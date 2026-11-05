FGR acuerda con colectivos mesas de seguimiento para atender desapariciones, desplazamiento y agresiones

Organizaciones civiles piden atención a casos de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos.

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La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo un encuentro con representantes de organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus demandas e inquietudes sobre desapariciones, atención a víctimas del delito y defensa de los derechos humanos.

La reunión fue encabezada por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, quien informó sobre el acercamiento a través de sus redes sociales, donde señaló que tuvo la oportunidad de conversar directamente con integrantes de distintas agrupaciones que acudieron a la Ciudad de México.

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De acuerdo con la información difundida por la institución, uno de los propósitos del encuentro fue conocer las problemáticas que enfrentan diferentes comunidades y escuchar planteamientos relacionados con la intervención de las autoridades federales.

FGR acuerda mesas de seguimiento con colectivos para atender desapariciones y agresiones.

Ernestina Godoy escucha demandas de colectivos y organizaciones civiles

A través de una publicación en X, Godoy explicó que durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la atención a víctimas, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la situación de las personas desaparecidas.

La fiscal agradeció la disposición de los representantes de las organizaciones para participar en el acercamiento y destacó la importancia de mantener espacios de comunicación entre la institución y la sociedad civil.

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Por su parte, la FGR detalló que los asistentes expusieron peticiones e inquietudes sobre casos de personas desaparecidas y privadas de la libertad, además de dificultades para acceder a representación y defensa jurídica.

También se abordaron situaciones relacionadas con agresiones contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como el desplazamiento de comunidades en distintas regiones del país.

Godoy escucha demandas de colectivos sobre desapariciones y atención a víctimas

FGR plantea mesas de seguimiento para atender desapariciones

Como parte de los compromisos derivados de la reunión, se planteó impulsar mesas de seguimiento para dar atención a los casos presentados por las organizaciones.

El objetivo es establecer mecanismos de comunicación y coordinación que permitan revisar las problemáticas expuestas y facilitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Entre las agrupaciones que participaron se encuentran:

Unidad Nacional Independiente en Resistencia .

Frente Unido Popular de la Montaña , de Guerrero.

Frente Unido de Pueblos de La Laguna , de Durango.

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente .

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

FGR establece diálogo con organizaciones civiles sobre desapariciones y derechos humanos.

Las organizaciones representan distintas regiones del país y expusieron situaciones particulares que, de acuerdo con la información difundida, requieren atención de las autoridades federales.

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Funcionarios de Derechos Humanos y Tortura participaron en el encuentro

La fiscal general estuvo acompañada por funcionarios de diferentes áreas especializadas de la FGR, quienes participaron en la recepción de los planteamientos.

Entre ellos estuvieron Alonso Lara Bravo, fiscal especial en Investigación de Tortura; Mariana Díaz Figueroa, fiscal especial en Materia de Derechos Humanos, y Norma González Jiménez, fiscal especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

También participaron Carlos Frausto Martínez, titular de la Secretaría Técnica, y Ruth Zenteno López, fiscal especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Fiscales especializados acompañaron a Ernestina Godoy en la reunión con colectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de estas áreas permitió abordar las distintas problemáticas expuestas desde los ámbitos de competencia de cada una, particularmente aquellas relacionadas con desapariciones, tortura, derechos indígenas y agresiones contra personas defensoras.

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Desapariciones en México, uno de los principales temas de atención

El encuentro ocurre en un contexto de persistencia de la crisis de personas desaparecidas en México. De acuerdo con el análisis de Red Lupa, basado en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 16 de junio de 2026 se contabilizaban 135,048 personas desaparecidas.

El informe también identificó que cinco entidades concentraban una proporción importante de los registros:

Estado de México

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

La crisis de desapariciones en México estuvo entre los temas abordados con la FGR. EFE/ Mario Guzmán

En este escenario, las demandas de familiares y organizaciones civiles incluyen la búsqueda de personas, el seguimiento de investigaciones y el acceso a mecanismos de atención y justicia.

Aunque la FGR informó sobre el compromiso de promover mesas de seguimiento y fortalecer la coordinación institucional, no se dieron a conocer fechas para su instalación ni detalles sobre los expedientes específicos que serán revisados.

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De esta manera, el acercamiento encabezado por Ernestina Godoy abrió un espacio de interlocución entre la Fiscalía y las organizaciones, con el propósito de conocer sus demandas y dar cauce a los asuntos planteados.