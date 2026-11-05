Funeral de María Alicia Delgado: artistas despiden a la actriz y comediante

MÉXCO, D.F., 27SEPTIEMBRE2011.- La actríz Maria Alicia Delgado, es parte del elenco d ela obra de teatro "Que pasa en esta casa" comedia de enredos situada en los años 40s y que tiene como productor, director y actuacion a Carlos Ignacio. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

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Compañeros, amigos y familiares de María Alicia Delgado dieron el último adiós a la actriz y comediante la noche del 4 de noviembre, en una funeraria de la Ciudad de México. Alicia, de 77 años, murió tras una lucha contra el cáncer que mantuvo en secreto, mientras una telenovela y el programa Tú crees, en los que participaba, seguían al aire.

El productor Pedro Ortiz de Pinedo encabezó la primera guardia de honor junto a los actores Daniela Luján, Ricardo Margaleff, Ingrid Martz, Tadeo Bonavides y Lenny Zundel. Fuera de la funeraria, varios de ellos hablaron con la prensa sobre la actriz y las circunstancias de su muerte.

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Según relató Yodi Marcos, amiga cercana de la actriz, el diagnóstico llegó cuando la enfermedad ya estaba avanzada. “Justo cuando la llevé al doctor, que le vino un dolor, fue que descubrieron que tenía el cáncer, pero ya estaba muy avanzado”, contó. Precisó que se trataba de cáncer de páncreas con metástasis en hígado, riñón y el 85% del estómago.

María Alicia rechazó tratamiento y mantuvo en secreto su enfermedad

La actriz y comediante María Alicia Delgado falleció a los 77 años este 4 de noviembre de 2026. (X/ @OficialBurbujas)

Marcos explicó que la actriz se negó a someterse a quimioterapia o cualquier medicamento. “Ella era negativa a todas las medicinas. Creo que la única medicina que llegaba a tomar era paracetamol”, señaló. Añadió que, hace tres semanas, un fuerte dolor obligó a llevarla de urgencia al hospital, de donde ya no salió.

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La decisión de no tratarse fue de la propia actriz, según Marcos. “Ella me dijo que si en algún momento había que tratar de reanimarla, intubarla o cosas así, que no lo permitiera”, recordó. También fue decisión suya mantener en secreto su padecimiento frente a sus compañeros de trabajo.

Ingrid Martz, quien compartió set con ella durante cinco años en Tú crees, confirmó esa reserva. “Ella prohibió que lo supiéramos. Creo que era una mujer que le gustaba que la viéramos bien, alegre, contenta”, dijo. Martz añadió que, apenas quince días antes de morir, la actriz le envió el contacto de un plomero que le había pedido, ya desde el hospital.

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Compañeros recuerdan su talento para la comedia y su cercanía personal

Artistas mexicanos recordaron el humor y la generosidad de María Alicia, quien murió con proyectos activos. (@ANDIMexico)

Daniela Luján destacó el oficio de la actriz frente a cámaras. “Ella tenía un timing muy cañón para la comedia”, afirmó, y agregó que le “encantaba decirnos groserías y era muy divertida”. Luján subrayó que la actriz murió con proyectos activos que la entusiasmaban.

Carlos Bonavides, quien trabajó con ella seis años en la obra La señora presidenta, la definió como parte de su familia. “La comedia está de luto”, dijo, y relató que la atendieron en su propia casa durante los últimos tres meses antes de que ingresara al hospital.

Bonavides señaló que los familiares de sangre de la actriz llegaron apenas dos días antes de su muerte. “No conocíamos a sus familiares. Ella siempre hablaba de ellos, pero nunca los conocí”, comentó. Afirmó también que la actriz era escéptica de la religión, pero que “su bondad sustituía su falta de fe”.

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Andrea Torre, quien compartió escena con ella en Tommy Zombie, recordó el entusiasmo de la actriz por improvisar en el set. “Ella se dirigía sola y fue una experiencia maravillosa”, relató. Dijo que el elenco de Tú crees organizó guardias y compartió anécdotas durante el velorio.

CIUDAD DE MÉXICO, 31AGOSTO2026.- Carlos Speitzer, Jimena Cornejo, Fernanda Rivas, Eduardo Palacios, Natalia Madera, Luis Manuel Ávila, Ingrid Martz, Ricardo Margaleff, Daniela Luján, María Alicia Delgado, Juan Carlos Casasola, Leny Zundel, Melissa Hallvis, Tadeo Bonavides, Andrea Montalvo, Michelle Orozco durante la presentación de la 5ta temporada de la serie de comedia ¿Tu crees? de Televisa. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Lenny Zundel calificó su pérdida como repentina pese a la edad de la actriz. “Trabajamos con ella. Ella murió estando al aire en una novela y en el programa de Tú crees”, dijo. Agregó que la última vez que la vio fue en la conferencia de prensa del programa, donde ya notaron que estaba “demacrada”.

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Por otro lado, Yodi Marcos relató que la principal preocupación de la actriz hasta el final fue su hijo, Rafael. “Su única preocupación siempre, hasta el día de hoy, fue su hijo Rafa. Y yo le hice la promesa de que voy a estar al pendiente de él”, afirmó.

Ingrid Martz coincidió en que el elenco buscó acompañar al joven durante el velorio. “Todos sabemos de ti y todos te queremos, porque tu mamá siempre nos habló de ti y cuentas con nosotros”, relató que le dijeron a Rafael los compañeros de la actriz.