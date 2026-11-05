Coparmex presenta propuestas para que el INE recupere la confianza de la ciudadanía tras la crisis provocada por Taddei

La Coparmex presentó ocho propuestas que ayudarían a mejorar y fortalecer al INE. Crédito: X/ @Coparmex

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Este miércoles, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la designación del próximo titular del Instituto Nacional Electoral (INE) será determinante para la democracia mexicana y la confianza para las elecciones en 2027.

A través de un pronunciamiento, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, destacó que se requiere una persona con experiencia electoral, capacidad técnica, integridad probada, interlocución e independencia de criterio.

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Coparmex considera que nueva presidencia del INE definirá la confianza en la democracia

Desde el punto de vista del líder patronal, la crisis en el árbitro electoral ha debilitado la confianza pública en la institución.

También recordó que la reforma de 2024 –impulsada y aprobada por Morena y aliados en el Congreso– otorgó más facultades a la presidencia del INE, al tiempo que debilitó los contrapesos y controles colegiados, en medio de señalamientos de corrupción decisiones cuestionadas

Por lo anterior, sostuvo, la renuncia de una persona y sus colaboradores no resuelve la crisis al interior del INE, esto, en referencia a la salida de Guadalupe Taddei Zavala, ocurrida el pasado mes de octubre.

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“La designación de quien encabezará el INE será determinante para la democracia y la confianza en las elecciones de 2027”, agregó.

Coparmex presenta propuestas para mejorar al INE, previo a la designación de su nueva presidencia. Crédito: X/ @Coparmex

Proponen acciones para reforzar la imparcialidad del organismo

Ante la situación que vive el INE actualmente, la Confederación propuso ocho acciones para reforzar la imparcialidad del organismo.

En primer lugar, según el líder empresarial, es urgente garantizar acciones rápidas, transparentes y sin excepciones.

“Que las investigaciones se resuelvan con oportunidad, independencia, transparencia y apego a la ley.

“Los servidores públicos bajo investigación deben separarse de sus cargos para proteger la imparcialidad institucional”, acotó.

Debe haber vigilancia y rendición de cuentas en el instituto

Destacó también la necesidad de reforzar la vigilancia y la rendición de cuentas. Para lograrlo, señaló, deben fortalecerse los mecanismos de control, transparencia y supervisión, entre ellos el Órgano Interno de Control del Instituto.

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Esto, con la finalidad de prevenir conflictos de interés, vigilar los recursos públicos y someter toda actuación a revisión, sin que esto afecte las elecciones de 2027.

Propuso además recuperar la colegialidad y los contrapesos del INE. A esto se suma la apertura de un diálogo permanente con la sociedad y la creación de un Comité Técnico de Evaluación independiente.

“Para la elección de la nueva presidencia del INE, este comité debe estar integrado conforme al procedimiento constitucional por perfiles de reconocida solvencia profesional, sin conflictos de interés ni vínculos partidistas que comprometan su imparcialidad y la confianza en el proceso y resultados, pero sobre todo, con el consenso del conjunto de fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados”, expuso.

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No se deben descartar criterios de evaluación transparentes

Asimismo, el líder patronal consideró indispensables criterios de evaluación transparentes y que se hagan públicos los expedientes, así como evaluaciones de cada participante.

Para finalizar, Juan José Sierra, afirmó que se debe garantizar una presidencia del INE autónoma e independiente y de alto nivel profesional.

La Coparmex presentó ocho acciones para que la democracia mexicana no corra riesgo con la crisis del INE. Crédito: X/ @Coparmex

Las ocho propuestas de la Coparmex para mejorar al INE

Investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones.

Vigilancia y rendición de cuentas.

Recuperar la colegialidad y los contrapesos del INE.

Abrir un diálogo permanente con la sociedad.

Comité Técnico de Evaluación independiente.

Criterios de evaluación transparentes.

Expedientes y evaluaciones públicas.

Garantizar una Presidencia del INE autónoma e independiente y de alto nivel profesional.

“La designación de quien encabezará el INE será determinante para la democracia y la confianza en las elecciones de 2027. Por ello, Coparmex y nuestros 71 Centros Empresariales iniciamos una acción nacional con comunicaciones formales a diputadas, diputados y coordinaciones parlamentarias para exigir un proceso abierto, transparente y basado en el mérito”, enfatizó la Coparmex en su boletín.

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INE alista la aprobación de auditorías externas

La gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del INE sigue generando tensión. En consecuencia, las otras 10 consejerías continúan con acciones orientadas a limpiar la imagen del órgano autónomo tras su salida.

Este miércoles se dio a conocer que el Consejo General del INE tiene previsto aprobar mañana un plan de acción que incluye auditorías externas para detectar anomalías. De identificarse irregularidades, el instituto podría rescindir contratos derivados de la gestión de Taddei Zavala como consejera presidenta.

En ese sentido, un diario de circulación nacional informó que las consejerías del INE alistan la aprobación de una serie de auditorías externas a todos los contratos vigentes.

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La Coparmex espera que el INE implemente medidas que lo fortalezcan. Crédito: X/ @Coparmex

“Implementar una serie de auditorías externas de todos los contratos vigentes; de identificarse irregularidades, rescindir estos instrumentos contractuales, previa acreditación de los supuestos legales y contractuales aplicables, en observancia a los procedimientos correspondientes”, revela la ruta de acción del árbitro electoral.

Por lo anterior, el jueves 5 de noviembre, los consejeros aprobarán medidas que tienen la finalidad de “restaurar la integridad y fortalecer los controles de gestión administrativa”.

Justo en medio de la crisis que vive el INE, la Coparmex compartió una serie de propuestas que, de implementarse, ayudarían a recuperar la confianza de la ciudadanía en las elecciones de 2027.

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