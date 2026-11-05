México

FGR acuerda con colectivos mesas de seguimiento para atender desapariciones, desplazamiento y agresiones

Ernestina Godoy encabezó una reunión con organizaciones de 11 estados que expusieron casos y demandas relacionados con personas desaparecidas, comunidades desplazadas y ataques contra defensores de derechos humano

Organizaciones civiles piden atención a casos de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos.

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo un encuentro con representantes de organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus demandas e inquietudes sobre desapariciones, atención a víctimas del delito y defensa de los derechos humanos.

La reunión fue encabezada por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, quien informó sobre el acercamiento a través de sus redes sociales, donde señaló que tuvo la oportunidad de conversar directamente con integrantes de distintas agrupaciones que acudieron a la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por la institución, uno de los propósitos del encuentro fue conocer las problemáticas que enfrentan diferentes comunidades y escuchar planteamientos relacionados con la intervención de las autoridades federales.

FGR acuerda mesas de seguimiento con colectivos para atender desapariciones y agresiones.
FGR acuerda mesas de seguimiento con colectivos para atender desapariciones y agresiones.

Ernestina Godoy escucha demandas de colectivos y organizaciones civiles

A través de una publicación en X, Godoy explicó que durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la atención a víctimas, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la situación de las personas desaparecidas.

La fiscal agradeció la disposición de los representantes de las organizaciones para participar en el acercamiento y destacó la importancia de mantener espacios de comunicación entre la institución y la sociedad civil.

PUBLICIDAD

Por su parte, la FGR detalló que los asistentes expusieron peticiones e inquietudes sobre casos de personas desaparecidas y privadas de la libertad, además de dificultades para acceder a representación y defensa jurídica.

También se abordaron situaciones relacionadas con agresiones contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como el desplazamiento de comunidades en distintas regiones del país.

Godoy escucha demandas de colectivos sobre desapariciones y atención a víctimas
Godoy escucha demandas de colectivos sobre desapariciones y atención a víctimas

FGR plantea mesas de seguimiento para atender desapariciones

Como parte de los compromisos derivados de la reunión, se planteó impulsar mesas de seguimiento para dar atención a los casos presentados por las organizaciones.

El objetivo es establecer mecanismos de comunicación y coordinación que permitan revisar las problemáticas expuestas y facilitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Entre las agrupaciones que participaron se encuentran:

  • Unidad Nacional Independiente en Resistencia.
  • Frente Unido Popular de la Montaña, de Guerrero.
  • Frente Unido de Pueblos de La Laguna, de Durango.
  • Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente.
  • Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
FGR establece diálogo con organizaciones civiles sobre desapariciones y derechos humanos.
FGR establece diálogo con organizaciones civiles sobre desapariciones y derechos humanos.

Las organizaciones representan distintas regiones del país y expusieron situaciones particulares que, de acuerdo con la información difundida, requieren atención de las autoridades federales.

Funcionarios de Derechos Humanos y Tortura participaron en el encuentro

La fiscal general estuvo acompañada por funcionarios de diferentes áreas especializadas de la FGR, quienes participaron en la recepción de los planteamientos.

Entre ellos estuvieron Alonso Lara Bravo, fiscal especial en Investigación de Tortura; Mariana Díaz Figueroa, fiscal especial en Materia de Derechos Humanos, y Norma González Jiménez, fiscal especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

También participaron Carlos Frausto Martínez, titular de la Secretaría Técnica, y Ruth Zenteno López, fiscal especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Primer plano del torso de una persona con chamarra azul marino que lleva un escudo bordado de la Fiscalía General de la República de México y un parche con las letras FGR.
Fiscales especializados acompañaron a Ernestina Godoy en la reunión con colectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de estas áreas permitió abordar las distintas problemáticas expuestas desde los ámbitos de competencia de cada una, particularmente aquellas relacionadas con desapariciones, tortura, derechos indígenas y agresiones contra personas defensoras.

Desapariciones en México, uno de los principales temas de atención

El encuentro ocurre en un contexto de persistencia de la crisis de personas desaparecidas en México. De acuerdo con el análisis de Red Lupa, basado en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 16 de junio de 2026 se contabilizaban 135,048 personas desaparecidas.

