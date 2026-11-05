Quiénes son los nominados de la novena semana en La Granja VIP 2026

Con once granjeros en competencia, la nueva semana del reality dejó una placa marcada por acusaciones cruzadas y un beneficio que podría modificar el resultado final. (Foto: TV Azteca)

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La novena semana de La Granja VIP 2026 se definió entre tensiones acumuladas por un careo previo y un mecanismo de salida que marcó el rumbo de las nominaciones. El octavo eliminado del reality, Pablo Montero, usó su derecho de Legado al abandonar el programa el domingo 1 de noviembre y dejó a una participante nominada de forma directa, sin pasar por el proceso grupal habitual.

El Legado es un privilegio que la producción otorga al eliminado de la semana: le permite señalar a un compañero sin necesidad de respaldo del resto de los granjeros. Montero lo ejerció en el marco de un conflicto que había estallado días antes dentro de la convivencia.

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El origen de la decisión se remonta a la Asamblea del 28 de octubre, cuando Daniela “Bebeshita” nominó al cantante y lo confrontó frente a los demás participantes. La influencer sostuvo que el cantante le dirigía miradas de atracción y que años atrás la había invitado a salir.

Tras la Asamblea de este miércoles 4 de noviembre, la lista de nominados de la semana quedó integrada por Julio Camejo, Daniela “Bebeshita”, Mario “Mono” Osuna, Ivonne Montero y Natalia Alcocer. Con ellos, once granjeros permanecen dentro de la competencia rumbo a la gala de eliminación del domingo.

Un careo previo entre dos participantes desató la primera nominación directa de la semana, antes de que la Asamblea sumara a otros cuatro granjeros a la lista de riesgo. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Nominados este 4 de noviembre en La Granja VIP

Julio Camejo

Daniela “Bebeshita”

Mario “Mono” Osuna

Ivonne Montero

Natalia Alcocer

“Mono” Osuna es sancionado tras gritarle al perrito Tlacoyo

Cabe señalar que Mario “Mono” Osuna fue nominado de forma directa tras una sanción por su trato hacia Tlacoyo, el perro de la producción. La decisión se tomó al inicio de la Asamblea, antes de que arrancara la dinámica de nominación grupal.

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Adal Ramones anunció la sanción al señalar un episodio en el que Osuna le gritó al animal mientras conversaba con Kunno y Manelyk González en la cocina. “En esta granja el bienestar de nuestros animales es una prioridad absoluta”, expresó el conductor, quien añadió que la producción consultó a expertos en cuidado animal antes de resolver el castigo.

No es el primer señalamiento contra el exfutbolista. En octubre se había viralizado un video en el que Tlacoyo lloraba tras un contacto físico con Osuna, quien reconoció en ese momento haberlo agredido porque el perro estaba sobre su cama.

Osuna pidió disculpas públicamente: “Pido una disculpa a Tlacoyo, yo con él tengo una relación increíble (…) nunca he lastimado a ningún animal”. Horas después, Kunno se acercó a consolarlo y le dijo: “Tú tranquilo, no pasa nada. Para eso ya se te dio tu castigo”.

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Tlacoyo, un perro rescatado de las calles de la Ciudad de México, se suma como el participante número 21. (Captura de pantalla )

Durante la jornada de esta novena semana, Kevyn “Bicolor” Contreras obtuvo el Huevo Dorado después de la Asamblea, un beneficio que podría generar cambios en la configuración final de la placa de nominados antes de la gala dominical.

Los granjeros incluidos en la lista de este miércoles todavía cuentan con dos instancias para salir de riesgo antes de la eliminación. La primera es el Jueves de la Salvación, que se disputa tras la dinámica de “Echar Tierra” mediante un circuito de competencia directa.

El ganador de esa prueba sale de la tabla de nominados, pero asume la responsabilidad de ejecutar la Traición el viernes. Ese mismo día, el vencedor de la Salvación tendrá la posibilidad de salvar a otro compañero en riesgo, aunque deberá incorporar a un nuevo nombre a la placa.

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Con ese movimiento se definirá la lista final de participantes que enfrentarán la eliminación en la gala del domingo. El portal de votaciones del público se mantiene abierto desde el cierre de la Asamblea de los miércoles hasta el momento de la gala.

El uso del Legado por parte del octavo eliminado reabrió un conflicto interno que derivó en nuevas nominaciones tras la Asamblea de este miércoles. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante