Autoridades confirman el abatimiento de Andrés Alcázar, alias “El Andy”, generador de violencia en Colima

"El Andy", abatido en Colima. Crédito: SSPC Colima

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La noche de este miércoles 4 de noviembre, autoridades estatales de Colima confirmaron en conferencia de prensa el abatimiento de Andrés Alcázar, alias “El Andy” o “El Yony”, señalado como líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas y sicariato en el puerto de Manzanillo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, detalló que personal de la Secretaría de Marina (Semar) repelió una agresión armada del sujeto durante un operativo para su detención, luego de que escapara horas antes de un primer intento de captura.

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Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima. Crédito: SSPC Colima

Alcázar, de 35 años y nacido en abril de 1991, quedó tendido junto a una motocicleta en un camino de terracería, de acuerdo con la fotografía proyectada durante la conferencia. La cronología presentada por las autoridades ubicó este desenlace como el último punto de un historial delictivo documentado desde 2018.

El registro delictivo de “El Andy” inició en 2018

La ficha delictiva elaborada por las autoridades ubicó la primera detención de Alcázar el 17 de junio de 2018 por delitos contra la salud. Dos días después, el 19 de junio, se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en términos de autoría y participación, y por tentativa de robo calificado.

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El 27 de marzo de 2019 egresó del centro penitenciario por una suspensión de la ejecución de la pena de prisión. El 20 de marzo de 2024 fue detenido nuevamente en Manzanillo por delitos contra la salud. En ese operativo se le aseguraron 248 dosis de presunta metanfetamina, otros 14 gramos de la misma sustancia, una pistola calibre 9 milímetros, un cargador con 16 cartuchos y 7 mil 390 pesos en efectivo.

Ficha de antecedentes de "El Andy". Crédito: SSPC Colima

El 6 de abril de 2025 egresó del penal de Manzanillo bajo medida cautelar de presentación periódica. Tres días después, el 9 de abril, un juez federal emitió una orden de aprehensión por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, al determinar que se había sustraído de la acción de la justicia.

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El 21 de enero de 2026, “El Andy” fue mencionado como principal generador de violencia en una cartulina localizada en la colonia Terraplena, en Manzanillo. La ficha delictiva ubicó vínculos directos con Gilberto N., alias “El Chivo” o “El Verde”, identificado como jefe de sicarios, y con Luis Andrés N., alias “La Jaiba”, encargado de la distribución de droga. Ambos fueron detenidos el 22 de mayo de 2026.

Antecedentes delictivos de El Andy, revelados por autoridades. Crédito: SSPC Colima

El 23 de julio de 2026, en la colonia Abelardo L. Rodríguez, delegación Santiago, en Manzanillo, se localizó una maleta y una bolsa con restos humanos, junto a una cartulina firmada como “Andy” con amenazas contra la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Marina. Los informes de inteligencia relacionaron presuntamente a Alcázar con este hallazgo.

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Perseguía una alianza con un grupo local tras presuntamente romper con el Cártel de Sinaloa

Gómez Calcáneo señaló, durante la conferencia, que por fuentes de inteligencia se tuvo conocimiento de que Alcázar buscaba independizarse y establecer una alianza con un grupo delictivo local del estado de Colima con el objetivo de expandirse en el puerto de Manzanillo. El funcionario no precisó el nombre de la organización de origen ni del grupo con el que negociaba esa alianza.

El periodista Carlos Jiménez, desde su cuenta @c4jimenez en la red social X, aportó ese dato faltante. Según su publicación, Alcázar era operador del Cártel de Sinaloa y había comenzado a aliarse con Los Mezcales. Jiménez escribió que el sujeto “mataba, decapitaba y dejaba amenazas contra las autoridades en Colima”.

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La publicación de Jiménez coincidió en lo esencial con el relato oficial: un día antes de su muerte, Alcázar se encontró con agentes de SSPC Colima y Semar y les disparó. Este dato complementó, sin contradecir, la versión presentada por el secretario de Seguridad estatal.

El operativo que terminó con la muerte de “El Andy”

Gómez Calcáneo narró, en la misma conferencia, que la noche anterior las autoridades desplegaron un operativo en Manzanillo para detener a “El Andy”. Durante ese despliegue, el sujeto logró darse a la fuga. Las autoridades se mantuvieron en el perímetro y continuaron la vigilancia en la zona.

Mientras las corporaciones permanecían desplegadas, el C5 recibió una llamada de emergencia que reportó el robo de una motocicleta con ciertas características. Esa información se compartió de inmediato con las autoridades que buscaban al objetivo. La ficha delictiva de Alcázar ya registraba, por información extraoficial, que el sujeto solía moverse en una motocicleta Pulsar NS 200 negra y una Pulsar NS 160 gris con azul.

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El Andy, abatido tras el operativo para capturarlo. Crédito: SSPC Colima

Al ubicar la motocicleta reportada como robada, las autoridades iniciaron una persecución. Durante esa persecución, “El Andy” abrió fuego contra personal de la Marina. El personal naval repelió la agresión y el hombre quedó herido en el lugar, tendido junto a la motocicleta en un camino rural.

Tras recibir atención médica prehospitalaria, se determinó que ya no tenía signos vitales. Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que se trataba del objetivo buscado desde la noche anterior: alias “El Andy” o “El Yony”.

Gómez Calcáneo cerró su informe sobre este caso con un mensaje dirigido a los grupos delictivos que operan en el estado. “No importa con qué técnica o capacidad la delincuencia en Colima quiera desafiarnos, estamos listos para ir un paso más adelante que ellos y estamos listos para detener a todo aquel que piense en delinquir en este estado”.

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