El informe también identificó que cinco entidades concentraban una proporción importante de los registros:

  • Estado de México
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Nuevo León
La crisis de desapariciones en México estuvo entre los temas abordados con la FGR. EFE/ Mario Guzmán
La crisis de desapariciones en México estuvo entre los temas abordados con la FGR. EFE/ Mario Guzmán

En este escenario, las demandas de familiares y organizaciones civiles incluyen la búsqueda de personas, el seguimiento de investigaciones y el acceso a mecanismos de atención y justicia.

Aunque la FGR informó sobre el compromiso de promover mesas de seguimiento y fortalecer la coordinación institucional, no se dieron a conocer fechas para su instalación ni detalles sobre los expedientes específicos que serán revisados.

De esta manera, el acercamiento encabezado por Ernestina Godoy abrió un espacio de interlocución entre la Fiscalía y las organizaciones, con el propósito de conocer sus demandas y dar cauce a los asuntos planteados.

Temas Relacionados

FGRErnestina GodoyDesaparecidosMadres BuscadorasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Autoridades confirman el abatimiento de Andrés Alcázar, alias “El Andy”, generador de violencia en Colima

El secretario de seguridad Fabián Ricardo Gómez Calcáneo relató, en conferencia de prensa, el operativo que terminó con la muerte del presunto líder criminal

Autoridades confirman el abatimiento de Andrés Alcázar, alias “El Andy”, generador de violencia en Colima

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 4 de noviembre: avenidas cerradas y tráfico este miércoles por la noche

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 4 de noviembre: avenidas cerradas y tráfico este miércoles por la noche

Aquelarre: la exposición gratuita en el Claustro de Sor Juana sobre arte, feminismo y brujería

La propuesta reúne obras que abordan la violencia de género, el duelo, la sanación espiritual y la memoria colectiva desde el arte

Aquelarre: la exposición gratuita en el Claustro de Sor Juana sobre arte, feminismo y brujería

Familia LeBarón reclama a las autoridades que 7 años después de la masacre no haya ningún responsable sentenciado

El caso ocurrido el 4 de noviembre de 2019, en los límites de Sonora y Chihuahua, parece que está lejos de resolverse

Familia LeBarón reclama a las autoridades que 7 años después de la masacre no haya ningún responsable sentenciado

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 4 de noviembre: 9 entidades están bajo alerta de lluvias y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 4 de noviembre: 9 entidades están bajo alerta de lluvias y bajas temperaturas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

Cae “El Chamukin”, operador del CJNG y señalado como sucesor de El Vikingo en Uruapan, Michoacán

Autoridades confirman el abatimiento de Andrés Alcázar, alias “El Andy”, generador de violencia en Colima

Familia LeBarón reclama a las autoridades que 7 años después de la masacre no haya ningún responsable sentenciado

Un mexicano lideró la distribución de aproximadamente 20 kilos de metanfetamina en Arizona: fue condenado a 5 años de cárcel en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Aquelarre: la exposición gratuita en el Claustro de Sor Juana sobre arte, feminismo y brujería

Aquelarre: la exposición gratuita en el Claustro de Sor Juana sobre arte, feminismo y brujería

En medio de las denuncias contra Vadhir Derbez, José Eduardo admite que le afectan los escándalos de su familia

De la Corte en Indiana a la FGR: el historial de acusaciones y escándalos legales de Vadhir Derbez

Mariana Ochoa acusa robo de lujoso anillo en La Casa de los Famosos y Karina Torres responde con indirecta

Laura Bozzo iba a participar en La Mansión VIP: Alfredo Adame le consiguió el contrato previo a su hospitalización

DEPORTES

Juan Manuel Márquez reclama a Canelo Álvarez por perdonar el nocaut ante Mbilli

Juan Manuel Márquez reclama a Canelo Álvarez por perdonar el nocaut ante Mbilli

Quién es Yusneylis Guzmán, la medallista olímpica cubana que abandonó a su delegación en México

Brian Rodríguez se perderá el clásico capitalino: qué le pasó al delantero uruguayo

La Liga MX no quiere polémica y manda a su mejor árbitro para el clásico entre Pumas y América

Andrés Montaño, el nuevo ídolo de Cruz Azul que vio peligrar su carrera a consecuencia de una lesión