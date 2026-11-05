Sin Jesse, Joy Huerta logra su primer sold out y rompe en llanto al agradecer a sus fans

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Joy Huerta confirmó que el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México ha alcanzado el sold out a semanas de que se realice el show, convirtiéndose en la primera fecha que la cantante enfrentará en solitario tras la salida de su hermano Jesse del dúo Jesse & Joy, que formaron juntos hace más de 20 años.

La presentación, titulada ¿Con quién se queda el reno? The Christmas Edition, será liderada íntegramente por Joy, luego de que Jesse Huerta confirmara que sus compromisos con el proyecto terminarán el 5 de diciembre.

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Además, ante la exitosa venta de boletos, los organizadores abrieron una nueva fecha para el 9 de diciembre de 2027 en el mismo recinto.

Joy celebra el sold out y adelanta más fechas para México y Estados Unidos

(Instagram)

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Joy agradeció directamente a sus seguidores el apoyo recibido en esta nueva etapa. “Hola, familia. Quería pasar personalmente para agradecerles porque verdaderamente ha sido tan hermoso sentir todo su amor, tan hermoso sentir todo su apoyo”, comenzó la cantante, visiblemente emocionada.

En el video, Joy reveló que se enteró del sold out momentos antes de grabar el mensaje. “Me mencionan hace poquitito que la fecha del 6 de diciembre con ¿Con quién se queda el reno? está sold out y les juro, no saben lo bonito que siento en mi corazón”, dijo entre risas y lágrimas.

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La cantante también aprovechó el mensaje para anunciar nuevas fechas. “Anunciamos ya varias fechas para Estados Unidos a partir del próximo año, que salen a la venta mañana, y salen 13 fechas más.

(Instagram)

Estamos anunciando más fechas para México", informó, antes de cerrar con un mensaje directo a su público: “No hay palabras suficientes para agradecerles tanto cariño, tanto amor. El poder compartir la música con gente que uno ama siempre es lo más bonito, en este caso con ustedes. Estoy muy ansiosa, muy emocionada, muy feliz, contando los días para el 6 de diciembre, para el Auditorio Nacional, para el 11 y el 12 de diciembre.”

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Jesse anunció su salida 20 minutos antes de que Joy lo supiera

El quiebre del dúo más querido del pop latino en español comenzó el 15 de septiembre de 2026, cuando Jesse Huerta publicó un comunicado en redes sociales donde anunció que se tomaba una pausa indefinida de Jesse & Joy. Sus palabras oficiales apuntaban a la salud mental: “Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”, escribió el músico.

Joy Huerta seguirá con el proyecto musical sin su hermano. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Lo que nadie esperaba era el detalle que Joy reveló días después: se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública. “Con la frente en alto decidí continuar. No es una decisión fácil, pero si él toma la decisión de bajarse, yo puedo tomar la decisión de seguir”, declaró la cantante, visiblemente afectada, ante los medios en una rueda de prensa que ofreció ese mismo día.

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La sorpresa se convirtió en polémica cuando, apenas unos días después del anuncio, Jesse presentó su nuevo proyecto musical: Jesse and the Supernovas, un grupo de pop-rock en inglés con el que lanzó el álbum Sombrero bajo su propio sello, Nebulosa Records.

Los fans cuestionaron de inmediato la contradicción: se iba por descanso, pero tenía una banda lista y firmada. Jesse respondió que el proyecto llevaba meses planeado y que su descanso era de Jesse & Joy, no de la música.

El dúo ofreció un concierto cargado de nostalgia en el Auditorio Nacional. (Captura de pantalla @jorge_ugalde)

A la tensión entre los hermanos se sumó otro frente: Mónica León, esposa de Jesse y chef de profesión, fue señalada en redes sociales como posible “manzana de la discordia” tras publicar en sus historias mensajes que muchos interpretaron como indirectas hacia Joy. La cantante respondió con diplomacia ante los medios: “Yo no puedo hablar por ellos. La gente es dueña de sus palabras y sus consecuencias”, dijo.

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Jesse confirmó que cumpliría sus compromisos con el dúo hasta el 5 de diciembre, pero dejó en claro que no estaría en el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

La incomodidad entre los hermanos no ha pasado desapercibida. Durante las últimas presentaciones del Despecho Tour, seguidores y medios han documentado momentos de tensión evidente sobre el escenario: miradas esquivas, escasa interacción entre ambos y una distancia que poco tenía que ver con el dúo cómplice que el público conocía.