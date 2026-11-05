Cómo quitar de tus vasos el olor a huevo, café o licuados: todo con ingredientes que ya tienes en casa

Los restos de huevo, leche y café pueden adherirse a los vasos y dejar un olor difícil de quitar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los vasos con olor a huevo, café o licuados pueden recuperarse con agua tibia, detergente, vinagre blanco, bicarbonato, limón y un secado completo.

El problema aparece cuando restos de proteínas, grasas, azúcares o aceites permanecen dentro del recipiente durante horas. Para eliminarlo, hay que lavar apenas termina el uso, limpiar las partes desmontables y dejar que cada pieza se airee antes de guardarla.

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Los licuados con leche, yogur, huevo, fruta o proteína suelen dejar una película difícil de retirar si el vaso queda cerrado. El café también puede impregnar tazas, termos y vasos térmicos por los aceites y pigmentos que se fijan en las paredes.

La solución no consiste en tapar el olor con otro aroma. Primero hay que retirar los residuos que lo originan y después aplicar un ingrediente casero adecuado para neutralizarlo.

Los residuos de huevo y licuados deben eliminarse apenas termina el uso

El huevo y los licuados proteicos comparten un problema: contienen proteínas y grasas que pueden quedarse adheridas al recipiente. Si el vaso permanece húmedo y cerrado, esos restos se descomponen y generan un olor fuerte.

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El primer paso debe ser un enjuague inmediato con agua tibia. Ese gesto evita que los residuos se sequen y se fijen en las paredes, el fondo o las piezas de la tapa.

Después corresponde lavar con detergente para vajillas y una esponja limpia. Hay que frotar el borde, la base y las zonas internas donde suele quedar una capa transparente de bebida.

wikiHow recomienda no dejar un shaker con restos de batido durante muchas horas. La guía plantea lavar el recipiente cuanto antes para que los residuos de proteína no se acumulen ni dejen olor.

El enjuague también requiere atención. No deben quedar restos de espuma ni de detergente, porque esos residuos pueden alterar el sabor de las bebidas posteriores y añadir un aroma artificial.

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En los vasos de plástico, el cuidado debe ser mayor. Estos recipientes pueden retener olores con más facilidad que los de vidrio, sobre todo si se usan de manera frecuente para batidos con leche o suplementos.

El huevo y los licuados proteicos comparten un problema: contienen proteínas y grasas que pueden quedarse adheridas al recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso del método para quitar el olor de los vasos

Enjuaga el recipiente apenas termines de usarlo. Vacía el vaso y pásalo por agua tibia. Si tuvo huevo, café con leche o licuado, no lo dejes cerrado en la mesada, dentro de una mochila o en la heladera. Lava con detergente y una esponja en buen estado. Frota el interior, el borde, el fondo y cualquier ranura donde puedan haber quedado restos de bebida. Desmonta la tapa y las piezas extraíbles. Retira bombillas, boquillas, roscas y juntas de silicona si el diseño lo permite. Lava cada parte por separado. Aplica el ingrediente casero adecuado. El vinagre blanco sirve para remojos; el bicarbonato ayuda a neutralizar olores y tratar manchas; el limón puede usarse como complemento tras la limpieza profunda. Enjuaga con abundante agua limpia. El recipiente no debe conservar olor a vinagre, limón, detergente ni bicarbonato antes de volver a utilizarlo. Deja secar todo al aire. Guarda el vaso, la tapa y sus piezas solo cuando estén completamente secos. La humedad encerrada puede hacer que el mal olor reaparezca.

El primer paso debe ser un enjuague inmediato con agua tibia. Ese gesto evita que los residuos se sequen y se fijen en las paredes, el fondo o las piezas de la tapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco ayuda a tratar olores que siguen después del lavado

El vinagre blanco puede utilizarse cuando el vaso ya fue lavado, pero conserva olor a huevo, café o licuado. Su acidez ayuda a desprender residuos que permanecen en la superficie.

Para un vaso de vidrio o plástico, puede prepararse una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. El recipiente debe permanecer en remojo entre 20 y 30 minutos.

Si el olor es muy persistente, el remojo puede durar más tiempo. Luego hay que vaciar la solución, enjuagar varias veces y dejar que el vaso se seque al aire.

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wikiHow propone usar agua y vinagre blanco para desodorizar shakers con olor a proteína. El método contempla tratar tanto el cuerpo del recipiente como las piezas que entran en contacto con la bebida.

El vinagre no reemplaza el detergente. Si todavía hay leche seca, grasa o partículas de licuado dentro del vaso, primero hay que removerlas con lavado mecánico.

Tampoco es necesario combinar vinagre y bicarbonato en el mismo momento. Ambos pueden usarse en etapas separadas, según el tipo de residuo y el resultado del primer lavado.

