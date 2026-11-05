Oposición y Morena se ponen de acuerdo en caso INE: Monreal ve muy cerca la convocatoria para elegir presidencia

Ricardo Monreal adelantó que la próxima semana se podría discutir en el Pleno la propuesta para emitir la convocatoria para elegir a la persona que asumirá la presidencia en el INE. (Cámara de Diputados)

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Luego de que trascendiera en medios de comunicación las diferencias que han sostenido los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en cuanto al tema del Instituto Nacional Electoral (INE), Ricardo Monreal aseguró que la próxima semana sumarán la convocatoria para renovar la presidencia.

A través de un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el diputado morenista detalló las reformas que debatirán en los días subsecuentes, destacando que entre el lunes y el jueves podrían avalarse los lineamientos para convocar a la participación en el proceso que definirá a quien será la persona consejera presidenta del INE.

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El también coordinador de Morena en San Lázaro reconoció que alcanzar un acuerdo “no ha sido sencillo”, principalmente por la desconfianza generada a partir de la manera en que se presentó la renuncia de Guadalupe Taddei, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya le bloqueó las cuentas bancarias tras señalamientos de corrupción.

Monreal adelanta acuerdos para lanzar la convocatoria del INE

En su mensaje, Ricardo Monreal explicó que sostuvo una reunión con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para organizar los trabajos legislativos de la semana en curso y la siguiente.

De acuerdo con el legislador, la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación ocupará buena parte de la agenda de la Cámara de Diputados. Las actividades comenzarán con el análisis en la Comisión de Presupuesto y posteriormente pasarán al pleno.

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Oposición y Morena se ponen de acuerdo en caso INE: Monreal ve muy cerca la convocatoria para elegir presidencia. (Foto: Cámara de Diputados)

Será durante las sesiones destinadas a la aprobación del presupuesto cuando también se buscará avalar el acuerdo para lanzar la convocatoria que permitirá renovar la presidencia del INE.

Monreal detalló que el calendario legislativo contempla:

Jueves, viernes y, “de ser necesario”, sábado: deliberación y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Comisión de Presupuesto .

Lunes, martes y miércoles: discusión del presupuesto en el pleno de la Cámara de Diputados.

Jueves, en caso de ser necesario: continuación de la discusión y aprobación del presupuesto.

Durante estas sesiones: aprobación del acuerdo para emitir la convocatoria para renovar la presidencia del INE.

Con ello, el morenista dejó ver que las negociaciones entre las fuerzas políticas avanzan y que el acuerdo para iniciar el procedimiento de renovación podría concretarse en los próximos días.

Reconocen dificultades por la salida de la anterior presidenta del INE

Guadalupe Taddei es acusada de conflicto de interés con proveedores del INE. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Durante su intervención, Ricardo Monreal admitió que las conversaciones entre los coordinadores parlamentarios “no han sido sencillas”, pues las diferencias y la desconfianza han complicado la construcción de consensos.

El diputado señaló que la forma en que ocurrió la renuncia de la expresidenta del INE influyó en el ambiente de las negociaciones, aunque sostuvo que esto no ha impedido que las distintas bancadas continúen trabajando para alcanzar un acuerdo.

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En ese sentido, destacó la importancia de que el proceso de renovación se desarrolle con entendimiento entre las fuerzas políticas, pues la designación de quien encabezará el organismo electoral representa un asunto relevante para la vida democrática del país.

La expectativa es que, una vez aprobado el acuerdo correspondiente, se pueda emitir la convocatoria y establecer las bases para que las personas interesadas participen en el procedimiento de selección.

Monreal garantiza estabilidad y confianza en las próximas elecciones

Tres funcionarios del INE cercanos al proveedor José Alfredo Hernández Casillas han renunciado. Crédito: INE

Más allá de las diferencias políticas alrededor de la renovación de la presidencia del INE, Ricardo Monreal aseguró que existen condiciones para que los próximos procesos electorales se desarrollen con normalidad.

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El legislador consideró que los diez consejeros electorales, junto con la presidenta temporal del organismo, cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la institución.

Asimismo, destacó el trabajo de los miles de integrantes del Servicio Profesional Electoral (SPE) y del personal que colabora en el instituto, al señalar que su experiencia y profesionalismo contribuyen a dar certeza a la organización de las elecciones.

Monreal enfatizó que la ciudadanía no debe preocuparse por la estabilidad del órgano electoral, pues, desde su perspectiva, están garantizadas las condiciones para que el voto sea respetado y los comicios se desarrollen de manera pacífica.

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Finalmente, sostuvo que el objetivo es mantener un organismo electoral confiable, con certeza jurídica, imparcialidad y profesionalismo, mientras la Cámara de Diputados avanza en los acuerdos necesarios para publicar la convocatoria y comenzar el proceso de renovación de su presidencia.