verdad fueron grandes maestros, como la Garza. Fue mi gran escuela en todos los sentidos, en lo personal y en lo laboral”, señaló.

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Sobre su salida del programa por un embarazo de alto riesgo, Gómez Mont explicó que priorizó a su familia. “Ha sido como mi patrimonio más importante, la familia, y sin duda ha sido mi mejor apuesta, la mejor remunerada”, afirmó.

La conductora cerró su mensaje con una declaración directa hacia Chapoy. “Siempre fuiste para mí una madre postiza, y además fuiste mi maestra y me enseñaste y me tuviste paciencia. Muchas gracias por esa oportunidad que me diste hace unos años de empezar y de creer en mí, porque lo que hoy he construido laboralmente también te lo debo a ti”, dijo.

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MÉXICO D.F. 22MARZO2007.- Los conductores del programa "Ventaneando", Atala Sarmiento, Pedro Sola, Paty Chapoy, Monica Garza e Inés Gómez Mont, recibieron un reconocimiento por los 11 años que lleva al aire. FOTO: JEFTÉ ARGUELLO/CUARTOSCURO.COM

Pati recibió el mensaje con sorpresa. “Me da mucho gusto que te tengamos a través de esta magia que son las nuevas comunicaciones, ahora que estás esperando tu sexto hijo”, dijo al inicio de la llamada.

La conductora también le preguntó directamente sobre su paso por el programa. “¿Qué significó para ti haber estado aquí en Ventaneando?”, cuestionó, antes de recibir el agradecimiento de su excompañera.

Al final del intercambio, Chapoy propuso un reencuentro presencial. “Espero tener pronto la posibilidad de que nos reunamos aquí en el foro algún día”, dijo, a lo que Gómez Mont respondió que la invitación “le va a encantar”.

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Pedro Sola también participó en el saludo con Gómez Mont

Posteriormente Pedro Sola intervino en la llamada para recordar la etapa de Gómez Mont en el programa. “Realmente el tiempo que estuviste aquí con nosotros fue extraordinario. Eras una chavita y ahora ya eres una señora que va a tener seis hijos”, dijo entre risas.

Gómez Mont le respondió con humor y evocó las dinámicas del programa de espectáculos. “Estamos bailando aventureras, haciendo locuras”, recordó, antes de agradecer también a Sola por su paso en Ventaneando.

MÉXICO, D.F. 22ENERO2007.- El programa Ventaneando celebró once años al aire. Los conductores Atala Sarmiento, Monica Garza, Daniel Bisogno, Inés Gómez Mont y Paty Chapoy recibieron al cantante Yahir durante la transmisión de hoy. FOTO: PAOLA HIDALGO/CUARTOSCURO.COM

La relación entre Gómez Mont y el equipo de Ventaneando tuvo un episodio adicional en enero de 2021, cuando el programa cumplió 25 años al aire. En esa ocasión, la exconductora participó mediante un enlace telefónico, según recordaron después Pedro Sola y la producción.

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En febrero de 2025, Chapoy reveló durante una emisión que Inés Gómez Mont se había comunicado con el equipo del programa. El motivo del contacto fue expresar condolencias por el fallecimiento de Daniel Bisogno. “Inés Gómez Mont se reportó con nosotros”, comentó Chapoy en esa transmisión. Ese mensaje habría representado la última aparición pública indirecta de la exconductora antes de su detención en Florida, ocurrida en octubre de 2026.

Cabe señalar que el contacto de 2021 ocurrió antes de que Gómez Mont enfrentara los problemas legales que derivaron en su detención en Florida. Tras el arresto en este 2026, los conductores de Ventaneando y la producción precisaron que no mantienen ningún vínculo vigente con la exconductora.

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