Para un vaso de vidrio o plástico, puede prepararse una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. El recipiente debe permanecer en remojo entre 20 y 30 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato sirve para vasos con olor a café y manchas internas

El bicarbonato de sodio es una alternativa útil cuando el café dejó olor o manchas marrones en el interior de un vaso, una taza o un termo. Puede emplearse como solución o como pasta suave.

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Para tratar el olor, se puede llenar el recipiente con agua tibia y añadir una cucharadita de bicarbonato. La mezcla debe reposar antes de enjuagar con abundante agua.

Cuando quedan marcas visibles, se puede formar una pasta con bicarbonato y unas gotas de agua. La preparación se aplica con una esponja suave sobre las zonas afectadas.

El frotado debe ser cuidadoso, especialmente en cristalería delicada. El objetivo es ayudar a desprender residuos, no rayar la superficie.

Hogarmania incluye el bicarbonato entre los ingredientes domésticos para limpiar un termo de café. Su propuesta combina este producto con vinagre blanco, agua caliente y un elemento que refuerza la limpieza física.

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En los termos de acero inoxidable, la sal gruesa o el arroz pueden actuar como apoyo al agitar el recipiente. Esos elementos ayudan a desprender manchas que quedaron adheridas a las paredes internas.

El termo debe enjuagarse por completo después del proceso. Si conserva granos de arroz, sal o restos de bicarbonato, puede alterar el sabor de la próxima bebida.

Para tratar el olor, se puede llenar el recipiente con agua tibia y añadir una cucharadita de bicarbonato. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tapas y las juntas pueden ser la causa del olor persistente

Muchas veces, el olor no está en el cuerpo del vaso. Puede concentrarse en una junta de silicona, una bombilla, una rosca o una boquilla que no se limpia con facilidad.

Esto ocurre con frecuencia en shakers, vasos térmicos y botellas reutilizables. Las bebidas con leche, café o proteína pueden dejar residuos en conductos estrechos y piezas desmontables.

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wikiHow aconseja desmontar los componentes del shaker cuando sea posible. La tapa, la boquilla y otros accesorios deben lavarse por separado para que no queden restos ocultos.

Un cepillo fino, un limpiador de pajillas o un limpiapipas puede servir para alcanzar las ranuras. Estas herramientas resultan útiles en las zonas donde una esponja común no llega.

Las piezas pequeñas pueden lavarse con agua tibia y detergente. Si el olor continúa, se las puede dejar en remojo con vinagre diluido o agua con bicarbonato antes del enjuague final.

Cerrar el recipiente sin secar estas partes puede devolver el olor al vaso. La humedad queda atrapada en las juntas y crea un ambiente propicio para que persista la sensación de encierro.

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El limón puede completar la limpieza cuando queda un olor leve

El limón es un recurso casero para los vasos que ya fueron lavados, pero todavía retienen un olor suave. Puede utilizarse como complemento, no como sustituto de la limpieza básica.

Una opción es cortar un limón por la mitad y frotar el interior del vaso. Después se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua caliente.

También se puede agregar jugo de limón al recipiente, colocar la tapa y agitarlo. Este método permite que el líquido entre en contacto con zonas internas difíciles de alcanzar.

wikiHow menciona el limón como una alternativa para combatir el olor en los shakers. La guía sugiere emplearlo tanto en el interior del recipiente como en la tapa.

El limón debe utilizarse sobre una superficie limpia. Si aún quedan restos de huevo, licuado o café, el aroma cítrico no resolverá la causa del problema.

Tras el tratamiento, el vaso debe enjuagarse. Ese paso evita que las bebidas posteriores adquieran sabor o perfume a limón.

Consejos para eliminar malos olores y manchas en recipientes con productos caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado al aire evita que el olor vuelva después de limpiar

El último paso es tan importante como el lavado. Un vaso limpio puede adquirir olor nuevamente si se guarda húmedo o cerrado antes de que el agua se evapore.

Lo recomendable es dejarlo boca arriba en un escurridor limpio. Las tapas, las juntas y las bombillas deben permanecer separadas hasta que estén completamente secas.

No conviene usar un paño húmedo para secar el interior. Si el trapo conserva olor o suciedad, puede transferirlos de nuevo al vaso.

Los recipientes utilizados para café, huevo o licuados requieren una rutina sencilla: enjuague inmediato, lavado con detergente, tratamiento puntual con ingredientes caseros y secado total.

El vinagre blanco ayuda frente a olores persistentes. El bicarbonato resulta útil para neutralizar aromas y tratar manchas de café. El limón puede completar el proceso y la limpieza de tapas evita que el problema siga oculto en las piezas pequeñas.