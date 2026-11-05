Familia LeBarón reclama a las autoridades que 7 años después de la masacre no haya ningún responsable sentenciado

El activista Adrián LeBarón reclamó que siete años después de la masacre contra su familia, el caso quedé impune, porque no hay ni un solo sentenciado. Crédito: X/ @azucenau

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Siete años después de la masacre contra nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller –en los límites de Sonora y Chihuahua–, parece que el caso ha quedado en el limbo.

En consecuencia, la familia LeBarón reprochó que las autoridades judiciales mantengan el caso en la impunidad, pues no se registra una sola sentencia condenatoria por los asesinatos ocurridos en 2019.

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Familia LeBarón reclama que no haya ningún sentenciado por la masacre de 2019

A través de una serie de pronunciamientos públicos, así como videos, familiares de las víctimas recriminaron la falta de resultados concretos en el proceso penal y la resistencia inicial de las instituciones para tipificar los delitos derivados del violento ataque.

“Hoy se cumplen siete años de la masacre en contra de mi hija y nietos, siete años en los que hemos recorrido más de 70 mil kilómetros, tocado más de 700 puertas, más de siete mil manos estrechadas y hasta hoy, el número de sentenciados por la masacre es cero.

“Ninguna persona está presa pagando por ese crimen que nos cimbró como país, que nos sacudió y puso en llamas el corazón. De hecho, nos han pedido acceder a procesos, les dicen procesos abreviados que no representarían la justicia de ninguna manera, de ninguna forma. No queremos que por cortar la vida de unos niños haya criminales que paguen unos cuantos añitos que ya pasaron después de siete”, dijo el activista Adrián LeBarón.

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Este 4 de noviembre se cumplen siete años de la masacre contra las familias LeBarón, Langford y Miller. Crédito: Reuters

Es una burla a su memoria: Adrián LeBarón

El ahora activista también consideró que la falta de acción de las autoridades, es como una “burla” para la memoria de sus deudos, pero también para el pueblo, que no se debería conformar con migajas de justicia.

“Eso es una burla contra su memoria de nuestros hijos, pero sobre todo para un pueblo que jamás debería estar en esa situación conformándose con migajas de justicia. Les puedo decir que a siete años, claro que extraño a mi hija Ronita como nunca. Y cada día alzó la voz y mis plegarias para estar cerca de la justicia, que en el mejor de los casos se dará cuando ninguna madre vuelva a quedar incinerada en un camino terregoso junto a las cenizas de sus hijos.

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“Hoy, a siete años, sé que mi hija me espera y yo la espero y espero que Dios me dé la fuerza y voluntad para no flaquear en esta lucha. Para él fueron siete días, pero en México para dar con los asesinos de mi hija no bastan siete años. Y no nos cansaremos. Aquí no se vale rendir. No nos vamos a rendir porque nadie se queda atrás y nadie se queda solo”, dijo.

Hermanos de Rhonita Miller exigen justicia: “parece que va ganando la impunidad y la ceguera”

Por su parte, las hermanas y el hermano de Rhonita María Miller, quien murió calcinada junto a sus cuatro hijos dentro de su camioneta durante la emboscada, exigieron justicia. Que es lo mínimo que le deben las autoridades a siete años del hecho.

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“Hace siete años que masacraron a mi hermana y mis sobrinos, en ese momento contaron más de 440 tiros y en ese horrible episodio participaron más de 100 sicarios, hasta hoy no hay una sola persona sentenciada por el homicidio, parece que va ganando la impunidad y la ceguera”, comentaron en un video.

Members of the Lebaron family watch the burned car where part of the nine murdered members of the family were killed and burned during an gunmen ambush on Bavispe, Sonora mountains, Mexico, on November 5, 2019. - US President Donald Trump offered Tuesday to help Mexico "wage war" on its cartels after three women and six children from an American Mormon community were murdered in an area notorious for drug traffickers. (Photo by Herika MARTINEZ / AFP) / �The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Herika MARTINEZ has been modified in AFP systems in the following manner: [AFP PHOTO / Herika MARTINEZ ] instead of [AFP PHOTO / STR ]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�

Los Miller denuncian obstáculos institucionales en su búsqueda de justicia

Asimismo, una de las hermanas de Rhonita, tía de los menores asesinados –de entre 12 años y seis meses de edad–, acusó una serie de obstáculos institucionales, que han frenado su búsqueda de justicia.

“Primero se negaron a reconocer a las víctimas como víctimas de delincuencia organizada, pero un juez federal ordenó a la FGR a reconocerlos. También, en un principio, se negaron a reclasificar el delito como feminicidio; igual, un juez federal ordenó reclasificar.

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“De igual forma, se negaron a investigar el delito de terrorismo, pero un juez de control ordenó a la Fiscalía iniciar la investigación. ¿Por qué al principio se niegan a reconocer la realidad? Deben saber que aunque callen, el dolor existe y es verdadero”, agregó en la grabación.

Adrián LeBarón se reúne con fiscal General de Chihuahua

Cabe señalar que en el marco del aniversario luctuoso, Adrián LeBarón y el alcalde de Galeana, Terry Francis Leany, sostuvieron una reunión con el fiscal General de Chihuahua, Gilberto Lozoya Chávez.

Dicho encuentro tuvo como objetivo, solicitar el incremento del estado de fuerza policial, así como reforzar la presencia institucional en la comunidad LeBarón ante el repunte de amenazas y agresiones atribuidas al crimen organizado en la zona serrana.

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Pese a que, en su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que la masacre contra las familias LeBarón, Langford y Miller no iba a quedar impune, a siete años del suceso, no hay ningún sentenciado y ya estamos en la adminisgtración de Claudia Sheinbaum Pardo.