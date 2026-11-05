Cae "El Chamukin", operador del CJNG y señalado como sucesor de El Vikingo en Uruapan, Michoacán. FB - Gobierno de Michoacán

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La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo a Kevin Orlando Bernal Guillén, alias “El Chamukín”, de 24 años, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como sucesor de “El Vikingo” al frente de una red de extorsión en Uruapan. La captura ocurrió el 1 de noviembre y las autoridades lo identificaron como uno de los principales generadores de violencia en la región.

Junto a él fue detenido Diego García, de 22 años, en un operativo de la Guardia Civil que derivó de una denuncia por extorsión a un bar.

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Cómo fue la detención de ‘El Chamukín’

El arresto se produjo en flagrancia en el cruce de las calles Tlaxcala y Ámsterdam, en Uruapan, cuando ambos hombres presuntamente intentaban extorsionar a un establecimiento. La intervención surgió tras una denuncia previa por el delito de extorsión cometido contra bares de la zona.

Según detalló José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, en una conferencia de prensa, la identificación del detenido se logró a través de denuncias y del seguimiento a un vehículo reportado en zonas de bares durante patrullajes de la Guardia Civil. El funcionario precisó que fue “detenido en Uruapan” a unas calles del establecimiento conocido como La Latino.

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Cae "El Chamukin", operador del CJNG y señalado como sucesor de El Vikingo en Uruapan, Michoacán. Gobierno de Michoacán

De acuerdo con Cruz Medina, “El Chamukín” era considerado un objetivo prioritario por las instituciones de seguridad. El funcionario lo señaló como “uno de los principales generadores de violencia” en Uruapan.

Según los reportes de la Guardia Civil, el detenido también estaba vinculado a la distribución de droga y a la comercialización de alcohol adulterado en el municipio.

Armas, droga y vehículo asegurados

Durante el operativo, los agentes decomisaron a Bernal Guillén un arma larga, identificada por distintas fuentes como un fusil de asalto AK-47 o de calibre 7.62 milímetros, junto con un cargador y entre 15 y 21 cartuchos útiles.

También se aseguró el vehículo en el que se trasladaba la pareja de detenidos: un Volkswagen Jetta de color negro, con placas de circulación JNS-11-38 de Michoacán. De acuerdo con Cruz Medina, ese mismo vehículo ya había sido reportado por los patrullajes de la corporación en zonas de bares antes de la captura.

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Entre los objetos decomisados se contaron además tres teléfonos celulares y una cantidad de entre 27 y 30 dosis o envoltorios con una sustancia granulosa con características de metanfetamina, conocida como cristal.

Vínculo con ‘El Vikingo’ y el CJNG

“El Chamukín” fue identificado por las autoridades como el sucesor de Christian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, detenido el 7 de agosto junto a varios cómplices cuando presuntamente encabezaba una reunión para extorsionar a empresarios en el poblado de Tiamba, también en Uruapan.

(IG: crismedina.78)

En la conferencia de prensa, Cruz Medina lo confirmó de manera directa: “Este personaje fue el que se quedó a cargo de las extorsiones que realizaba el Vikingo”.

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Según la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Bernal Guillén servía a las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes entregaba los recursos provenientes del cobro de piso a aguacateros, restauranteros y otros comercios de la zona.

La caída de “El Vikingo” se dio en el marco de las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En ese expediente también fue detenido Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, señalado junto con “El Vikingo” como integrante de una célula del CJNG vinculada al crimen.

Balance de violencia en Uruapan

La detención de “El Chamukín” se inscribe en un balance más amplio de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con los tres órdenes de gobierno, durante octubre y los primeros días de noviembre en Uruapan.

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En ese periodo también fue detenido José “N”, señalado por el robo de un vehículo a mano armada y posteriormente identificado como presunto generador de violencia con vínculos a una célula delictiva de la región. A él se le aseguró una pistola calibre 9 milímetros, 13 cartuchos útiles y una motocicleta.

Balance de violencia en Uruapan. FB - Gobierno de Michoacán

Otras intervenciones derivaron en la detención de Carlos “N” e Ismael “N”, señalados por su presunta responsabilidad en un homicidio en grado de tentativa contra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con los reportes de la SSP, octubre cerró en Uruapan con 65 homicidios dolosos, lo que representa una disminución mensual del 7.1 por ciento respecto al mes anterior.

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Tras su detención, Kevin Orlando Bernal Guillén y Diego García fueron puestos a disposición de un juez de control. Ambos quedaron internados en el Centro de Reinserción Social “Eduardo Ruiz”, en Uruapan.