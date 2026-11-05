Dónde se ubican los centros de acopio que recibirán flor de cempasúchil para convertirla en composta

Los primeros brotes pueden aparecer en apenas siete días si se siembran dos o tres semillas por maceta, aunque otras fuentes calculan hasta dos semanas para la germinación completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al terminar la temporada de Día de Muertos toca quitar la ofrenda y muchas veces no sabemos qué hacer con los elementos usados.

Si bien algunas decoraciones pueden guardarse, algunos suelen tener dudas sobre qué hacer con los alimentos y sin duda también si existen alguna forma de aprovechar las flores de cempasúchil, las cuales suelen usarse de forma abundante para la decoración.

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Por esta razón la Secretaría de Medio Ambiente implemento diversos centros de acopio en la ciudad para quienes deseen llevar las flores que iban a convertirse en desechos y que pueden ser aprovechadas como composta.

Las flores de cempasúchil se recibirán en cuatro Centros de Cultura Ambiental de la Ciudad de México, del 3 al 30 de noviembre de 2026, para convertirlas en composta y recuperar semillas. El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas.

Además, la SEDEMA programó jornadas especiales el 8 de noviembre en el Bosque de San Juan de Aragón y el 22 de noviembre en el Reloj de Sol de Tlatelolco, ambas de 08:00 a 13:00 horas. En estos sitios también se recuperan las macetas de plástico para reducir los residuos domésticos.

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Ubicación de los centros de acopio para llevar tu flor de cempasúchil

Los Centros de Cultura Ambiental (CCA) que reciben cempasúchil para aprovecharlo como composta están en:

CCA Acuexcomatl : avenida Año de Juárez 1900, colonia Quirino Mendoza, San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco.

CCA Chapultepec : avenida de los Compositores, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

CCA Ecoguardas : carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 5.5, colonia Ampliación Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan.

CCA Yautlica: avenida de las Torres s/n, colonia Ampliación Emiliano Zapata, alcaldía Iztapalapa.

La recepción es durante noviembre, de 10:00 a 16:00 horas. El material vegetal se usa para elaborar composta; también se recuperan semillas y macetas de plástico.

Conviene retirar listones, alambres, veladoras, envolturas y cualquier adorno antes de llevar la planta.

El género Tagetes pertenece al continente americano, con Xochimilco, Puebla y Morelos como algunas de las zonas donde florece la flor más emblemática del Día de Muertos. REUTERS/Henry Romero

Quienes no acudan a los centros pueden secar las cabezuelas, desmoronarlas y guardar las semillas en papel periódico para sembrarlas el próximo año. Los pétalos secos, mezclados con agua hirviendo, sirven para teñir telas de color anaranjado.

Para preparar un insecticida casero, se debe macerar 1 kilo de hojas y tallos en un litro de agua durante un día, añadir otro litro de agua y usar la mezcla para fumigar las plantas contra plagas.

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Cómo conservar en maceta tu cempasúchil por más tiempo

Para que tu cempasúchil dure más en maceta puedes implementar los siguientes consejos:

Ponlo en mucho sol. Necesita al menos 6 horas de luz directa al día. Cerca de una ventana iluminada no siempre basta: si puedes, déjalo en balcón, patio o terraza.

Riega cuando se seque la parte superior de la tierra. Mete un dedo unos 2 centímetros: si está seca, riega hasta que el agua salga por abajo. No dejes agua acumulada en el plato; el exceso pudre las raíces.

Usa una maceta con drenaje. Debe tener agujeros abajo. Si viene en una maceta pequeña, pásalo a una un poco más amplia con tierra suelta para plantas de flor.

Quita las flores marchitas. Corta la flor seca junto con su tallo. Así la planta concentra energía en producir nuevos botones.

Evita el calor encerrado. Le favorece el sol, pero no el aire seco de interiores, calefacción o corrientes fuertes de aire acondicionado.

Abona con moderación. Puedes usar fertilizante líquido para flores cada 15 días, a media dosis. Si abonas demasiado, crecerán más hojas que flores.

Revisa plagas. Si ves pulgones o puntitos blancos, limpia las hojas con agua y aplica jabón potásico siguiendo las indicaciones del producto.

El cempasúchil es una planta de temporada: aunque lo cuides bien, sus flores no duran para siempre. Retirar flores secas, darle sol y evitar el encharcamiento es lo que más prolonga su vida.