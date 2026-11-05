En medio de las denuncias contra Vadhir Derbez, José Eduardo admite que le afectan los escándalos de su familia

José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Eugenio Derbez posan juntos en la presentación de la serie De viaje con los Derbez.

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José Eduardo Derbez admite que el estrés por las constantes polémicas de su familia sí lo afecta, pese a que suele disimularlo con humor negro, en medio del proceso legal que enfrenta su hermano Vadhir Derbez por una denuncia de presunta agresión sexual y de su reciente separación de Paola Dalay.

Las declaraciones ocurren durante su participación en el podcast Diablito High, conducido por Mauricio Barrientos. “Sí me causa mucho estrés, pero parece que no y siempre finjo que no, porque aparte yo mi estrés o dolores lo manejo con comedia o humor negro, es una forma de protegerme”, dijo el hijo de Eugenio Derbez al podcast Diablito High.

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Los problemas de la familia le quitan el sueño a José Eduardo Derbez

El actor describe que se va a dormir con incertidumbre sobre la próxima controversia familiar. “Siempre me duermo y digo, qué put*zo vendrá mañana de parte de dónde, de quién”, expresó José Eduardo Derbez al podcast Diablito High.

(Instagram/@jose_eduardo92)

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se define como “muy aprehensivo”, lo que explica por qué cualquier situación de su familia le preocupa de manera constante. “Soy muy aprehensivo y cualquier cosa me preocupa, entonces sí sufro mucho de estar preocupado, pero le finjo”, señaló al mismo podcast.

La separación de Paola Dalay añade presión mediática

La publicación de la entrevista coincide con el anuncio de la separación de José Eduardo de Paola Dalay, madre de su hija Tessa, tras siete años de relación. El actor también enfrentó preguntas sobre una supuesta infidelidad de su parte, luego de que Dalay confirmara que ya sostiene una nueva relación.

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José Eduardo Derbez calificó de injustas las especulaciones sobre los motivos de la ruptura. “La gente sataniza mucho las cosas. Todos nos hemos separado”, declaró el actor tras hacer pública la noticia.

El actor confirmó que conocía el acercamiento entre Paola Dalay y el futbolista César Romo. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

El actor pidió además a la prensa espaciar sus preguntas sobre el tema. “Dense un tiempecito para que salga algo”, comentó, en referencia a que suele recibir el mismo cuestionamiento durante varios días consecutivos.

El caso de Vadhir Derbez llega a la FGR

En paralelo, el proceso legal contra Vadhir Derbez continúa activo. Una joven de 19 años lo denunció en mayo de 2026 por una presunta agresión sexual que, según su versión, ocurrió durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México, donde el actor habría tenido acercamientos físicos sin su consentimiento dentro de un camerino.

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Vadhir rechazó las acusaciones y denunció un presunto intento de extorsión por 350,000 dólares a cambio de evitar consecuencias legales. En agosto, el actor declaró haber obtenido una sentencia de amparo relacionada con la investigación, aunque no detalló los alcances de dicha resolución.

El actor mexicano Vadhir Derbez atiende a varios medios de comunicación durante una rueda de prensa. (YouTube: Roger MX)

Este jueves 5 de noviembre, los abogados de la denunciante, del despacho Vega Mac Gregor Arellano, acudirán a las instalaciones de la FGR en la alcaldía Cuauhtémoc para solicitar una cita con la fiscal general de la República. “La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género”, señala el comunicado difundido por el despacho legal.

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La controversia en torno a Vadhir también deja un antecedente dentro de la investigación: un agente del Ministerio Público fue detenido por la presunta venta de información del expediente relacionado con el caso.

El reality show de los Derbez se estrena entre las polémicas

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Aislinn Derbez, de izquierda a derecha, José Eduardo Derbez, Eugenio Derbez, Vadhir Derbez, y en la fila de enfrente de izquierda a derecha, Aitana Derbez y Alessandra Rosaldo en una escena de "De viaje con los Derbez". (Prime Video vía AP)

El contexto familiar coincide con el anuncio de la sexta temporada de De Viaje con los Derbez, grabada en África, cuyo tráiler se difundió esta semana. El lanzamiento ocurre justo cuando distintos integrantes de la familia están en el centro de la conversación pública por asuntos personales y legales.