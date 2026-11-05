México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Diariamente, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en el Valle de México.

PUBLICIDAD

Con cada actualización, las autoridades capitalinas llaman a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 5 de noviembre al corte de las 05:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la ciudad aseguró que la calidad del aire es “Mala” este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México.

PUBLICIDAD

Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Mala

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Aceptable

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Sin datos o en mantenimiento

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Sin datos o en mantenimiento

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Sin datos o en mantenimiento

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Funeral de María Alicia Delgado: artistas despiden a la actriz y comediante

Daniela Luján, Ingrid Martz, Carlos Bonavides y otros actores acompañaron a la familia de la comediante en su funeral

Funeral de María Alicia Delgado: artistas despiden a la actriz y comediante

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Línea B abierta en ambos sentidos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Línea B abierta en ambos sentidos

Murió Humberto Musacchio a los 83 años, fundador de La Jornada y autor del Diccionario Enciclopédico de México

El periodista sonorense falleció la noche del 4 de noviembre

Murió Humberto Musacchio a los 83 años, fundador de La Jornada y autor del Diccionario Enciclopédico de México

Sin Jesse, Joy Huerta logra su primer sold out y rompe en llanto al agradecer a sus fans

La cantante mexicana compartió el momento en un video desde su cuenta de Instagram; la fecha vendida será la primera que dará tras la partida de su hermano de la agrupación

Sin Jesse, Joy Huerta logra su primer sold out y rompe en llanto al agradecer a sus fans

Muere la bebé de Luis Ernesto Franco tras ser diagnosticada con hidropesía fetal

El actor y su esposa, Roza Franco, dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales

Muere la bebé de Luis Ernesto Franco tras ser diagnosticada con hidropesía fetal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan con narcomanta a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026

Amenazan con narcomanta a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026

Clan Oseguera Cervantes: quiénes son los hermanos de El Mencho y qué pasó con ellos tras la muerte del líder del CJNG

Harfuch destaca entrega de 92 criminales a EEUU y avances en seguridad durante gobierno de Sheinbaum

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

Cae “El Chamukin”, operador del CJNG y señalado como sucesor de El Vikingo en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Zurdok regresa en 2027 con gira y reedición de los discos Antena, Hombre Sintetizador y Maquillaje

Zurdok regresa en 2027 con gira y reedición de los discos Antena, Hombre Sintetizador y Maquillaje

Funeral de María Alicia Delgado: artistas despiden a la actriz y comediante

Sin Jesse, Joy Huerta logra su primer sold out y rompe en llanto al agradecer a sus fans

Muere la bebé de Luis Ernesto Franco tras ser diagnosticada con hidropesía fetal

Así fue la videollamada de Inés Gómez Mont a Ventaneando por sus 22 años: qué le dijo a Pati Chapoy

DEPORTES

Checo Pérez y el desafío de competir en la tierra que mantiene vivo a Ayrton Senna

Checo Pérez y el desafío de competir en la tierra que mantiene vivo a Ayrton Senna

Alexis Vega regresaría a la Selección Mexicana tras visita de Rafa Márquez a Toluca

Juan Manuel Márquez reclama a Canelo Álvarez por perdonar el nocaut ante Mbilli

Quién es Yusneylis Guzmán, la medallista olímpica cubana que abandonó a su delegación en México

Brian Rodríguez se perderá el clásico capitalino: qué le pasó al delantero uruguayo